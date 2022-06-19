Интервью
Эксклюзив

Мы исповедуем семейные ценности, потому что выросли в любящих семьях — интервью Решетников ко Дню отца

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 19 июня 2022, 15:00
Інтерв'ю Григорія та Христини Решетніків до Дня батька 2022
Фото: Instagram

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