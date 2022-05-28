Мы убираем барьеры: Григорий Решетник о новом шоу СТБ под названием Як ти?

Как ты – это короткий вопрос, ставший одним из символов войны. В этих четырех буквах закодированы переживания, надежда и признания в любви. Кроме того, именно так называется новый проект на телеканале СТБ, стартовавший сегодня, 28 мая.
Ведущий Григорий Решетник рассказал о запуске нового шоу Як ти? и особые истории, вызвавшие у него мурашки по коже.
Суть проекта состоит в том, чтобы задать самый актуальный вопрос сегодня нашим любимцам из проектов Холостяк и Холостячка.
Потому что иногда зрителю кажется, что известные публичные люди не сталкиваются с теми проблемами, что и все, и живут в каком-то иллюзорном мире. Таким образом, проект открывает настоящую жизнь наших звезд.
Хочется отойти от такой общепринятой форматности и общаться с гостями как с друзьями.
Мы убираем барьеры, поэтому самые откровенные вопросы звучат из моих уст.
Мы убираем барьеры, поэтому самые откровенные вопросы звучат из моих уст.
Недавно один из героев проекта Холостяк говорил, что он находился в зоне, где происходили бои в районе Броваров. Он эвакуировал жену и детей, и во время одного из обстрелов начал прощаться с жизнью.
Также он записал видеообращение своей жене, лег в комнате и открыл дверь, чтобы в случае худшего его животные могли выбежать из дома и спастись.
Напомним, ранее первый Холостяк Украины Максим Чмерковский в эксклюзивном интервью рассказал об украинцах, помощи беженцам и благотворительной организации.