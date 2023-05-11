Было единственное утешение — мой ребенок. История Марьяны Мамоновой о беременности в плену, самых страшных снах и материнстве

Это был не первый раз, когда ей приснилось, что она спасает своего ребенка. Ее дочь еще не успела родиться, но столько уже пережила.

Марьяна Мамонова узнала о беременности, когда вокруг разворачивалась полномасштабная война. И пока горели мариупольские дома и рассыпались вдребезги жизни людей, внутри боевого медика росло маленькое будущее Украины.

История Марьяны Мамоновой и ее дочери, которые вместе прошли оборону Мариуполя и вражеский плен в Еленовке, стала частью совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери.

Спецпроект Мадонна. Жизнь продолжается — посвящение несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей.

Читай и смотри больше историй в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Казалось — все закончится через несколько дней

До того как российские оккупанты начали свой полномасштабный ход против украинской свободы, Марьяна Мамонова успела побывать на четырех ротациях. Служила начальницей медицинской службы по морской пехоте. А жизнь в Мариуполе подарила ей встречу с любимым Василием — военнослужащим Нацгвардии.

Та война, которая начала бурлить на полную в городе Марии в конце февраля 2022 года, не только принесла в жизнь Марьяны новые смыслы и запустила процесс переоценки ценностей, но и подарила надежду на новое будущее — вместе с ребенком.

Женщина до последнего не знала, кто у нее будет — мальчик или девочка. Поэтому нежно все последующие без преувеличения тяжелые месяцы обращалась к животику “манюня”.

Никто не верил, что может быть именно так

Марьяна успела побывать на четырех ротациях, но представить не могла, что может начаться полномасштабная война.

Сначала меня охватил страх и я не верила, — говорит женщина о 24 февраля.

Военная вспоминает, что тогда среди своих бытовало мнение, что, конечно, может быть период обострения, который закончится через день или два-три. Однако когда полетели первые ракеты из моря и авиации, тогда пришло понимание, что все не просто так.

Весть о том, что она носит под сердцем ребенка, Марьяну сначала тоже испугала.

Наверное, на долю секунды у меня такой танец эмоций был. Страх, паника, истерика и радость, счастье, потому что я не знала, что будет дальше.

Будущая мама надеялась, что скоро придет помощь. Но ее ждали окружения города, жизнь в подземелье, чтобы спастись от вражеских обстрелов, и длительное нахождение в плену.

Любимый муж Марьяны Василий, узнавший о беременности жены из короткого сообщения, тоже надеялся, что скоро его любимая будет рядом и сможет рассказать о ребенке своим родным.

Однако ему самому пришлось сообщить родителям жены об ожидании малыша, когда любимую снова не удалось обменять и вернуть домой. Как вспоминает Марьяна, это произошло как раз в День матери.

Но если бы меня спросили, сделала бы я что-то иначе или изменила бы, то нет. Случилось так, как и должно было. Я считаю, что это был один из тех шансов, который дал мне выжить в Мариуполе.

Марьяна после известия о беременности уже не выполняла тяжелых физических работ и пыталась поддерживать свое психологическое состояние.

Я знала, что это единственная возможность спасти свою беременность. Поэтому пообещала себе, что не стану тратить силы и плакать. Это все, что я могла дать своему ребенку.

Когда увидели животик — начали делиться едой

Когда Марьяна попала в плен, ее командир сразу предупредил оккупантов — она беременна.

— Мне сказали: “Не волнуйся, потому что через неделю-две пойдешь на обмен. Мы же не звери какие-то, чтобы держать беременную женщину”. Будто бы никто не знает, что делать со мной. А потом первый обмен я не еду домой, второй и третий, а я не еду. Четвертый — я не еду.

А потом, по словам Марьяны, обмены вообще приостановились. Пока живот не было видно, женщина пыталась никому не говорить о своей беременности. Но когда ее состояние стало очевидным для других девушек, они начали делиться с ней своей едой, хлебом.

Кому были разрешены посылки, тоже отдавали часть Марьяне, ведь были уверены — для любого человека того, что давали из еды, было мало. Не то что для беременной.

Со стороны конвоиров какого-то ко мне снисходительного отношения не было. Ко всем все одинаково относились.

Меня спас мой ребенок

Какие оскорбления звучали в ее адрес в плену, Марьяна не рассказывает. Как и о том, как ей хватало сил держаться в условиях, банально не соответствующих Женевским конвенциям, а тем более — для беременной.

Военная только вспоминает, что ей было спокойнее от того, что ее ребенок с ней. Ведь у некоторых женщин, которые были в плену, их малышей забрали.

К тому времени у меня было единственное утешение — это мой ребенок, которого у меня не отняли. И я радовалась, что не сама.

Со своей “манюней” Марьяна при возможности пыталась говорить и рассказывать ей, что у нее есть дом и семья, а еще — насколько ее любят папа и бабушка и как они ее ждут.

Меня спасал мой ребенок, потому что все, что мне было нужно — это он.

Просила отвезти к границе — там заберут

Накануне сентябрьского большого обмена российские оккупанты начали убеждать Марьяну, что ей придется рожать в плену.

К тому времени ее уже перевезли из Еленовки в Донецкую больницу, куда женщины принесли немного одежды для малышей, в которую когда-то одевали своих детей. Волонтеры также собрали необходимые вещи и памперсы — все, что было необходимо для новорожденной.

