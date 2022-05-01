Є ті, хто ладен калічити себе, а є — готові вбивати дітей. Нові перехоплені розмови окупантів

З перехоплених розмов російських військових від СБУ можна дізнатися багато інформації. Наприклад про те, що в них немає ані сил, ані мотивації воювати. Чи про те, що вони готові себе калічити, щоб повернутися додому.

А є й інша сторона медалі — жорстокі, кровожерливі солдати, які ладні убивати навіть дітей. Вони й знайомляться з армією ЗСУ, що боронить Батьківщину. Тож у телефонних розмовах розповідають правду про війну в Україні.

Окупант: — Ангари стоять там далі. І хлопці, уяви, просто трупи привозять і кидають російських солдатів. І не знають — хто є хто. Їх не розбирають. Там по 5, по 6 стопок. Напхом набиті, уяви.

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Загарбники з останніх сил намагаються виконувати злочинні накази свого керівництва. Але з кожним днем і сил, і мотивації усе менше.

Окупант: — Тут свавілля таке, розумієш? Тут просто незрозуміло взагалі нічого. За що ми воюємо, як ми воюємо? Нам кажуть: “Вперед! Вперед!”

Нам кажуть: “Стояти!”, “Зайняти оборону”. Ми маємо один вихід. 67 людей було, а 10 людей із роти залишилося. Добре, що я живий. Нікого ніхто не змінює.

Ну і, звісно, жаліються, що ладні калічити себе, аби живими повернутися додому.

Звісно, серед цих боягузів є й справжні виродки, які кайфують від убивств, ґвалтувань та й узагалі від того, що завдають комусь страждань.

Окупант: — Усіх треба вбивати! Всю Україну треба витравити просто. До Львова. Все треба витравити, щоб цієї країни взагалі не було на карті.

Хоча це знайомство і не буде приємним, але покидьків треба знати в обличчя. Іван Клименко. Він служить у 2-й гвардійській мотострілецькій Таманській дивізії, бере участь у військових парадах у Москві 9 травня. Окупант сподівається, що кремлівський диктатор застосує проти усіх українців хімічну зброю.

Клименко: — Путін же сказав, хімічні війська закличе.

Співрозмовник: — Які?

Клименко: — Хімічні. Треба всіх убивати. І дітей, і жінок, усіх разом. Свастику на чолі намалюю ножем. Я особисто їм намалюю.

А інші, які не насолоджуються вбивствами й розуміють, що тут відбуваються жахіття, намагаються вберегти друзів.

Окупант: — Навіть не думай сюди! Тут жах, я тобі відповідаю. Нас заходила тисяча людей з Калінінграда, тисяча! Залишилось триста!

Співрозмовник: — Капець! Те, що всі пишуть в інтернеті, все брехня? Так?

Звичайно, що брехня. Шкода, що росіяни звикли до пропаганди та не можуть відрізнити правду та реальність від пропагандистських роликів на росТБ.

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