Интервью

Интерес к Украине сегодня безумный! Марьяна Олеськив о туризме во время и после войны

Елена Яковлева, редактор сайта 26 апреля 2022, 20:00
Інтерв'ю Мар’яни Олеськів - інтерв'ю голови ДАРТ 26.04.2022
Фото: Facebook

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