Экологические технологии для пластика — как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы

Из-за российской агрессии Украина понесла огромный экологический ущерб, поэтому переработка вредных отходов сейчас стала вопросом национального веса.

Свой вклад в сохранение окружающей среды внесли в Винницкой области. Там предприятие, производящее сварочные материалы, разработало технологию переработки смеси пластика, полиэтилена и других полимеров из отходов.

Хотя основной вид деятельности этого огромного производства — сварочные материалы.

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Мы непосредственно передаем нашу продукцию на подразделения Вооруженных сил Украины по ремонту и обслуживанию техники. Сами ремонтируем на наших мощностях технику, — рассказывает заместитель гендиректора предприятия Максим Мендусь.

Это одно из крупнейших предприятий, которое, несмотря на полномасштабное вторжение, не остановило свою работу, продолжает платить налоги и поддерживать армию.

Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся кладом в руках мастеров, смотри в нашем материале.

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