“Папа, что ты во мне любишь больше всего?”: трогательные ответы звезд на детский вопрос

Новый канал снял чувственный социальный ролик ко Дню отца с участием Тараса Тополи, Вадима Карпьяка, Александра Педана, Григория Решетника, Егора Крутоголова, Михаила Шаманова и их детей.

В это воскресенье, 19 июня, украинцы будут отмечать важный праздник — День отца. Когда война забирает дома и разлучает семьи, семейные праздники воспринимаются по-особенному. Момент, когда можно увидеть и услышать родных, ценятся еще сильнее.

В это нелегкое для всех нас время Starlight Media хочет популяризировать теплые семейные праздники, которые содержат в себе важные ценности. Поэтому Новый канал ко Дню отца сделал звездным отцам подарок — встречу с детьми.

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На днях в эфире Нового вышел ролик, исполненный любви и тепла, который еще раз напомнит всем отцам: где бы они ни были, их любят и ждут дома.

Большинство пап находятся далеко от своих детей, а некоторые с начала войны их не видели, потому что служат в ВСУ и защищают Украину, например, телеведущий и журналист Михаил Шаманов или солист группы Антитела Тарас Тополя. Мы хотели преподнести им сюрприз.

Об этом сообщает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан.

Большинство пап не знали, что в ролике будет включение с детьми. Например, перед съемкой ведущему программы Свобода слова на ICTV и Единого марафона новостей Вадиму Карпьяку сказали, что с ним должны записать интервью по поводу ордена За заслуги III степени, который ему в День журналиста вручил президент.

Вадим провел Единый марафон, был уставшим, но съемочная группа попросила его задержаться ради интервью. Но вместо прессы он увидел детей. Его радости и удивлению не было предела.

Чтобы преподнести подобный сюрприз, пришлось подговаривать мам.

Они с радостью восприняли наше предложение. Немного сложно было с Тарасом Тополей, потому что журналисты часто просят у него комментарии. Нужно было найти окошечко для нашего “интервью”.

Но все удалось. Появление детей стало для пап ценным и душевным сюрпризом. За кадром даже остались слезы мужчин, — признается Ольга.

“Папа, а что ты во мне любишь больше всего?” — милый вопрос, который дети задали Александру Педану, Тарасу Тополе, Егору Крутоголову, Григорию Решетнику и Михаилу Шаманову. Не менее трогательными были ответы.

Какие — смотрите в нежном ролике. И не забудьте напомнить своим родным, как сильно вы их любите. Потому что сколько бы лет нам ни было, мы всегда остаемся детьми для наших пап.

Во время войны родителям приходится объяснять своим детям то, что не могут понять даже взрослые. Многодетная семья телеведущих Решетников, несмотря на возможность уехать за границу, осталась в Украине. Читай, что рассказал Григорий Решетник об общении с детьми во время войны.

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