Скандальна Хмельницька АЕС та зима для українців — перше інтерв’ю міністерки енергетики

Світлана Гринчук стала першою жінкою-міністром енергетики в історії України, замінивши на посаді Германа Галущенка. В інтерв’ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку посадовиця розповіла, як готуються до зими та які прогнози на проходження цього опалювального сезону.

Як готуються до опалювального сезону 2025-2026

Світлана Грищук наголосила, що попередня зима пройшла майже без відключень завдяки зусиллям енергетиків. Але проходження майбутнього опалювального сезону залишається пріоритетом, адже в умовах постійних атак РФ треба забезпечити українців світлом і теплом у достатній кількості.

— Підготовка до наступного опалювального сезону почалася в той день, коли закінчився попередній опалювальний сезон. Ми розуміємо, наскільки велика робота має бути проведена: це і планова ремонтна кампанія, і відновлення пошкоджених об’єктів.

Відновлення триває, на жаль, без прив’язки до сезону, це вже на постійній основі. Це й об’єкти, які раніше зазнали пошкоджень, і ті, які були пошкоджені зараз.

Росія також готується до опалювального сезону, вже наперед атакуючи енергетичні об’єкти. Тому їхній захист є першим пріоритетом.

— Ми вже багато зробили в плані захисту. Першим рівнем захистом — габіонами — всі наші об’єкти практично на 100% забезпечені. Завершуємо другий рівень захисту. Це спеціальні бетонні конструкції, яке облаштовується над особливо цінним для системи обладнанням.

Також активно працюємо з нашими військовими, експертами з протиповітряної та радіоелектронної оборони, щоб максимально захистити об’єкти.

Набагато складнішою є ситуація в прифронтових областях, адже різні типи озброєння вже дістають до енергетичних об’єктів. Втім, результативність українських енергетиків робить їх найкращими у світі з ремонту такого обладнання, впевнена Світлана Гринчук.

— Навіть у тій же Сумській області, коли одночасно було понад 200 тисяч знеструмлено, ми змогли відновити електропостачання практично всім споживачам за лічені години. У нас є схеми підключення та резервного живлення для кожної області, щоб ми могли робити свою роботу.

Міністерка додає, що і росіяни удосконалюють атаки й зброю, щоб робити обстріли прицільними. Тож відомство працює над створенням резервного обладнання, щоб вчасно реагувати й ремонтувати.

Прогноз на наступну зиму

Щодо того, якою буде майбутня зима, Світлана Гринчук відчуває стриманий оптимізм, враховуючи ту підготовку, що йде зараз, а також об’єми відновлення, які вже вдалося зробити.

— Але тут маємо розуміти, що велика доля цього оптимізму залежить від розмірів та інтенсивності російських атак безпосередньо по енергетичній системі.

Ми, звісно, робимо все можливе, щоби захистити. Військові роблять, енергетики. Але ми не повинні забувати, що тут є й інша сторона, в якої теж свої плани.

Чи вдалося вийти на виробництво гігавата електроенергії

У червні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати до кінця 2024 року до одного гігавата газової маневрової генерації. У найближчі роки планується добудувати ще чотири мегавати.

Світлана Гринчук стверджує, що за понад рік вдалося наростити навіть більш ніж гігават електроенергії. Цей процес триває і далі.

— Тут ми повинні говорити й про великі газотурбінні установки від 25 мегаватів, а також маленькі — до десяти мегаватів. Їх також було багато встановлено саме державними компаніями.

Крім цього, середній бізнес встановлює об’єкти сонячної та вітрової генерації. За 2024 рік було встановлено понад 900 мегаватів. Від початку 2025 встановили майже 500 мегаватів, а до кінця року планують встановити ще 300 мегаватів.

Що буде з Хмельницькою АЕС

Парламент дав дозвіл Енергоатому на закупівлю болгарських енергоблоків для добудування Хмельницькою АЕС. Їхня вартість сягнула 600 мільйонів євро. Втім, експерти назвали дивним рішення купувати старі атомні блоки, які фактично належать РФ.

Згодом Болгарія відмовилася їх продавати, та Енергоатом не відмовився від ідеї. Світлана Гринчук підкреслює, що саме атомна генерація убезпечила Україну від повних блекаутів. Робота всіх блоків дає 8 мегаватів потужності.

Міністерка вважає, що ремонт Хмельницької АЕС є необхідним. Процес закупівлі блоків залишається дискусійним.

— Розвиток нових атомних потужностей достатньо тривалий процес. Якщо говорити про виробництво нового блоку, то це може займати п’ять-сім років. Потім йде процес установки.

Ми будемо обговорювати (з Болгарією — ред.) подальші двосторонні відносини саме щодо цих блоків. Якщо говорити, що це російська технологія, то в нас більшість блоків це радянські блоки. Це не російська технологія.

Для перевірки всіх ризиків щодо цих блоків проведуть незалежний аудит. Разом з тим розглянуть й інші варіанти замість старих радянських технологій.

Росіяни застосовують нові тактики ударів по енергетиці. Про деякі з них ми розповідали раніше.

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