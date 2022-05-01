Есть те, кто готов калечить себя, а есть — кто готов убивать детей. Новые перехваты разговоры оккупантов

Из перехваченных разговоров российских военных от СБУ можно узнать много информации. Например, о том, что у них нет ни сил, ни мотивации воевать. Или о том, что они готовы себя калечить, чтобы вернуться домой.

А есть и другая сторона медали — жестокие, кровожадные солдаты, готовые убивать даже детей. Их ждет знакомство с ВСУ, которые защищают Родину. После таких встреч оккупанты рассказывают по телефону родным правду о войне в Украине.

Оккупант: — Ангары стоят там дальше. И пацаны, прикинь, просто трупы привозят и кидают русских солдат. И не знают — кто есть кто. Их не разбирают. Там по 5, по 6 стопок. Битком, прикинь.

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Захватчики из последних сил пытаются выполнить преступные приказы собственного командования. Но с каждым днем и сил, и мотивации все меньше.

Оккупант: — Здесь произвол идет, понимаешь? Здесь просто непонятно вообще ничего. За что мы сражаемся, как мы сражаемся? Нам говорят: “Вперед!” Вперед!”

Нам говорят: “Стоять!”, “Занять оборону”. У нас есть один выход. 67 человек было, а осталось 10 человек из роты. Хорошо, что я жив. Никого никто не меняет.

Ну и, конечно, жалуются, что готовы калечить себя, чтобы вернуться домой живыми.

Конечно, среди этих трусов есть и настоящие ублюдки, которые кайфуют от убийств, изнасилований и вообще от того, что причиняют кому-то страдания.

Оккупант: — Всех надо убивать! Всю Украину нужно вытравить просто. До Львова. Всё нужно вытравить, чтобы этой страны вообще не было на карте.

Хотя это знакомство и не будет приятным, но подонков нужно знать в лицо. Иван Клименко. Он служит во 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, участвует в военных парадах в Москве 9 мая. Он надеется, что кремлевский диктатор применит против всех украинцев химическое оружие.

Клименко: — Путин сказал, химические войска призовет.

Собеседник: — Какие?

Клименко: — Химические. Надо всех убивать. И детей, и женщин всех подряд. Свастику на лбу нарисую ножом. Я лично им нарисую.

А другие, которые не наслаждаются убийствами и понимают, что здесь происходят ужасы, пытаются уберечь друзей.

Оккупант: — Даже не думай сюда! Здесь ужас, я тебе отвечаю. Нас заходила тысяча человек из Калининграда, тысяча! Осталось триста!

Собеседник: — Капец! То, что все пишут в интернете, все вранье? Да?

Конечно, вранье. Жаль лишь, что россияне привыкли к пропаганде и не могут отличить правду и реальность от пропаганды на росТВ

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