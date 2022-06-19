Мы исповедуем семейные ценности, потому что выросли в любящих семьях — интервью Решетников ко Дню отца

Папа — это тот, кто всегда рядом, поймет, поддержит и подскажет. В День отца, который во всем мире празднуют в третье воскресенье июня, не лишним будет в очередной раз напомнить своим родным о любви и поблагодарить за все, что они нам дали.

Звездная пара телеведущих Григорий и Кристина Решетники эксклюзивно поделились для Вікон своими детскими воспоминаниями, а также семейными секретами счастья.

— Как сейчас происходит ваше общение с детьми?

Григорий: Мы живем на два города после того, как началась война. Она нас застала в Киеве. Потом мы эвакуировались в родной город Кристины — Ивано-Франковск.

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Чуть позже я вывез из родного Николаева своих родителей, и мы собрали всех родных вместе в городе. Большую часть времени проводили на Западной Украине, но постепенно появляемся в Киеве, поскольку запустили новый проект Як ти на СТБ. Но в Киев пока не приезжаем с детками. Поэтому нас спасают звонки.

Кристина: Мы решили еще немного подождать. Думаю, мы почувствуем сердцем, когда можно будет вернуться окончательно с детьми сюда, в Киев.

Но в то время, пока мы в Киеве, каждый день с ними на связи. Видеосвязь занимает у нас много времени, потому что мы поочередно общаемся с Ваней, потом с Димой, потом с Сашей. Сашуня, кстати, дольше всех всегда общается.

Честно говоря, очень скучаем, но мы знаем, что там они точно в безопасности рядом с бабушками и дедушками.

— Как изменились ваши отношения с детьми на расстоянии?

Григорий: У нас принципиальная позиция по максимуму держаться семьей вместе. Я как многодетный отец по закону не подпадаю под мобилизацию, поэтому расстояние пытаемся минимизировать. Ведь очень сложно война дается детям в психологическом плане. Они боятся сирен.

Закон позволяет покидать Украину многодетным родителям, но мы принципиально остались в Украине. Может, это не совсем ответственно и честно перед детьми, но мы хотим быть в Украине и переживать этот опыт.

Мы хотим своим примером вдохновлять людей и быть с украинским народом. В этот момент хочется поддерживать детей, потому что не только родителям психологически сложно, но и малышам.

Но эти разлуки мне даются сложно. Кристинка чаще созванивается. Когда я звоню, то начинаю скучать, и это мне меньше помогает, чем когда я мысленно с детьми. А у тебя как?

Кристина: У меня также. Скучаю по ним. Но я не могу отпустить тебя. Я не хочу, чтобы Гриша ехал сам, потому что буду переживать, как он будет проезжать через блокпосты.

Честно говоря, мне спокойнее, когда я рядом, потому что знаю, что помогу. Поэтому я считаю, что неделя разлуки — ничто по сравнению с тем, какую я помощь и пользу могу принести своему любимому.

— Изменилась ли роль пап в жизни детей в условиях войны?

Григорий: Очень сложный вопрос, учитывая, что многие папы — наши герои — сейчас на передовой. Но если быть максимально откровенным, то хочется, чтобы в каждой семье ребенок чувствовал папу, общался с ним.

Это идеальные условия, но так или иначе война вносит свои коррективы. Мы склоняем головы перед нашими героями. Я сам убедился, что чужих детей не бывает.

Поэтому максимально, если я могу поддержать ребенка, помочь словом или делом, то делаю это. Я часто по делам бываю в Киеве и других городах. Ко мне подходят дети, фотографируются.

Я стараюсь пообщаться, дать какую-то веру, в частности через соцсети. Конечно, я не смогу заменить родителей, это очень сложно. Но этот контакт должен сохраняться.

И еще очень хорошо, что благодаря технологиям мы можем общаться по телефону, СМС, звонкам.

Мы сейчас всей страной должны сплотиться, чтобы дети не чувствовали отсутствие отца.

