Екологічні технології для пластику — як на Вінниччині переробляють шкідливі відходи

Через російську агресію Україна зазнала величезних екологічних збитків, тож переробка шкідливих відходів нині стала питанням національної ваги.

Свій внесок у збереження довкілля зробили на Вінниччині. Там підприємство, що виготовляє зварювальні матеріали, розробило технологію переробки суміші пластику, поліетилену та інших полімерів із відходів.

Хоча основний вид діяльності цього величезного виробництва — зварювальні матеріали.

Зараз також дивляться

Ми безпосередньо передаємо нашу продукцію на підрозділи Збройних сил України для ремонту та обслуговування техніки. Самі ремонтуємо на наших потужностях техніку, — розповідає заступник гендиректора підприємства Максим Мендусь.

Це одне з найбільших підприємств, яке, попри повномасштабне вторгнення, не зупинило свою роботу, продовжує сплачувати податки та підтримувати армію.

Їдуть на фронт, щоб наближати перемогу. Як старі авто стають скарбом у руках майстрів, дивись у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!