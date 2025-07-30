Історії Інтерв'ю

Скандальна Хмельницька АЕС та зима для українців — перше інтерв’ю міністерки енергетики

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Липня 2025, 14:00
Скандальна Хмельницька АЕС та зима для українців — перше інтерв’ю міністерки енергетики

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