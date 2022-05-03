За отказ наступать — угрожают расстрелять. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ

Служба безопасности Украины установила личности 900 российских оккупантов. Также проверяют причастность еще более двух тысяч российских военных к зверствам в Киевской области.

И в этом нам помогают перехваченные разговоры. Ранее мы рассказывали, что оккупанты жаловались, что трупы россиян никуда не выводят. А сегодня уже узнали, почему так происходит.

Оказывается, тела погибших все же вывозят, но тайком и небольшими партиями.

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Оккупант: — Их маленькими пачками, понимаешь? Чтобы народ не шокировать. Вот почему. Ночью, понимаешь?

Из разговора можно понять, что тела русских солдат собирают в аннексированном крымском городе Джанкой, а уже оттуда отправляют в Россию.

Однако россияне, которые не хотят погибнуть, массово отказываются выполнять приказы.

Собеседник: — Как дела у тебя?

Оккупант: — Да мы здесь влипли! Отказались от всего, понимаешь? И нас тут держат вообще жестоко, почти до расстрела.

Оказывается, что расстреливать должны тех росармейцев, которые отказываются идти в наступление. Однако они не выражают никакого желания. Говорят, что не хотят идти под огонь артиллерии и лучше сбежать.

Российские военные продолжают обстреливать Украину и убивать мирное население. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Одессе после ракетных обстрелов.