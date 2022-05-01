Украина

Есть те, кто готов калечить себя, а есть — кто готов убивать детей. Новые перехваты разговоры оккупантов

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 01 мая 2022, 17:30

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