Не думала, що можу бути такою сильною. Інтерв’ю Марини Боржемської про війну, фінанси та допомогу військовим

З початком повномасштабної війни чимало нових проблем лягло на плечі матерів: турбуватись про безпеку дітей, їхнє забезпечення та ще й не забувати про саморозвиток і власний емоційний стан. Не простіше й жінкам, які вже давно виховують малечу самостійно, як і фітнес-тренерка Марина Боржемська.

І поки після розлучення лунали постійно питання про особисте життя, жінка піклувалась про добробут своїх дітей та будувала кар’єру.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, яким для неї був початок повномасштабної війни, як їй вдається впоратись з фінансовими питаннями та допомагати українським військовим.

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Про початок повномасштабної війни

До повномасштабної війни я не думала, що можу бути такою сильною.

Я пам’ятаю перші дні, як я все робила механічно: прокинулась вранці від дзвінка помічниці та подруги, пішла розбудила сина Роберта, пішла знімати готівку, заправила авто.

За кілька днів ми пішли з сином в магазин купувати майки, труси, шкарпетки. І ми йдемо вулицею, а там немає жінок. Роберт запитав, чому так. Я відповіла, що всі жінки знаходяться вдома зі своїми чоловіками, які збирають усе необхідне, щоб йти на фронт. А я з ним, тому я почуваюся впевненою і ми маємо разом зробити все необхідне.

І ось ця сила пробудилася вселенська всередині. Я зрозуміла, що стала більш жорсткою.

Як пояснила дітям, що доведеться економити

Я їм сказала, що в країні війна й ми не знаємо, що буде далі. І я їм сказала, що сьогодні настає такий час, що ми маємо економити та якусь частину грошей маємо витратити на допомогу ЗСУ. Тому що ти маєш зробити все, що можеш, аби підтримати наших воїнів.

А певна частина коштів залишається для нас. Наскільки ми її розтягнемо? Я не знала. Все коштом чого ми жили, припинилося. І я сказала, що ми не зможемо поки купувати те, що вони люблять.

На це вони мені відповіли: “Мам, нам не перший раз так починати жити. Коли ти пішла від тата, ми теж не шикували”. Вони це все прекрасно пам’ятають.

Вони сказали, що до цього готові. Головне, щоб наша родина залишалась завжди разом.

Про фінанси

Це тривало майже півроку. Потім я почала “розкачуватись”. Ми жили на мої збереження.

Згодом люди потребували марафони здорового харчування, які я записую безупинно. Але все виходило у мене на нуль. Якісь пару копійок у мене залишалось, щоб заправити машину та поїсти. Того, що я могла б відкласти, не було.

Про допомогу військовим

Жінки та чоловіки на передовій проходять мій марафон. У мене був просто шок, що є такий запит. Я запитала, як вони це собі уявляють. А вони кажуть: “Ми там їмо, але хочемо розуміти, як правильно це все складати з того, що в нас є”.

І тепер в мене є такі люди, з якими я на постійному зв’язку. Вони мені скидають фото продуктів і я кажу, що з них можна приготувати. Це все безкоштовно. Взяти гроші у мене не підіймається рука.

Також раніше Марина Боржемська розповідала, як заспокоює дітей під час війни.

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