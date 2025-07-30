Истории Интервью

Скандальная Хмельницкая АЭС и зима для украинцев — первое интервью министерки энергетики

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июля 2025, 14:00
Скандальная Хмельницкая АЭС и зима для украинцев — первое интервью министерки энергетики

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