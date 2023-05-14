Все вопросы по родам решали в режиме онлайн: экс-участница реалити Холостяк Анна Бокоч о беременности в условиях войны

Анна Бокоч — блогер, участница десятого сезона романтического реалити Холостяк на телеканале СТБ.

Полномасштабная война России в Украине застала Анну в Ирпене, где девушка жила со своим мужем и ждала пополнения в семье. Анна тогда была на пятом месяце беременности, поэтому пара решила выехать из родного дома в Закарпатье к родителям мужа. А вскоре в их дом трижды попали российские снаряды. Но несмотря на опасность, Анна твердо решила рожать в Украине. Иного варианта женщина для себя даже не рассматривала.

О последствиях вражеских действий в Ирпене, медицинском сопровождении беременности в режиме онлайн и долгожданном появлении на свет дочери Софии — в интервью.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше читай в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Какие у вас были первые эмоции, когда узнали о начале полномасштабного вторжения?

— Мы с мужем находились в Ирпене. В 4:30 мне позвонила мама, которая живет под Васильковом, начала плакать и кричать в трубку, что я должна срочно уезжать. Так как началось полномасштабное вторжение.

К тому моменту у них уже были прилеты — неподалеку расположена военная база. Потом помню громкие взрывы со стороны Гостомеля.

Я тогда была на пятом месяце беременности. Испытывала большой страх, особенно за жизнь будущего ребенка. Не понимала, что делать дальше.

Было принято решение уезжать из Ирпеня. В семь утра отправились в сторону Закарпатья, к семье мужа.

А когда вы узнали о беременности и как отреагировали?

— О беременности я узнала случайно, как, пожалуй, и большинство женщин (смеется, — ред.). Но мы с мужем мечтали о ребенке и хотели этого. Так что новость стала для нас очень приятной.

Почему все же решили оставаться в Украине, а не выезжать за границу?

— Я не рассматривала вариант выезда за границу, поскольку Украина — это мой дом. Здесь семейный бизнес, здесь мои родные. Потому решили продолжать жить в родной стране.

Сложно было понимать, что город, в котором ты спокойно жил, мечтал, любил, строил планы, оккупирован. Но мы верили, что вернемся.

Что поддерживало вас в этот период?

— Моя семья, а также семья мужа, которая жила с нами в Закарпатье.

Некоторые героини нашего проекта столкнулись с тем, что с началом вторжения не было возможности даже посетить вовремя своего врача. А было как в вашем случае?

— Больница, где сопровождали беременность, а также мой врач, находились в Киеве, а мы выехали в Закарпатье. Так что этот момент осложнил период беременности.

Все вопросы по здоровью решали в режиме онлайн. А где сделать плановые УЗИ, искала уже на месте.

К счастью, когда я была на седьмом с половиной месяца беременности, мой врач также переехала из Киева в Ивано-Франковск, чтобы иметь возможность работать и вести своих пациенток, которые остались в Украине. Тогда я наконец смогла спланировать визит к ней на личные консультации.

Хотя дорога в ее кабинет забирала у меня около четырех часов, но на все 100% я доверяла только ей.

Что было для вас самым трудным за период беременности? За что больше всего беспокоились?

— За здоровье и жизнь моего будущего ребенка. Боялась навредить ей собственными нервами. А с самой беременностью проблем не было.

Был вопрос, где мне рожать. Я очень хотела в Киеве, но в тот момент в столице было довольно опасно — постоянные тревоги, высока вероятность ракетных ударов. Все меня отговаривали. Однако мне спокойнее было рожать все же там дома, чем на Закарпатье.

Какие находили способы, чтобы успокоиться и поддерживать свое моральное состояние?

— На Закарпатье я чувствовала себя в относительной безопасности, поэтому решила сфокусироваться исключительно на своей беременности.

Я не могла себе позволить нервничать, потому что это опасно для моего будущего ребенка. Поэтому ограничила чтение новостей и использование соцсетей в целом.

Просматривала самое главное, а дальше пыталась сосредоточиться на чем-то положительном, смотрела разнообразные видео для будущих мам на YouTube-каналах, или выбирала одежду для малышей. Ведь от моих нервов лучше бы никому не стало. Однако я ни в коем случае не забывала, что война продолжается. Мы с семьей регулярно донатили на нужды ВСУ и продолжаем это делать сейчас.

После рождения ребенка вам стало эмоционально легче или сложнее?

— Я поняла, что легче было ходить беременной, чем быть мамой (улыбается, — ред.). Ребенок отнимает все мое время. Все мое внимание сконцентрировано сейчас только на дочери. Если бы не помощь семьи и свекрови, мне было бы еще сложнее. Очень благодарна родным за поддержку.

Когда в конце осени начались массовые ракетные удары и отключение света, мы снова поехали в Закарпатье, чтобы там перезимовать. К счастью, у нас был генератор и все условия для жизни, поэтому я была спокойна за ребенка. А сейчас мы у себя дома, в Ирпене. Когда есть воздушная угроза, собираемся у свекрови — она живет рядом с нами, на нижнем этаже. Так мне спокойнее за безопасность моей Софии.

Как полномасштабная война изменила жизнь вашей семьи?

— Дом в Ирпене, в котором мы проживаем, пострадал — в него было три попадания. Во всех квартирах выбиты окна и двери. Видимо, из-за взрывной волны.

Также был разрушен мой автомобиль, который стоял возле дома — он уже не подлежал ремонту. Но, как ни странно, все вещи остались целыми (улыбается, — ред.). Дом все еще ремонтируют, но окна все уже вставили, кто за свой счет, кто дождался компенсации от государства.

Что бы вы могли посоветовать украинкам, узнавшим о беременности прямо сейчас?

— Думать о собственной безопасности и своего будущего ребенка. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, спускайтесь в укрытие.

Ваша жизнь и будущее страны, которая в наших с вами руках, — это самое важное.

Общалась: Екатерина Ильченко

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