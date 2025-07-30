Скандальная Хмельницкая АЭС и зима для украинцев — первое интервью министерки энергетики

Светлана Гринчук стала первой женщиной-министром энергетики в истории Украины, заменив в должности Германа Галущенко. В интервью ведущему Фактов ICTV Вадиму Карпяку чиновница рассказала, как готовятся к зиме и какие прогнозы на прохождение этого отопительного сезона.

Как готовятся к отопительному сезону 2025-2026

Светлана Грищук подчеркнула, что предыдущая зима прошла почти без отключений благодаря усилиям энергетиков. Но прохождение предстоящего отопительного сезона остается приоритетом, ведь в условиях постоянных атак РФ нужно снабдить украинцев светом и теплом в достаточном количестве.

— Подготовка к следующему отопительному сезону началась в тот день, когда закончился предыдущий отопительный сезон. Мы понимаем, как велика работа должна быть проведена: это и плановая ремонтная кампания, и восстановление поврежденных объектов.

Возобновление продолжается, к сожалению, без привязки к сезону, это уже на постоянной основе. Это и объекты, которые ранее получили повреждения, и те, которые были повреждены сейчас.

Россия также готовится к отопительному сезону, уже заранее атакуя энергетические объекты. Поэтому их защита является первым приоритетом.

— Мы уже многое сделали в плане защиты. Первым уровнем защиты — габионами — все наши объекты практически на 100% обеспечены. Завершаем второй уровень защиты. Это специальные бетонные конструкции, обустраиваемые над особо ценным для системы оборудованием.

Также активно работаем с нашими военными, экспертами по противовоздушной и радиоэлектронной обороне, чтобы максимально защитить объекты.

Гораздо сложнее ситуация в прифронтовых областях, ведь разные типы вооружения уже получают до энергетических объектов. Впрочем, результативность украинских энергетиков делает их лучшими в мире по ремонту такого оборудования, уверена Светлана Гринчук.

— Даже в той же Сумской области, когда одновременно было более 200 тысяч обесточено, мы смогли восстановить электроснабжение практически всем потребителям в считанные часы. У нас есть схемы подключения и резервного питания для каждой области, чтобы мы могли производить свою работу.

Министр добавляет, что и россияне совершенствуют атаки и оружие, чтобы производить обстрелы прицельными. Поэтому ведомство работает над созданием резервного оборудования, чтобы своевременно реагировать и ремонтировать.

Прогноз на предстоящую зиму

Относительно того, какой будет предстоящая зима, Светлана Гринчук испытывает сдержанный оптимизм, учитывая идущую сейчас подготовку, а также объемы восстановления, которые уже удалось сделать.

— Но здесь следует понимать, что большая судьба этого оптимизма зависит от размеров и интенсивности российских атак непосредственно по энергетической системе.

Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы защитить. Военные делают, энергетики. Но мы не должны забывать, что здесь есть и другая сторона, у которой тоже свои планы.

Удалось ли выйти на производство гигаватта электроэнергии

В июне 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить до конца 2024 года до одного гигаватта газовой маневровой генерации. В ближайшие годы планируется достроить еще четыре мегаватта.

Светлана Гринчук утверждает, что за более года удалось нарастить даже более гигаватт электроэнергии. Этот процесс продолжается и дальше.

— Здесь мы должны говорить и о больших газотурбинных установках от 25 мегаватт, а также маленьких — до десяти мегаватт. Их также было многое установлено именно государственными компаниями.

Кроме того, средний бизнес устанавливает объекты солнечной и ветровой генерации. За 2024 год было установлено более 900 мегаватт. С начала 2025 года установили почти 500 мегаватт, а к концу года планируют установить еще 300 мегаватт.

Что будет с Хмельницкой АЭС

Парламент дал разрешение Энергоатому на закупку болгарских энергоблоков для достроительства Хмельницкой АЭС. Их стоимость составила 600 миллионов евро. Впрочем, эксперты назвали странным решение покупать старые атомные блоки, фактически принадлежащие РФ.

Впоследствии Болгария отказалась их продавать, но Энергоатом не отказался от идеи. Светлана Гринчук подчеркивает, что именно атомная генерация обезопасила Украину от полных блекаутов. Работа всех блоков дает восемь мегаватт мощности.

Министр считает, что ремонт Хмельницкой АЭС необходим. Процесс закупки блоков остается дискуссионным.

— Развитие новых атомных мощностей достаточно длительный процесс. Если говорить о производстве нового блока, то это может занять пять-семь лет. Затем следует процесс установки.

Мы будем обсуждать (с Болгарией — ред.) дальнейшие двусторонние отношения именно по этим блокам. Если говорить, что это российская технология, то у нас большинство блоков — это советские блоки. Это не российская разработка.

Для проверки всех рисков этих блоков проведут независимый аудит. Вместе с тем рассмотрят и другие варианты вместо старых советских технологий.

Россияне используют новые тактики ударов по энергетике. О некоторых из них мы рассказывали раньше.

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