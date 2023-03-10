У россиян всегда при себе наркотические вещества: командир Буревію о войне “на нуле” и условиях вступления в Гвардию наступления

Украинцы не боятся врага, не боятся его ракетного террора, не отступают с собственной земли. Граждане активно вступают в ряды штурмовых бригад Гвардии наступления. Известно, что в ряды войск уже записалось более 20 тысяч добровольцев, и теперь точное количество военных будет засекречено.

Командир батальона штурмовой бригады Буревій Юрий Обиход рассказал в разговорной студии Яны Брензей, как попасть в бригаду, что он испытал во время отступления из Рубежного, а также поделился своими мечтами.

Свою карьеру Юрий начинал в бригаде быстрого реагирования под названием Рубіж, а в ноябре 2022 года его перевели в бригаду Буревій. Там он стал командиром батальона, где и дальше служит.

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Вспоминая бои в Рубежном, Северодонецке и Бахмуте, он говорит: военные там проходят классические боевые действия с применением авиации, ракетных ударов, артиллерии, флота. Это дало командирам четкое понимание, что следует срочно искать и учиться новым техникам ведения боя.

— Мы совершенствуемся каждый день, ежеминутно, продумываем новые тактики. Все понимали, что в некоторых направлениях наши силы были примерно один к пяти или даже один к десяти, — делится военный. — Мы включаем мозг, чтобы сохранить жизнь личного состава, оружие и не дать противнику продвинуться вперед.

— Вы были крайним командиром, покидавшим Рубежное. Какие эмоции тогда испытали?

— Очень отрицательные. Морально было тяжело, когда мы маневрировали и покидали территорию, а по дороге шли местные жители.

Очень тяжело было смотреть людям в глаза. Я лично всем говорил, что скоро мы вернемся и просил дождаться Украины там.

Юрий Обиход отмечает: украинские войска берегут жизнь своих людей, в отличие от противника. Ведь россияне избрали тактику “заброса” нашей земли трупами неподготовленных мобилизованных россиян.

— Любой, кто сейчас наблюдает за Россией на этой войне, может заключить, что страна, которая достигла своего пика развития во времена Советского Союза, так и осталась на том уровне до сих пор. Ведь их атаки сравнимы с битвой за город Ржев или Сталинград.

— Со времен Второй мировой ничего не изменилось. Их элитные десантники и штурмовики закончились еще в начале апреля. У них остались только такие ресурсы, и это все, чем они могут нас засыпать, — заключает командир.

Вместе с тем он говорит: надеется на один процент умных людей в рядах российской армии, которые начнут бунтовать против такого неэтичного и античеловеческого ведения войны.

— Вы видели врага в лицо. Что можете сказать о тех людях, которые воюют против нас в тысячах километрах от собственного дома?

— Я не могу сказать, что это люди, потому что это настоящие нелюди. Я не встречал ни одного адекватного российского военнопленного.

В Рубежном это были люди с татуировками, фашистскими знаками. У них всех всегда при себе наркотические вещества, которыми они “забрасываются” перед каждым наступлением.

— Что такое Буревій и какие задачи бригада ставит перед собой?

— Задача одна: подготовить личный состав к штурмовым действиям, деоккупации наших территорий. Мы готовим за два или три месяца людей совершенно разных формаций к слаженному бою.

Первым делом в Буревій должен идти высокомотивированный человек, способный ответить на вопрос: “Зачем вы сюда пришли?” И, конечно, физически развитые люди.

Военный командир говорит: мечтает, чтобы все его подчиненные дожили до конца войны и вернулись домой живыми и здоровыми.

А вот если ты мечтаешь об освобождении Украины и знаешь ответ на вопрос Юрия Обихода, тогда читай в нашем материале — как подать заявку в Гвардию наступления.

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