Не важно, мальчик это или девочка, детям нужно мужское плечо. Наша ответственная миссия сразу после победы (а мы уверены, что она произойдет очень скоро) — сплотиться и пережить послевоенный синдром детей. Мы должны работать над тем, чтобы сохранить их психологическое здоровье.

Кристина: Мы в Ивано-Франковске очень часто встречаемся с детьми-переселенцами. Первое время у нас было чувство вины из-за того, что у нас семья вместе, а у них по-другому.

Но нужно, наоборот, аккумулировать энергию в то, чем мы можем помочь. Семьей пытаемся волонтерить и делать все для того, чтобы родители вернулись живыми с фронта.

Григорий: Очень много семей, в которых мамы с детьми временно переехали, а отцы остались дома, чтобы работать. Нужно эту разлуку как-нибудь компенсировать.

Небольшой совет тем, кто в таких же обстоятельствах: находите возможность посещать детей, искать телесный контакт, обнимать, ласкать.

Психологи говорят: если есть возможность обнять вашего ребенка или соседского — делайте это. Тем самым мы будем спасать наших детей.

Кристина: Вот Гриша приводит на детскую площадку наших троих парней. Я наблюдаю со стороны, как другие дети начинают заглядывать, как Гриша с ними обращается, и потом уже они набегают сами.

И Гриша уже не то, что отец троих детей, а у него уже десяток детей, команда! Это именно тот момент, когда хочется всех приласкать, временно дать им чувство отцовской и материнской любви.

— Расскажите о своих отцах. Какую роль они сыграли в вашей жизни?

Григорий: Мы исповедуем семейные ценности наверное еще и потому, что вдвоем выросли в любящих семьях. Мои родители 40 лет вместе. Я видел это отношение отца к маме и к своим детям.

Они все делали и продолжают делать. Иногда забывали о своей жизни и посвящали ее нам полностью, растворялись. И мы, наверное, теперь также со своими детьми.

Пример любви, безусловно, вдохновляет и дает силы. Ты не то, что подражаешь идеалу, а видишь и хочешь, чтобы в твоей жизни было также.

Мы жили в любви и покое. Да, было время — середина 90х — было очень сложно материально. Мы нуждались в финансовой помощи, как и многие люди тогда. Но любовь грела, вера вдохновляла и я всегда чувствовал, что у меня есть тыл.

Кристина: Да, твои родители 40 лет вместе, мои — почти 35. Но всегда я помню свое детство. Папа очень активно участвовал в моем воспитании, в формировании моего мировоззрения.

Я помню, что папа всегда, насколько это было возможно (он много работал и часто его не было дома), посвящал мне свое свободное время. Мы много ходили, путешествовали по Украине, ездили вместе в Карпаты.

У меня воспоминания, хоть и точечные, но очень светлые и правильные. Главное, чтобы папа всегда присутствовал в жизни, даже если у него нет много свободного времени.

Когда ребенок чувствует, что папа рядом — это очень важно, особенно для девочки. Ведь отец формирует прототип ее идеального будущего мужа.

Григорий: Да, Кристинка очень крутая! В футбол, баскетбол играет, рыбу ловит (смеются). Такой маме легко воспитывать мальчиков.

Кристина: Я умела все! Я умею лампочку вкрутить, дрелью что-то сделать! Меня папа научил всему.

Григорий: Да, очень важна роль родителей. Но я хочу заметить, что, наверное, в нашем детстве родители настолько много работали, что меньше уделяли нам внимания, чем современные родители пытаются это делать.

Поэтому не все потеряно. Нужно сразу, как только у нас все наладится и закончится война в стране, спокойно относиться и начинать с момента воспитания детей, на котором вы находитесь.

Новый канал снял чувственный социальный ролик ко Дню отца с участием Тараса Тополи, Вадима Карпьяка, Александра Педана, Григория Решетника, Егора Крутоголова, Михаила Шаманова. Смотри, как дети устроили сюрприз звездным отцам.

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