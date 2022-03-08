Інтерв'ю

Про ситуацію на фронті, співпрацю з Байденом та ультиматум Путіна — Зеленський дав інтерв’ю для ABC

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2022, 22:25
Інтерв'ю Володимира Зеленського для ABC
Фото: Сайт президента України

Більше новин
Дженніфер Еністон
Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні
тероборона
Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону
Що можна приготувати з консерви
Набридло просто їсти консерву з хлібом? Розкажемо три прості страви, які можна з них приготувати
Українські бренди для ЗСУ
Свій талант на користь ЗСУ: як українські бренди допомогають військовим
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дженніфер Еністон
Тепер ми друзі: Дженніфер Еністон закликала підписників допомагати Україні
тероборона
Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону
Що можна приготувати з консерви
Набридло просто їсти консерву з хлібом? Розкажемо три прості страви, які можна з них приготувати
Українські бренди для ЗСУ
Свій талант на користь ЗСУ: як українські бренди допомогають військовим

Відео
тероборона

Я можу поїхати, але хочу захищати свою землю — історії й думки тих, хто пішов у тероборону
Українські бренди для ЗСУ
Свій талант на користь ЗСУ: як українські бренди допомогають військовим
Михайло Подоляк прокоментував переговори
Чим швидше Росія погодиться, тим менше втрат зазнає — яка позиція України на переговорах
0:03:12
Звернення Олени Кондратюк
Не дайте абсолютному злу дочекатися тріумфу: звернення Олени Кондратюк до світових лідерів
Джо Байден
Я оголошую нові санкції й ми забороняємо імпорт нафти та газу з Росії — важливе для України звернення Байдена
0:02:43
Курси на Волині для цивільних
Навчають, як поводитися зі зброєю та надавати домедичну допомогу: на Волині організували корисні курси для цивільних
0:02:41
Як падає російська економіка
Російська економіка продовжує летіти у прірву: як росіяни страждають від санкцій
0:04:39
Римма Зюбіна про волонтерство
Я в Києві до перемоги: Римма Зюбіна про підтримку близьких та допомогу волонтерам
0:07:12
Андрій Буквич
Не Євросоюзом єдиним: Андрій Буквич про розширення санкцій Канади проти Росії
0:03:21
Звернення Дениса Шмигаля 08.03.22
Поки ми турбуємось про найслабших — ми люди. Звернення Дениса Шмигаля 08.03.22
Більше відео
Маріуполь
Читати далі
Причина смерті — зневоднення: через блокаду російськими окупантами в Маріуполі померла дитина

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь