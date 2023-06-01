Ми не обійдемося “малою кров’ю”. Макс Кідрук про нову книгу Колонія та її реальності у наш час

У книгах можливо все! Та доки ми у вигаданих світах будуємо колонії, у нашому світі все ще існує пихатий та ворожий сусід з величезною армією зазомбованих військових.

Про вихід своєї нової книги Колонія в студії Єдиних новин Яні Брензей розповів український письменник Макс Кідрук.

Також він зазначив, що у своїх книгах зумисно зображує найгірші варіанти розвитку майбутнього, щоб люди задумались і вже почали робити все можливе, аби такого не допустити в реальності.

На презентації 900-сторінкової книги Колонії, що стала першою із циклу нової історії авторства Кідрука, зібрався повен зал слухачів. І сам письменник зізнається: не очікував такого ажіотажу, адже під час повномасштабної війни книжковий ринок України, за логікою, повинен був упасти.

— Я знав, що маю аудиторію лояльних читачів та читачок, але те, що ми змогли зібрати повен зал аудиторії, здивувало мене самого, — каже Макс Кідрук.

Гроші, що були зібрані на благодійному заході, були направлені у волонтерський штаб Ангар. Це наші добрі друзі, які працюють з першого дня повномасштабного вторгнення.

Весь прибуток і з квитків, і з мерчів, ми передамо також на їхній рахунок. За ці кошти будуть придбані дрони для ЗСУ.

Також Макс Кідрук поділився, що планує влаштувати європейський тур по місцях, де зібрана українська діаспора. Всі ці кошти він також передасть на ЗСУ.

Про книгу Колонія та її реальність

У книзі Колонія автор описує цілком наукові факти через фантастичний жанр. За сюжетом, людство таки змогло створити колонії на Марсі.

— Для чого людям Марс?

— Ні для чого. З одного боку, я розглядаю це як фантаст: ось, життя на Марсі! Але з іншого — я скептик.

Можу уявити та впевнений, що на Марсі колись будуть польові станції для досліджень. Але я не вірю в життя людей на Марсі. Цьому немає економічного підґрунтя.

У книзі описані речі, які ми можемо виробити, видобути, побудувати, зробити легше та простіше тут, на Землі.

Також Кідрук зазначив, що він не такий оптиміст, як Ілон Маск. Радше реаліст щодо технічного розвитку людства. У його книзі читачі не знайдуть машин, що літають, роботів, які виконують усю роботу.

Водночас письменник підійшов з максимальним науковим рішенням: на сторінках книги можна знайти малюнки можливих літальних апаратів, які можуть працювати у розрідженій атмосфері Марсу.

— Я справді робив приблизні інженерні розрахунки того, чи зможуть такі апарати літати на Марсі. Тож всі ці малюнки — не просто картинки, за ними стоїть хоч і приблизний, але розрахунок, — каже Кідрук.

— Чи може людство зробити зараз щось, аби картинка з Колонії не стала реальністю?

— Може. Я спеціально зображую реальність у гіршому її варіанті. Але вона — реалістична.

Так справді може бути! Тому давайте це обговоримо. Що ми маємо зробити, щоб цього не сталося?

Ми все ще можемо, якщо не подолати, то нівелювати наслідки глобальної зміни клімату. Але “легкою кров’ю” ми тут не обійдемося: бо боротьба з пластиком — це дещиця від усього. Ми мусимо бути готові, що боротьба за життя на Землі виллється нам у значні фінансові витрати для кожного.

Ми мусимо бути готові купувати екологічні продукти, що будуть втричі дорожчі за звичайні, що екологічний податок буде надвисоким. Третину наших прибутків ми будемо змушені віддавати на подолання наслідків в екології, — висновує Макс Кідрук.

Кілька українських виробництв уже роблять крок назустріч свідомому споживанню: як переробляють шкідливі відходи на Вінниччині, читай в нашому іншому матеріалі.

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