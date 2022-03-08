О ситуации на фронте, сотрудничестве с Байденом и ультиматуме Путина — Зеленский дал интервью ABC

На глазах у всего мира президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько недель превратился в настоящего героя из американских комиксов из-за своих решений и действий во время наглого нападения России на Украину войной. Им восхищаются международные политические лидеры, а СМИ соревнуются за право проводить с ним интервью.

Зеленский дал откровенное интервью американской телекомпании ABC о ситуации в Украине, сотрудничестве с США, переговорах с Путином и планах на будущее.

— Какая ситуация сейчас в полях и как долго вы сможете удерживать столицу Украины?

— Нас бомбят не только в Киеве, не только в жилых кварталах города, а также в пригороде. Столицу сейчас не узнать. Очень многие города бомбят: Харьков, Винницу, Одессу, Житомир, Чернигов, Мариуполь.

— Пентагон сообщает, что 95% российских войск, размещенных вдоль украинской границы, сейчас уже внутри Украины, а это 150 тысяч войск. Как долго украинцы смогут удерживать россиян?

— Я убежден, что украинцы готовы противостоять россиянам всю свою жизнь. Даже в тех городах, где есть российские оккупанты, они получили незаурядный отпор от невооруженного гражданского населения. Такая смелость — это нечто невиданное, а у российских военных нет такой смелости.

Проблема в том, что на одного украинского солдата у нас десять российских, а на один украинский танк — 50 российских. Однако мы их уничтожаем, и эта бездна сокращается.

Вопрос, как долго мы сможем стоять? Многое зависит не только от нас. Мы будем стоять, и даже если оккупанты зайдут в наши крупные города, они столкнутся с народным сопротивлением, с народной войной. Никто не отдаст нашу независимость.

Сегодня война здесь, а завтра будет в Литве, потом в Польше, потом в Германии. Это очень серьезно. США далеко, но за последние дни у меня ощущение, что Соединенные Штаты ближе к нам.

— Господин Президент, хотел бы знать вашу реакцию на условия окончания войны, которые недавно озвучил Кремль. Они говорят, вы должны изменить конституцию, отказаться от своего желания вступить в НАТО, признать Крым как часть России и независимость двух российских сепаратистских образований на Востоке.

— Мы готовы к диалогу, но не готовы к капитуляции. Вопрос не только во мне, а в людях, которые меня избрали. Что касается НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину.

Североатлантический альянс боится противоречивых шагов и конфронтации с Россией. Мы не хотим быть страной, которая выпрашивает что-нибудь на коленях. Я не хочу, чтобы мы были такой страной, а я — таким президентом.

— Когда Кремль называет три условия для окончания войны: отказ от НАТО, признание Крыма как части России, признание двух сепаратистских регионов, является ли вашим месседжем сейчас, что эти условия абсолютно неприемлемы?

— Я говорю о гарантиях безопасности. Относительно временно оккупированных территорий, этих непризнанных республик, мы могли бы вести переговоры и найти компромисс относительно того, как эти республики будут дальше жить.

Но для меня важны люди на этих территориях, хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине хочет, чтобы эти территории были с нами. Вопрос гораздо труднее, чем просто признание этих республик. Это очередной ультиматум, а мы не готовы к ультиматуму.

Путин должен начать вести диалог и выйти из того информационного пузыря без кислорода, в котором он находится. Мы не знаем, насколько реалистичная информация, которую он получает. Похоже, что ему просто замыливают глаза.

— Вы снова говорили с президентом Байденом. Меня интересует, о какой самой важной вещи вы попросили США сейчас?

— Для нас самое важное сейчас — безопасность неба. Мы не можем позволять России такой активности в небе, потому что оккупанты бомбят и обстреливают нас, отправляют на нас свои ракеты, истребители, вертолеты и многое другое. Но мы не контролируем небо.

— НАТО сказало нет бесполетной зоне над Украиной, потому что они обеспокоены, что это приведет к гораздо большей войне, чем та, которую мы уже имеем. Закрытие неба означает готовность сбивать российские самолеты.

— Что значит сбивать российские самолеты? Вчера, например, ракета ударила по университету в Харькове, по общежитию. Ракета попала в детскую больницу в Киеве.

Если летит ракета, задумываемся ли мы над тем, сбивать ее или нет? Я думаю, другого ответа нет. Да, эти ракеты нужно сбивать, потому что нужно сохранять человеческие жизни.

Я уверен, что храбрые американские солдаты, зная, что сбивают эти ракеты и спасают жизнь студентов, делали бы это без колебаний.

— Байден сказал, что введение бесполетной зоны над Украиной приведет к втягиванию США в более масштабную войну с Россией. Законотворцы обеих партий: и республиканцы, и демократы поддерживают президента в этом. Вот почему они не хотят этого делать.

— Мы — место в Европе, место свободы. Многие думают, что мы вдали от Америки или Канады. Но нет, мы и есть зона свободы. Когда границы свободы нарушаются и на них наступают, вы должны защищать нас. Потому что сначала мы, а потом вы. Чем больше зверь ест, тем больше он хочет еще и еще.

— США сейчас ищут возможность поставки российских истребителей из Польши. Вы попросили именно эти истребители, потому что украинские пилоты знают, как летать на них. Есть ли какие-либо сдвиги в этом вопросе?

