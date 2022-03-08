Про ситуацію на фронті, співпрацю з Байденом та ультиматум Путіна — Зеленський дав інтерв’ю для ABC

На очах у всього світу президент України Володимир Зеленський всього за кілька тижнів перетворився на справжнього героя з американських коміксів через свої рішення та дії під час зухвалого нападу Росії на Україну війною. Ним захоплюються міжнародні політичні лідери, а ЗМІ змагаються за право проводити з ним інтерв’ю.

Зеленський дав відверте інтерв’ю американській телекомпанії ABC про ситуацію в Україні, співпрацю з США, перемовини з Путіном та плани на майбутнє.

— Яка ситуація зараз в полях і як довго ви зможете утримувати столицю України?

— Нас бомбардують не лише у Києві, не тільки в житлових кварталах міста, а також в передмісті. Столицю зараз не впізнати. Дуже багато міст бомблять: Харків, Вінницю, Одесу, Житомир, Чернігів, Маріуполь.

— Пентагон повідомляє, що 95% російських військ, які були розміщені вздовж українського кордону, нині вже в середині України, а це 150 тисяч військ. Як довго українці зможуть стримувати росіян?

— Я переконаний, що українці готові протистояти росіянам протягом всього свого життя. Навіть у тих містах, де є російські окупанти, вони отримали неабияку відсіч від неозброєного цивільного населення. Така сміливість — це щось небачене, а російські військові не мають такої сміливості.

Проблема в тому, що на одного українського солдата ми маємо десять російських, а на один український танк — 50 російських. Проте ми їх знищуємо, і ця прірва скорочується.

Питання, як довго ми зможемо стояти? Багато речей залежить не тільки від нас. Ми стоятимемо, і навіть якщо окупанти зайдуть у наші великі міста, вони зіштовхнуться з народним опором, з народною війною. Ніхто не віддасть нашу незалежність.

Сьогодні війна тут, а завтра буде в Литві, потім Польщі, потім в Німеччині. Це дуже серйозно. США далеко, але за останні дні в мене відчуття, що Сполучені Штати ближчі до нас.

— Пане Президенте, хотів би знати вашу реакцію на ті умови закінчення війни, які нещодавно озвучив Кремль. Вони кажуть, ви маєте змінити конституцію, відмовитися від свого бажання вступити в НАТО, визнати Крим як частину Росії й незалежність двох російських сепаратистських утворень на Сході.

— Ми готові до діалогу, але не готові до капітуляції. Питання не лише в мені, а в людях, які мене обрали. Щодо НАТО, я охолов до цього питання після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну.

Альянс боїться суперечливих кроків та конфронтації з Росією. Ми не хочемо бути країною, яка випрошує щось на колінах. Я не хочу, щоб ми були такою країною, а я таким президентом.

— Коли Кремль називає три умови щодо закінчення війни: відмову від НАТО, визнання Криму як частини Росії, визнання двох сепаратистських регіонів, чи є вашим меседжем зараз, що ці умови є абсолютно не прийнятними?

— Я говорю про гарантії безпеки. Щодо тимчасово окупованих територій, цих невизнаних республік, ми могли б вести перемовини та знайти компроміс щодо того, як ці республіки далі житимуть.

Але для мене важливі люди на цих територіях, чи хочуть вони бути частиною України й хто в Україні хоче, щоб ці території були з нами. Питання набагато важче, ніж просто визнання цих республік. Це черговий ультиматум, а ми не готові до ультиматумів.

Путін має почати діалог та вийти з тої інформаційної бульбашки без кисню, у якій він знаходиться. Ми не знаємо, наскільки реалістична інформація, яку він отримує. Схоже, що йому просто замилюють очі.

— Ви знову говорили з президентом Байденом. Мене цікавить, про яку найважливішу річ ви попросили США зараз?

— Для нас найважливішим зараз є безпека неба. Ми не можемо дозволяти Росії такої активності в небі, тому що окупанти бомбардують і обстрілюють нас, відправляють на нас свої ракети, винищувачі, гелікоптери й багато всього. Але ми не контролюємо небо.

— НАТО сказало ні безпольотній зоні над Україною, тому що вони занепокоєні, що це призведе до набагато більшої війни, ніж та, яку ми вже маємо. Закриття неба означає готовність збивати російські літаки.

— Що значить збивати російські літаки? Вчора, наприклад, ракета вдарила по університету в Харкові, по гуртожитку. Ракета влучила в дитячу лікарню в Києві.

Якщо летить ракета, чи задумуємося ми над тим, збивати її чи ні? Я думаю, іншої відповіді немає. Так, ці ракети треба збивати, тому що треба зберігати людські життя.

Я впевнений, що хоробрі американські солдати, знаючи, що збивають ці ракети та рятують життя студентів, робили б це без вагань.

— Байден сказав, що запровадження безпольотної зони над Україною призведете до втягування США до масштабнішої війни з Росією. Законотворці обох партій: і республіканці, й демократи підтримують президента в цьому. Ось чому вони не хочуть цього робити.

— Ми — місце в Європі, місце свободи. Багато хто думає, що ми далеко від Америки чи Канади. Але ні, ми і є зона свободи. Коли межі свободи порушуються і на них наступають, ви маєте захищати нас. Бо спочатку ми, а потім ви. Чим більше звір їсть, тим більше він хоче ще і ще.

— США зараз шукають можливості постачання російських винищувачів з Польщі. Ви запросили саме ці винищувачі, бо українські пілоти знають, як літати на них. Чи є якісь зрушення в цьому питанні?

