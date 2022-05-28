Ми прибираємо бар’єри: Григорій Решетнік про нове шоу СТБ під назвою Як ти?

Як ти — це коротке запитання, яке стало одним із символів війни. У цих чотирьох літерах закодовані переживання, надія і зізнання у любові. Крім того, саме так називається новий проект на телеканалі СТБ, який стартував сьогодні, 28 травня.

Ведучий Григорій Решетнік розповів про запуск нового шоу Як ти? та особливі історії, які викликали у нього мурахи по шкірі.

Суть проекту полягає у тому, щоб поставити найактуальніше питання на сьогодні нашим улюбленцям з проектів Холостяк і Холостячка.

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Тому що часом глядачеві здається, що відомі публічні люди не стикаються з тими проблемами, що і всі, та живуть у якомусь ілюзорному світі. Таким чином проект відкриває справжнє життя наших зірок.

Хочеться відійти від такої загальноприйнятої форматності та спілкуватися із гостями, як з друзями.

Ми прибираємо бар’єри, тому найвідвертіші питання звучать з моїх уст.

Про історію, яка зачепила найбільше

Нещодавно один із героїв проекту Холостяк говорив, що він був в зоні, де відбувалися бої у районі Броварів. Він евакуював дружину і дітей та під час одного з обстрілів почав прощатися з життям.

Також він записав відеозвернення своїй дружині, ліг у кімнаті та відкрив двері, щоб у разі найгіршого його тварини могли вибігти з дому і врятуватись.

Нагадаємо, раніше перший Холостяк України Максим Чмерковський в ексклюзивному інтерв’ю розповів про українців, допомогу біженцям та благодійну організацію.