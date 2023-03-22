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Экологические технологии для пластика — как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы

Людмила Цымбалюк 22 марта 2023, 08:00

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Экологическая переработка пластика

Экологические технологии для пластика — как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы
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