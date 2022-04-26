Интерес к Украине сегодня безумный! Марьяна Олеськив о туризме во время и после войны

За время полномасштабной войны туризм в Украине понес немалый ущерб, а в некоторых местах совсем остановился. Но, несмотря на это, власти уже ищут варианты выхода из этой ситуации, а также строят планы восстановления рекреационной отрасли после нашей победы.

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив рассказала агентству Интерфакс-Украина о вызовах и возможностях туристического бизнеса в стране.

Деятельность ГАРТ во время войны

— Вероятность нападения России мы расценивали как вероятное обострение военных действий на востоке государства. Когда же произошло полномасштабное нападение агрессора, в течение первых нескольких часов был полный шок.

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Вечером того же дня ГАРТ наладил коммуникацию с представителями отечественной туристической среды, и мы довольно оперативно договорились о том, что каждый из нас делает и за какой кусок работы отвечает.

Помогали украинцам, вынужденно покинувшим свои дома, с поселением и питанием. Активно сотрудничали с Польской ассоциацией гостиниц в кооперации с Ассоциацией гостиниц и курортов Украины, поселяя временно выехавших за границу украинцев в польские отели.

Буквально на второй день войны ГАРТ обратилось с письмами в 160 стран-членов World Tourism Organization с просьбой поддержать исключение России из UNWTO.

И уже 8 марта исполнительный совет принял решение о проведении экстренного заседания Генеральной ассамблеи, на котором должен быть рассмотрен вопрос исключения России из списка стран-членов организации. Сейчас ждем окончательного решения.

Мы призвали все туристические СМИ, все авиакомпании, морских и наземных перевозчиков, все онлайн-маркетплейсы — Booking, Airbnb, Tripadvisor и других — блокировать российские профили и аккаунты и прекратить с ними сотрудничество, а также разослали письма к международным туроператорам с просьбой прекратить туры в и из России.

Ведь весь бизнес в РФ платит налоги, которые Путин использует для создания смертоносного оружия, убивающего украинцев и разрушающего наши города.

Как гостиничная сфера помогает переселенцам

— В большинстве своем отели не изменили цен. В пределах своей рентабельности предоставляли определенное количество бесплатных номеров, поселяли людей в конференц-залы и зоны для СПА.

Если говорить о частных усадьбах, то, насколько мне известно, большинство владельцев брало с людей суммы вдвое меньше стандартных. Есть отели, в частности, в Киевской области, которые бесплатно принимают у себя переселенцев.

Конечно, были случаи, когда владельцы жилья завышали цены, однако на них активно реагировали в органах местного самоуправления. Ведь подобные вещи в военное время можно приравнять к мародерству.

В таких случаях военные администрации даже могли временно изымать квартиры у владельцев для нужд внутриперемещенных лиц.

Потери туристической отрасли из-за войны

— Если мы говорим о центральной и западной части Украины, то гостиничная отрасль ущерба точно не понесла. Разрушений практически нет.

Если мы говорим о Киеве, востоке и юге, то здесь туристическая отрасль полностью остановилась. Пока оценить потери все еще сложно. Мы попытаемся сделать оценку по налогам, уплаченным в период военных действий. Но то, что отрасль на паузе — это очевидный факт.

Финансовые источники возобновления туризма в Украине

— Прежде всего, будут помогать международные туристические партнеры. Нам пишут владельцы туристических компаний, туристические операторы, готовые по завершению боевых действий открывать бизнес в Украине, создавать рабочие места и помочь развивать отрасль.

Интерес к Украине сегодня безумный. Сейчас с несколькими организациями готовим планы по восстановлению туристической отрасли, как только это станет возможным.

Но для нас также важно полное прекращение сотрудничества международного туристического бизнеса с Россией. Наша цель — победить этих извергов, а для этого нужно оружие и экономическое давление. Поэтому мы постоянно обращаемся к туристической среде, чтобы ее участники вносили свой вклад в нашу общую победу.

Туризм после войны

— По инициативе президента речь идет о мемориализации определенных мест в Украине, чтобы создать своеобразные маршруты памяти. Все причастные к этому органы государственной власти — Министерство инфраструктуры Украины, и Министерство культуры и информационной политики Украины, и ГАРТ работают над этим.

В настоящее время коллеги из Украины поехали в экспедицию собирать истории, Лала Тарапакина начинает писать путеводитель, мэры и главы общин планируют так строить свои города и села, чтобы оставить нетронутыми определенные разрушенные объекты — люди должны помнить, что здесь происходило.

Из опыта стран, проживавших подобное, мы знаем, что после войны доля туристов только растет. Вопрос сегодня в том, что мы хотим донести людям, которые приедут к нам после завершения военных действий.

И вот эти смыслы мы должны выстроить совместно со всеми органами государственной власти, всеми людьми, так или иначе причастными к туризму и культуре, а также с местными жителями.

Сейчас нужно понять, чего мы хотим: оставить какие-то воспоминания о произошедшем или сделать новый город без упоминания. И по моему личному мнению, и по мнению людей, с которыми я общалась, важно многое сохранить.

