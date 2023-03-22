Lifestyle

Екологічні технології для пластику — як на Вінниччині переробляють шкідливі відходи

Людмила Цимбалюк 22 Березня 2023, 08:00

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Екологічна переробка пластику

Екологічні технології для пластику — як на Вінниччині переробляють шкідливі відходи
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