Мы не обойдемся “малой кровью”. Макс Кидрук о новой книге Колония и её реальности в наше время

В книгах возможно все! И пока мы в вымышленных мирах строим колонии, в нашем мире все ещё существует тщеславный и враждебный сосед с огромной армией зомбированных военных.

О выходе своей новой книги Колония в студии Єдиних новин Яне Брензей рассказал украинский писатель Макс Кидрук.

Также он отметил, что в своих книгах намеренно изображает самые плохие варианты развития будущего, чтобы люди задумались и уже начали делать все возможное, чтобы такого не допустить в реальности.

На презентации 900-страничной книги Колонии, которая стала первой из цикла новой истории, авторства Кидрука, собрался полный зал слушателей. И сам писатель признается, что не ожидал такого ажиотажа: ведь во время полномасштабной войны книжный рынок Украины, по логике, должен был упасть.

— Я знал, что у меня есть аудитория лояльных читателей и читательниц, но то, что мы смогли собрать полный зал аудитории, удивило меня самого, — говорит Макс Кидрук.

Деньги, собранные на благотворительном мероприятии, были направлены в волонтерский штаб Ангар. Это наши добрые друзья, работающие с первого дня полномасштабного вторжения.

Всю прибыль и с билетов, и с мерча мы передадим также на их счет. За эти средства будут приобретены дроны для ВСУ.

Также Макс Кидрук поделился, что планирует устроить европейский тур по местам, где собрана украинская диаспора. Все эти средства он также передаст ВСУ.

О книге Колония и её реальности

В книге Колония автор описывает вполне научные факты через фантастический жанр. По сюжету, человечество таки смогло создать колонии на Марсе.

— Для чего людям Марс?

— Ни для чего. С одной стороны, я рассматриваю это как фантаст: вот, жизнь на Марсе! Но с другой — я скептик.

Могу представить и уверен, что на Марсе когда-нибудь будут полевые станции для исследований. Но я не верю в жизнь людей на Марсе. Этому нет экономической основы.

В книге описаны вещи, которые мы можем выработать, добыть, построить, сделать легче и проще здесь, на Земле.

Также Кидрук отметил, что он не такой оптимист, как Илон Маск. Скорее реалист по техническому развитию человечества. В его книге читатели не найдут летающих машин, роботов, выполняющих всю работу.

В то же время, писатель подошел с максимальным научным решением: на страницах книги можно найти рисунки возможных летательных аппаратов, которые могут работать в разреженной атмосфере Марса.

— Я действительно делал приблизительные инженерные расчеты того, смогут ли такие аппараты летать на Марсе. Все эти рисунки — не просто картинки, за ними стоит хоть и приблизительный, но расчет, — говорит Кидрук.

— Может ли человечество сделать сейчас что-нибудь, чтобы картинка из Колонии не стала реальностью?

— Может. Я специально изображаю реальность в худшем ее варианте. Но она — реалистичная.

Так действительно может быть! Поэтому давайте обсудим это. Что мы должны сделать, чтобы этого не произошло?

Мы все ещё можем, если не преодолеть, то нивелировать последствия глобального изменения климата. Но “легкой кровью” мы здесь не обойдемся: потому что борьба с пластиком — это немного от всего. Мы должны быть готовы, что борьба за жизнь на Земле выльется нам в значительные финансовые затраты для каждого.

Мы должны быть готовы покупать экологические продукты, которые будут втрое дороже обычных, что экологический налог будет сверхвысоким. Треть наших доходов мы будем вынуждены отдавать на преодоление последствий в экологии, — заключает Макс Кидрук.

Несколько украинских производств уже делают шаг навстречу сознательному потреблению: как перерабатывают вредные отходы в Винницкой области, читай в нашем другом материале.

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