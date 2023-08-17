Не думала, что могу быть такой сильной. Интервью Марины Боржемской о войне, финансах и помощи военным

С началом полномасштабной войны немало новых проблем легло на плечи матерей: беспокоиться о безопасности детей, их обеспечении и еще не забывать о саморазвитии и собственном эмоциональном состоянии. Не проще и женщинам, которые уже давно воспитывают малышей самостоятельно, как и фитнес-тренер Марина Боржемская.

И пока после развода постоянно звучали вопросы о личной жизни, женщина заботилась о благополучии своих детей и строила карьеру.

В интервью Маше Ефросининой фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, каким для нее было начало полномасштабной войны, как ей удается справиться с финансовыми вопросами и помогать украинским военным.

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О начале полномасштабной войны

До полномасштабной войны я не думала, что могу быть такой сильной.

Я помню первые дни, когда я все делала механически: проснулась утром от звонка помощницы и подруги, пошла разбудила сына Роберта, пошла снимать наличные деньги, заправила авто.

Через несколько дней мы пошли с сыном в магазин покупать майки, трусы, носки. И мы идем по улице, а там нет женщин. Роберт спросил, почему так. Я ответила, что все женщины находятся дома со своими мужчинами, собирающими все необходимое, чтобы идти на фронт. А я с ним, поэтому я чувствую себя уверенной и мы должны вместе сделать все необходимое.

И вот эта сила пробудилась вселенская внутри. Я поняла, что стала жестче.

Как объяснила детям, что придется экономить

Я им сказала, что в стране война, и мы не знаем, что будет дальше. И я им сказала, что сегодня наступает такое время, что мы должны экономить и какую-то часть денег должны потратить на помощь ВСУ. Потому что ты должен сделать все, что ты можешь, чтобы поддержать наших воинов.

А определенная часть денег остается для нас. Насколько мы ее растянем? Я не знала. Все, за счет чего мы жили, прекратилось. И я сказала, что мы не сможем пока покупать то, что они любят.

На это они мне ответили: “Мам, не первый раз так начинать жить. Когда ты ушла от папы, мы тоже не шиковали”. Они все это прекрасно помнят.

Они сказали, что к этому готовы. Главное, чтобы наша семья оставалась всегда вместе.

О финансах

Это продолжалось почти полгода. Потом я начала раскачиваться. Мы жили на мои сбережения.

Позже люди нуждались в марафонах здорового питания, которые я записываю непрерывно. Но все получалось у меня на ноль. Какие-то пару копеек у меня оставалось, чтобы заправить машину и поесть. То, что я могла бы отложить, не было.

О помощи военным

Женщины и мужчины на передовой проходят мой марафон. У меня был просто шок, что есть такой запрос. Я спросила, как они себе это представляют. А они говорят: “Мы там едим, но хотим понимать, как правильно это все составлять из того, что у нас есть”.

И теперь у меня есть люди, с которыми я на постоянной связи. Они мне снимают фото продуктов и я говорю, что из них можно приготовить. Это все бесплатно. Взять деньги у меня не поднимается рука.

Ранее Марина Боржемская рассказывала, как успокаивает детей во время войны.

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