Влияние войны на внутренний туризм

— Когда закончится война и мы начнем все восстанавливать, понятно, что внутренний туризм экономически сильно “просядет”. Конечно, со временем он восстановится и изменится.

Я уверена, что многие захотят посетить те места, которые уже стали символами этой войны. Если до сих пор люди путешествовали по местам казацкой славы — в Холодный Яр, Черкасскую область, Хортицу, — то к ним прибавятся места нашей нынешней славы.

Нам важно уже сейчас создавать подобные туристические программы, чтобы украинцы понимали, что произошло, и рассказывали о нашей борьбе и победе своим детям и внукам.

Экскурсии для переселенцев

— Когда говорим о западе Украины, то сегодня совместно с туристической средой мы разработали экскурсионные туры, которые являются бесплатными для тех, кто покинул свои дома из-за войны.

В эти экскурсии заложена историческая составляющая для того, чтобы лучше объяснить людям те периоды, которые пережила Галичина, когда-то завоеванная коммунистами. Например, экскурсоводы рассказывают о таких же зверствах в 1939-41 годов, которые сейчас мы видели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Харькове и других городах и селах. К сожалению, боль одинаковая у всех украинцев.

Потенциал туризма на востоке Украины

— В конце декабря я была во всех тех местах, где сейчас происходят активные боевые действия в Донецкой и Луганской областях, именно потому, что перед нами встал вопрос: чем эти регионы могут быть интересны туристу?

И если Донецкая область имеет Святогорскую лавру, вокруг которой развивается локальный туризм, то Луганская вообще terra incognita. И мы создадим там новые смыслы, чтобы туда поехали туристы. Пока же главное условие — там должно стать безопасно.

Возможности для въездного туризма после войны

— Для въездного туризма после войны откроются большие возможности. Если мы начнем правильно коммуницировать, то люди к нам поедут из любопытства.

В начале актуальны будут маршруты, связанные с войной и знаковыми послевоенными локациями. Это то, что будет касаться познавательного туризма — “посетить и увидеть своими глазами”. Дальше нам предстоит показать, что мы еще можем предложить.

К примеру возьмем Хорватию, пережившую войну и страшные разрушения. Но сегодня туристы туда едут отдыхать не как в послевоенное государство.

С другой стороны, есть Польша, в которую многие люди до сих пор ездят с целью посетить маршруты памяти жертв преступлений нацистского режима. Война в Украине тоже о преступлениях, но уже российского режима.

Нам следует создать и места памяти невинным жертвам, и памятники победы над рашистами. Это необходимо для переосмысления: что мир сделал не так, что история повторилась снова.

Но параллельно мы будем показывать и другую Украину — гостеприимную, с невероятной природой, старинной культурой и невероятно вкусной едой. Этот баланс сохраняется. Мы уже над этим работаем.

Новые туристические стандарты

— Даже сегодня, когда говорим о турах, которые уже проводятся на западе страны, важно знать, что все они предполагают наличие по маршруту бомбоубежищ и защиты при воздушной тревоге.

Если в Украине и дальше будут продолжаться угрозы ракетных ударов, такие правила должны стать постоянными туристическими стандартами.

После войны туризм изменится в любом случае. Изменится подход к градостроительству, нужно будет учесть на туристических объектах моменты с убежищами, в музеях должны появиться полноценные планы эвакуации ценностей.

Туристические санкции против РФ

— В настоящее время ГАРТ вместе с компетентными органами составляет список туроператоров, сотрудничающих с россиянами или имеющих конечных бенефициаров в стране-агрессоре. Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка.

Считаю, что с моральной точки зрения украинцам вообще не приемлемо после этой войны вести любой бизнес с Россией. Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в России и Белоруссии.

Гостиничные сети Marriott, Hyatt, Wyndham, Hilton и Radisson прекратили инвестиции в экономику России, закрыли свои корпоративные офисы в этой стране, но пока гостиницы под их брендами продолжают работать.

По нашему мнению, их отговорки о том, что они предоставляют работу многим людям и в их гостиницах преимущественно останавливаются международные журналисты, довольно неубедительны.

Сейчас мы пишем письма, привлекаем международные профильные СМИ, пытаемся объяснить, что вести бизнес с Россией и репутационно, и экономически бесполезно.

Airbnb первыми прекратили продажу апартаментов в России, а позже полностью заблокировали аккаунты всех российских пользователей. Они совершили это после увиденных преступлений в Ирпене и Буче.

Если говорить о тех, кто показал себя не с лучшей стороны, то это страны, которые до сих пор считают рынок России важным и приоритетным. Есть авиалинии, которые до сих пор сотрудничают со страной-агрессором.

Прежде всего, это Air Serbia, которая превратилась в воздушный мост между Россией и странами Европы. Есть вопросы к позиции арабских стран, в частности ОАЭ. Но это уже компетенция нашей дипломатии.

В некоторых городах начали проводить дерусификацию. Отдельные города уже избавились от всех упоминаний о Пушкине, а кто-то успел составить список топонимов, которые нужно изменить. Читай, следует ли делать дерусификацию достопримечательностей.