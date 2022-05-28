Мы убираем барьеры: Григорий Решетник о новом шоу СТБ под названием Як ти?

Как ты – это короткий вопрос, ставший одним из символов войны. В этих четырех буквах закодированы переживания, надежда и признания в любви. Кроме того, именно так называется новый проект на телеканале СТБ, стартовавший сегодня, 28 мая.

Ведущий Григорий Решетник рассказал о запуске нового шоу Як ти? и особые истории, вызвавшие у него мурашки по коже.

Суть проекта состоит в том, чтобы задать самый актуальный вопрос сегодня нашим любимцам из проектов Холостяк и Холостячка.

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Потому что иногда зрителю кажется, что известные публичные люди не сталкиваются с теми проблемами, что и все, и живут в каком-то иллюзорном мире. Таким образом, проект открывает настоящую жизнь наших звезд.

Хочется отойти от такой общепринятой форматности и общаться с гостями как с друзьями.

Мы убираем барьеры, поэтому самые откровенные вопросы звучат из моих уст.

Об истории, которая зацепила больше всего

Недавно один из героев проекта Холостяк говорил, что он находился в зоне, где происходили бои в районе Броваров. Он эвакуировал жену и детей, и во время одного из обстрелов начал прощаться с жизнью.

Также он записал видеообращение своей жене, лег в комнате и открыл дверь, чтобы в случае худшего его животные могли выбежать из дома и спастись.

Напомним, ранее первый Холостяк Украины Максим Чмерковский в эксклюзивном интервью рассказал об украинцах, помощи беженцам и благотворительной организации.