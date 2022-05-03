Украина

За отказ наступать — угрожают расстрелять. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV 03 мая 2022, 23:00

Больше видео
Вибухи в Україні
Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Смотреть больше

Последние видео
0:03:02
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 3 травня

За отказ наступать — угрожают расстрелять. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:03:03
Баггі для ЗСУ - інженери з Кривого Рогу розробили вбивцю танків
Убийцы танков! В Кривом Роге для ВСУ создают скоростные багги
Вибухи в Україні
Массовый ракетный удар по Украине: взрывы во Львове, Одессе, Днепре, Киеве, Кировоградской области
0:04:13
Михайлівський собор
Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины
Різка заява Лаврова про Зеленського та євреїв
Лавров сделал резкое заявление о евреях и Гитлере — Израиль окончательно определился, за кого воюет
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Кирило Буданов
“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины
Азовсталь
“Красный флаг” для россиян: оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе
Больше видео
Баггі для ЗСУ - інженери з Кривого Рогу розробили вбивцю танків
Читать дальше
Убийцы танков! В Кривом Роге для ВСУ создают скоростные багги

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь