Было единственное утешение — мой ребенок. История Марьяны Мамоновой о беременности в плену, самых страшных снах и материнстве

Это был не первый раз, когда ей приснилось, что она спасает своего ребенка. Ее дочь еще не успела родиться, но столько уже пережила.
Марьяна Мамонова узнала о беременности, когда вокруг разворачивалась полномасштабная война. И пока горели мариупольские дома и рассыпались вдребезги жизни людей, внутри боевого медика росло маленькое будущее Украины.
История Марьяны Мамоновой и ее дочери, которые вместе прошли оборону Мариуполя и вражеский плен в Еленовке, стала частью совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери.
Спецпроект Мадонна. Жизнь продолжается — посвящение несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей.
Читай и смотри больше историй в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.
До того как российские оккупанты начали свой полномасштабный ход против украинской свободы, Марьяна Мамонова успела побывать на четырех ротациях. Служила начальницей медицинской службы по морской пехоте. А жизнь в Мариуполе подарила ей встречу с любимым Василием — военнослужащим Нацгвардии.
Та война, которая начала бурлить на полную в городе Марии в конце февраля 2022 года, не только принесла в жизнь Марьяны новые смыслы и запустила процесс переоценки ценностей, но и подарила надежду на новое будущее — вместе с ребенком.
Женщина до последнего не знала, кто у нее будет — мальчик или девочка. Поэтому нежно все последующие без преувеличения тяжелые месяцы обращалась к животику “манюня”.
Марьяна успела побывать на четырех ротациях, но представить не могла, что может начаться полномасштабная война.
Сначала меня охватил страх и я не верила, — говорит женщина о 24 февраля.
Сначала меня охватил страх и я не верила, — говорит женщина о 24 февраля.
Военная вспоминает, что тогда среди своих бытовало мнение, что, конечно, может быть период обострения, который закончится через день или два-три. Однако когда полетели первые ракеты из моря и авиации, тогда пришло понимание, что все не просто так.
Весть о том, что она носит под сердцем ребенка, Марьяну сначала тоже испугала.
Наверное, на долю секунды у меня такой танец эмоций был. Страх, паника, истерика и радость, счастье, потому что я не знала, что будет дальше.
Наверное, на долю секунды у меня такой танец эмоций был. Страх, паника, истерика и радость, счастье, потому что я не знала, что будет дальше.
Будущая мама надеялась, что скоро придет помощь. Но ее ждали окружения города, жизнь в подземелье, чтобы спастись от вражеских обстрелов, и длительное нахождение в плену.
Любимый муж Марьяны Василий, узнавший о беременности жены из короткого сообщения, тоже надеялся, что скоро его любимая будет рядом и сможет рассказать о ребенке своим родным.
Однако ему самому пришлось сообщить родителям жены об ожидании малыша, когда любимую снова не удалось обменять и вернуть домой. Как вспоминает Марьяна, это произошло как раз в День матери.
Но если бы меня спросили, сделала бы я что-то иначе или изменила бы, то нет. Случилось так, как и должно было. Я считаю, что это был один из тех шансов, который дал мне выжить в Мариуполе.
Но если бы меня спросили, сделала бы я что-то иначе или изменила бы, то нет. Случилось так, как и должно было. Я считаю, что это был один из тех шансов, который дал мне выжить в Мариуполе.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Мар’яна Мамонова (@mariasha_mamonova)
Допис, поширений Мар’яна Мамонова (@mariasha_mamonova)
Марьяна после известия о беременности уже не выполняла тяжелых физических работ и пыталась поддерживать свое психологическое состояние.
Я знала, что это единственная возможность спасти свою беременность. Поэтому пообещала себе, что не стану тратить силы и плакать. Это все, что я могла дать своему ребенку.
Я знала, что это единственная возможность спасти свою беременность. Поэтому пообещала себе, что не стану тратить силы и плакать. Это все, что я могла дать своему ребенку.
Когда Марьяна попала в плен, ее командир сразу предупредил оккупантов — она беременна.
— Мне сказали: “Не волнуйся, потому что через неделю-две пойдешь на обмен. Мы же не звери какие-то, чтобы держать беременную женщину”. Будто бы никто не знает, что делать со мной. А потом первый обмен я не еду домой, второй и третий, а я не еду. Четвертый — я не еду.
А потом, по словам Марьяны, обмены вообще приостановились. Пока живот не было видно, женщина пыталась никому не говорить о своей беременности. Но когда ее состояние стало очевидным для других девушек, они начали делиться с ней своей едой, хлебом.
Кому были разрешены посылки, тоже отдавали часть Марьяне, ведь были уверены — для любого человека того, что давали из еды, было мало. Не то что для беременной.
Со стороны конвоиров какого-то ко мне снисходительного отношения не было. Ко всем все одинаково относились.
Со стороны конвоиров какого-то ко мне снисходительного отношения не было. Ко всем все одинаково относились.
Какие оскорбления звучали в ее адрес в плену, Марьяна не рассказывает. Как и о том, как ей хватало сил держаться в условиях, банально не соответствующих Женевским конвенциям, а тем более — для беременной.
Военная только вспоминает, что ей было спокойнее от того, что ее ребенок с ней. Ведь у некоторых женщин, которые были в плену, их малышей забрали.
К тому времени у меня было единственное утешение — это мой ребенок, которого у меня не отняли. И я радовалась, что не сама.
К тому времени у меня было единственное утешение — это мой ребенок, которого у меня не отняли. И я радовалась, что не сама.
Со своей “манюней” Марьяна при возможности пыталась говорить и рассказывать ей, что у нее есть дом и семья, а еще — насколько ее любят папа и бабушка и как они ее ждут.
Меня спасал мой ребенок, потому что все, что мне было нужно — это он.
Меня спасал мой ребенок, потому что все, что мне было нужно — это он.
Накануне сентябрьского большого обмена российские оккупанты начали убеждать Марьяну, что ей придется рожать в плену.
К тому времени ее уже перевезли из Еленовки в Донецкую больницу, куда женщины принесли немного одежды для малышей, в которую когда-то одевали своих детей. Волонтеры также собрали необходимые вещи и памперсы — все, что было необходимо для новорожденной.
Но Марьяна была уверена, что она хочет родить дома. Другого варианта даже не рассматривала.
Помню, что я очень плакала, потому что хотела домой.
Помню, что я очень плакала, потому что хотела домой.
Говорила оккупантам, чтобы отвезли ее к границе, а там уже близкие сами заберут. А слышала в ответ, что она все равно военнопленная и так нельзя сделать.
— Я догадывалась, что уже еду на обмен, потому что была уже на девятом месяце беременности и в другую колонию перевозить меня не было смысла. Хотя все же страх был: обещали отвезти меня в Россию в колонию строгого режима, где я не убегу, а ребенка моего заберут.
Только в самолете стало известно, что Марьяна едет на обмен. Однако поверить, что желанное возвращение наконец-то стало реальностью, удалось лишь тогда, когда начала виднеться украинская граница.
Этого так хочется, но пока ты не увидишь, не убедишься в этом, ты не поверишь.
Этого так хочется, но пока ты не увидишь, не убедишься в этом, ты не поверишь.
Больше всего боялась, что по дороге начнутся схватки и на каком-то из этапов перевозки ее просто остановят и вернут в плен. Марьяне ставили срок с 28 сентября по 2 октября, но будущая мама просила свою малышку не рождаться, пока не приедет домой.
В самолете Марьяна попросила сидевшую рядом девушку, чтобы та молчала, если начнутся схватки.
Если я буду рожать, то не говори. Буду терпеть, но поеду — я хочу домой.
Если я буду рожать, то не говори. Буду терпеть, но поеду — я хочу домой.
После возвращения домой времени на адаптацию практически не осталось, поскольку Марьяна родила свою дочь на четвертый день после обмена. Приходилось восстанавливаться не только после плена, но и после кесарева сечения.
Пришлось привыкать ко всему: к тому, что дома, что все хорошо, что в безопасности, что я мама моего ребенка, который во мне нуждается.
Пришлось привыкать ко всему: к тому, что дома, что все хорошо, что в безопасности, что я мама моего ребенка, который во мне нуждается.
— Это все так на меня навалилось, но я понимала, что все проходит и самое сложное уже позади. То есть это просто уроки, которые нужно изучить, запомнить и пользоваться.
Когда Марьяна говорит об изменении роли женщины во время полномасштабной войны, то однозначно вспоминает как о ее силе и выносливости, так и уязвимости. Ведь мамы с детьми в бурлящей тьме боев за свободу становятся наиболее незащищенными.
Марьяна делится, что, по ее мнению, довольно часто гибнут мамы, пытающиеся уберечь своих малышей. И ей самой неоднократно в плену снилось, как она спасает своего ребенка. И это были самые страшные сны за ее жизнь.
Однако добавляет, что все равно считает беременность самым большим счастьем для женщины, даже во время войны. А ребенок — это самое светлое, что может быть в жизни. Потому и уверена, что она, несмотря ни на что, — счастливый человек.
— У меня есть все, что нужно: муж, семья, время, которое могу провести с ними. У меня есть все, чего у большинства сейчас нет, к сожалению. Я совсем по-другому смотрю на время, на ценности, на людей, которые у меня есть.
Семье Марьяны пришлось пережить немало, ведь война кардинально перевернула их жизни.
— Мои родители знают, что такое неизвестность во время войны. Они знают, что такое потерять ребенка. Потому что на время они меня потеряли. И они знают, что такое беспомощность, что такое верить и надеяться на то, что я все-таки вернусь живой.
Мне кажется, мои родители заплатили высокую цену, как и все семьи, которые ждут близких и не знают, где они. Но, к сожалению, есть семьи, которые заплатили еще большую цену — это те, которые потеряли дочь или сына.
Мне кажется, мои родители заплатили высокую цену, как и все семьи, которые ждут близких и не знают, где они. Но, к сожалению, есть семьи, которые заплатили еще большую цену — это те, которые потеряли дочь или сына.
Марьяна надеется, что каждая семья, которая встретит своего ребенка из плена или войны, по-другому будет воспринимать семейные ценности, отношения и время, проведенное вместе. А еще научится ценить и принимать человека таким, как он есть.
Женщинам, которые сомневаются, хотят ли иметь детей, Марьяна советует не бояться, ведь считает материнство лучшим, что могло с ней случиться. Роль матери открывает женщину с другой стороны.
Материнство делает гораздо более сильной, собранной, выносливой.
Материнство делает гораздо более сильной, собранной, выносливой.
А беременным желает быть счастливыми и научиться наслаждаться своим состоянием. Потому что токсикоз пройдет, а маленькое счастье останется рядом.
— Поверьте, быть дома, иметь мужа и возможность выйти погулять, будучи беременной, зайти в магазин и купить то, что тебе хочется съесть — это большое счастье.
Просто радуйтесь и не обращайте внимание на то, что другие говорят. Все будет хорошо.
Просто радуйтесь и не обращайте внимание на то, что другие говорят. Все будет хорошо.
А еще не нужно бояться просить помощи у других людей и говорить о том, что тебе сложно.
Понятно, что кто-то во время полномасштабной войны стал закрываться в себе. Однако не нужно забывать, что мамы всегда нуждаются в поддержке.
По мнению Марьяны, женщине самой очень сложно, поэтому не стоит бояться просить помощи. А людям не нужно отворачиваться, когда мамы у них просят помощи.
Вы знаете, какой у нас менталитет. Наши женщины будут сами до конца пытаться справиться. Поэтому если они просят помощи — значит женщина действительно в ней нуждается.
Вы знаете, какой у нас менталитет. Наши женщины будут сами до конца пытаться справиться. Поэтому если они просят помощи — значит женщина действительно в ней нуждается.
Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!
А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.
Дети не приходят к нам просто так — все вовремя. В этом уверена и следующая героиня спецпроекта, которая, несмотря на должность, опасность и блэкауты, решилась на второго ребенка во время войны. Читай историю военного психолога Виктории Кравченко о материнстве.
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