— Мы просили не только США, но и многие другие страны, которых не будем называть. Мы знаем, где эти советские самолеты размещаются, какие страны ими владеют. В значительной степени этот вопрос будет решать США.

— Считаете ли вы, что Байден мог бы сделать больше, чтобы помочь?

— Я убежден, что президент мог бы сделать больше.

— Государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что мирное население умышленно подвергается атакам в Украине, что является военным преступлением. Считаете ли вы, что Путин намеренно атакует гражданских людей?

— Это не имеет значения. Результат один — умирают люди, атакуются школы, детсады, университеты, общежития. Бездумная бомбардировка атомной станции могла бы привести к исчезновению Европы. Каждый день, каждый час одно и тоже — умирают люди.

— Считаете ли вы Путина военным преступником?

— Я считаю, что все люди, которые пришли на нашу землю, все, кто отдавал приказы, все стрелявшие солдаты — военные преступники.

— Говорят, что Запад и США предлагали вам помощь, чтобы выбраться из страны живым. Действительно ли они предлагали вам это и как долго вы собираетесь оставаться в Украине?

— Да, мне предлагали. Было много информации о том, что несколько групп спецназа были направлены, чтобы убить меня и мою семью. Я отказался. Как я могу это сделать? Я гражданин моей страны и избранный этим народом президент.

— Так вы будете оставаться до конца, каким бы он ни был?

— Я бы хотел, чтобы конец был таким, как у вас в американских фильмах — хеппи-энд для нашей страны.

— Я хочу спросить вас об атомной станции, которую атаковали и сейчас она находится под контролем россиян. Директор МАГАТЭ сообщил, что сотрудники станции продолжают работать под дулом пистолета. Что вы знаете о безопасности самой большой АЭС в Европе сейчас?

— Она была самой мощной в Европе. Там находятся шесть реакторов. В ту ночь АЭС была окружена военной техникой и танками. Сначала россияне бомбили территорию АЭС.

Они ударили во двор и здание. Погибли люди, управлявшие этой электростанцией. Не все, но охранники и часть команды.

Мы очень быстро отдали приказ вывести из эксплуатации и остановить атомные энергоблоки, убедиться, что они не работают. Пускать на АЭС людей с автоматами, даже не понимающих, как она работает, невозможно.

В ту же ночь мы предложили, чтобы ООН и миротворцы приехали на все атомные электростанции, потому что речь идет о безопасности для всего мира. А внутри у нас будут работать тактические эксперты и профессионалы. По сей день этот вопрос до сих пор не решен.

— Обе АЭС, захваченные россиянами, сообщают, что работники даже не сменили смену с тех пор, как россияне взяли их под контроль. Вы верите в украинских работников, но можете сказать, что происходит внутри атомных электростанций?

— Работники не могут покинуть это место. Они заблокированы. Если они выйдут, их атакуют террористы. Люди, которые находятся в танках с ножами, не ядерные физики.

Я не уверен, что у них есть образование в ядерной сфере. Весь мир может подождать и подумать неделю-две-три, пока наши люди умрут, и эти бойцы смогут войти.

— Владимир Путин сказал российскому народу, что денацифицирует Украину. Мы знаем, что вы еврей. Вы потеряли члена семьи из-за Холокоста. Мне интересно, чтобы вы сказали Путину о денацификации Украины?

— Я считаю, что денацификация в этом случае — уничтожение нации. Это происходило в истории многократно и заканчивалось очень плохо.

Были страны, которые начали очищать мир от той или иной нации, а другие государства потом жалели, что эти нации не защищали. В нынешнем мире мы имеем разные национальности, но в целом у нас одна нация — это нация людей.

Следовательно, денацификация в этом случае является чистым нацизмом, уничтожающим нацию Украины. То же произошло в 1940-х годах с Германией. Они денацифицировали еврейский народ, а сейчас Россия делает то же самое. Я в шоке. Я даже не знал, что в нынешнем мире можно делать такие вещи.

— Мы смотрели ваше обращение к Европе, и вы сказали: “Если мы упадем, упадете и вы”. Что вы имели в виду?

— Украинцы защищают свои ценности, которые разделяют все современные люди, не только молодое население, но и все, кто наслаждается жизнью. Мы имеем на это право.

Если вы позволите русской армии уничтожить эти ценности, это будет конец, потому что украинцы сохраняют ценности так же, как и европейцы. Но это испытание проходит именно украинский народ, поэтому вы должны помочь нам. Вся наша собственность сейчас является армией Европы.

— Что бы вы хотели сейчас сказать Владимиру Путину?

— Я считаю, что он способен остановить войну, которую начал, и даже если он не думает, что начал ее, он должен знать одну важную вещь, которую нельзя отрицать, что остановить войну — это то, на что он способен.

— Для американского народа и для людей Запада, которые были тронуты вашей стойкостью и храбростью украинского народа, есть ли у вас что-нибудь, чтобы вы хотели сказать им?

— Американцы всегда говорят о свободе и знают, что это такое. И теперь, когда вы смотрите на украинцев, я думаю, вы чувствуете, что это значит для нас.

Так что мы от вас недалеко. Поэтому американцы, если вы видите и понимаете, что мы чувствуем, как мы боремся против всех врагов за нашу свободу, поддержите нас, и не только словами, но и прямыми и конкретными шагами. Сделайте это. И я думаю, что мы победим все вместе, всем миром.

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