Но Марьяна была уверена, что она хочет родить дома. Другого варианта даже не рассматривала.

Помню, что я очень плакала, потому что хотела домой.

Говорила оккупантам, чтобы отвезли ее к границе, а там уже близкие сами заберут. А слышала в ответ, что она все равно военнопленная и так нельзя сделать.

Если начну рожать — не говори никому

— Я догадывалась, что уже еду на обмен, потому что была уже на девятом месяце беременности и в другую колонию перевозить меня не было смысла. Хотя все же страх был: обещали отвезти меня в Россию в колонию строгого режима, где я не убегу, а ребенка моего заберут.

Только в самолете стало известно, что Марьяна едет на обмен. Однако поверить, что желанное возвращение наконец-то стало реальностью, удалось лишь тогда, когда начала виднеться украинская граница.

Этого так хочется, но пока ты не увидишь, не убедишься в этом, ты не поверишь.

Больше всего боялась, что по дороге начнутся схватки и на каком-то из этапов перевозки ее просто остановят и вернут в плен. Марьяне ставили срок с 28 сентября по 2 октября, но будущая мама просила свою малышку не рождаться, пока не приедет домой.

В самолете Марьяна попросила сидевшую рядом девушку, чтобы та молчала, если начнутся схватки.

Если я буду рожать, то не говори. Буду терпеть, но поеду — я хочу домой.

Пришлось привыкать ко всему

После возвращения домой времени на адаптацию практически не осталось, поскольку Марьяна родила свою дочь на четвертый день после обмена. Приходилось восстанавливаться не только после плена, но и после кесарева сечения.

Пришлось привыкать ко всему: к тому, что дома, что все хорошо, что в безопасности, что я мама моего ребенка, который во мне нуждается.

— Это все так на меня навалилось, но я понимала, что все проходит и самое сложное уже позади. То есть это просто уроки, которые нужно изучить, запомнить и пользоваться.

Это были самые страшные сны, которые мне снились

Когда Марьяна говорит об изменении роли женщины во время полномасштабной войны, то однозначно вспоминает как о ее силе и выносливости, так и уязвимости. Ведь мамы с детьми в бурлящей тьме боев за свободу становятся наиболее незащищенными.

Марьяна делится, что, по ее мнению, довольно часто гибнут мамы, пытающиеся уберечь своих малышей. И ей самой неоднократно в плену снилось, как она спасает своего ребенка. И это были самые страшные сны за ее жизнь.

Однако добавляет, что все равно считает беременность самым большим счастьем для женщины, даже во время войны. А ребенок — это самое светлое, что может быть в жизни. Потому и уверена, что она, несмотря ни на что, — счастливый человек.

— У меня есть все, что нужно: муж, семья, время, которое могу провести с ними. У меня есть все, чего у большинства сейчас нет, к сожалению. Я совсем по-другому смотрю на время, на ценности, на людей, которые у меня есть.

Семье Марьяны пришлось пережить немало, ведь война кардинально перевернула их жизни.

— Мои родители знают, что такое неизвестность во время войны. Они знают, что такое потерять ребенка. Потому что на время они меня потеряли. И они знают, что такое беспомощность, что такое верить и надеяться на то, что я все-таки вернусь живой.

Мне кажется, мои родители заплатили высокую цену, как и все семьи, которые ждут близких и не знают, где они. Но, к сожалению, есть семьи, которые заплатили еще большую цену — это те, которые потеряли дочь или сына.

Марьяна надеется, что каждая семья, которая встретит своего ребенка из плена или войны, по-другому будет воспринимать семейные ценности, отношения и время, проведенное вместе. А еще научится ценить и принимать человека таким, как он есть.

Не стоит бояться

Женщинам, которые сомневаются, хотят ли иметь детей, Марьяна советует не бояться, ведь считает материнство лучшим, что могло с ней случиться. Роль матери открывает женщину с другой стороны.

Материнство делает гораздо более сильной, собранной, выносливой.

А беременным желает быть счастливыми и научиться наслаждаться своим состоянием. Потому что токсикоз пройдет, а маленькое счастье останется рядом.

— Поверьте, быть дома, иметь мужа и возможность выйти погулять, будучи беременной, зайти в магазин и купить то, что тебе хочется съесть — это большое счастье.

Просто радуйтесь и не обращайте внимание на то, что другие говорят. Все будет хорошо.

А еще не нужно бояться просить помощи у других людей и говорить о том, что тебе сложно.

Понятно, что кто-то во время полномасштабной войны стал закрываться в себе. Однако не нужно забывать, что мамы всегда нуждаются в поддержке.

По мнению Марьяны, женщине самой очень сложно, поэтому не стоит бояться просить помощи. А людям не нужно отворачиваться, когда мамы у них просят помощи.

Вы знаете, какой у нас менталитет. Наши женщины будут сами до конца пытаться справиться. Поэтому если они просят помощи — значит женщина действительно в ней нуждается.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Дети не приходят к нам просто так — все вовремя. В этом уверена и следующая героиня спецпроекта, которая, несмотря на должность, опасность и блэкауты, решилась на второго ребенка во время войны. Читай историю военного психолога Виктории Кравченко о материнстве.

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