— Ми просили не лише США, а й багато інших країн, яких не називатимемо. Ми знаємо, де ці радянські літаки розміщуються, які країни ними володіють. Значною мірою це питання вирішуватиме США.

— Чи вважаєте ви, що Байден міг би зробити більше для допомогти?

— Я переконаний, що президент міг би та може зробити більше.

— Державний секретар Ентоні Блінкен стверджує, що мирне населення навмисне піддається атакам в Україні, що є воєнним злочином. Чи вважаєте ви, що Путін навмисно атакує цивільних людей?

— Немає значення. Результат один — вмирають люди, атакуються школи, садки, університети, гуртожитки. Бездумне бомбардування атомної станції могло б призвести до зникнення Європи. Щодня, щогодини одне й теж — вмирають люди.

— Чи вважаєте ви Путіна воєнним злочинцем?

— Я вважаю, що всі люди, які прийшли на нашу землю, всі, хто віддавав накази, всі солдати, які стріляли — воєнні злочинці.

— Кажуть, що Захід та США пропонували вам допомогу вибратися з країни живим. Чи справді вони це пропонували вам і як довго ви збираєтеся лишатися в Україні?

— Так, мені пропонували. Було багато інформації про те, що декілька груп спецназу були направлені, щоб вбити мене та мою сім’ю. Я відмовився. Як я можу зробити це? Я громадянин моєї країни й обраний цим народом президент.

— То ж ви залишатиметеся до кінця, яким би він не був?

— Я б хотів, щоб кінець був таким, як у вас в американських фільмах — хепі енд для нашої країни.

— Я хочу запитати вас про атомну станцію, яку атакували й зараз вона під контролем росіян. Директор МАГАТЕ повідомив, що робітники станції продовжують працювати під дулом пістолета. Що ви знаєте про безпеку найбільшої АЕС в Європі зараз?

— Вона була найпотужнішою в Європі. Там знаходиться шість реакторів. Тієї ночі АЕС була оточена військовою технікою та танками. Спочатку росіяни бомбардували територію АЕС.

Вони вдарили у двір та будівлю. Загинули люди, які керували цією електростанцією. Не всі, проте охоронці й частина команди.

Ми дуже швидко дали вказівку вивести з експлуатації та зупинити атомні енергоблоки, переконатися, що вони не працюють. Пускати на АЕС людей з автоматами, які навіть не розуміють, як вона працює, неможливо.

Тієї ж ночі запропонували, щоб ООН та миротворці приїхали на всі атомні електростанції, тому що йдеться про безпеку для всього світу. А всередині в нас працюватимуть тактичні експерти та професіонали. До цього дня це питання досі невирішене.

— Обидві АЕС, захоплені росіянами, повідомляють, що працівники навіть не змінили зміни з того часу, коли росіяни взяли їх під контроль. Ви вірите в українських працівників, але чи можете сказати, що відбувається всередині атомних електростанцій?

— Працівники не можуть покинути це місце. Вони заблоковані. Якщо вони вийдуть, їх атакують терористи. Люди, які знаходяться там у танках з ножами, не ядерні фізики.

Я не впевнений, що вони мають освіту в ядерній сфері. Увесь світ може почекати й подумати тиждень-два-три, поки наші люди помруть, і ці бійці зможуть увійти.

— Володимир Путін сказав російському народу, що денацифікує Україну. Ми знаємо, що ви єврей. Ви втратили члена сім’ї через Голокост. Мені цікаво, що б ви сказали Путіну про денацифікацію України?

— Я вважаю, що денацифікація у цьому випадку — знищення нації. Це відбувалося в історії багато разів і закінчувалося дуже погано.

Були країни, які почали очищати світ від тої чи іншої нації, а інші держави потім шкодували, що не захищали ті нації. У нинішньому світі ми маємо різні національності, але загалом у нас одна нація — це нація людей.

Отже, денацифікація у цьому випадку є чистим нацизмом, що нищить націю України. Те саме сталося в 1940-х роках з Німеччиною. Вони денацифікували єврейський народ, а зараз Росія робить те саме. Я в шоці. Я навіть не знав, що в нинішньому світі можна робити такі речі.

— Ми дивилися ваше звернення до Європи, і ви сказали: “Якщо ми впадемо, впадете і ви”. Що ви мали на увазі?

— Українці захищають свої цінності, які поділяють усі сучасні люди, не лише молоде населення, а й усі, хто насолоджується життям. Ми маємо на це право.

Якщо ви дозволите російській армії знищити ці цінності, це буде кінець, тому що українці зберігають цінності так само як і європейці. Але це випробування проходить саме український народ, тому ви повинні нам допомогти. Вся наша власність зараз є армією Європи.

— Що б ви хотіли зараз сказати Володимиру Путіну?

— Я вважаю, що він здатний зупинити війну, яку розпочав, і навіть якщо він не думає, що він розпочав її, він повинен знати одну важливу річ, яку не можна заперечувати, що зупинити війну — це те, на що він здатний.

— Для американського народу та для людей Заходу, які були зворушені вашою стійкістю та хоробрістю українського народу, чи є у вас щось, щоб ви хотіли сказати їм?

— Американці завжди говорять про свободу і знають, що це таке. І тепер, коли ви дивитеся на українців, я думаю, ви відчуваєте, що це означає для нас.

Тож ми від вас недалеко. І тому американці, якщо ви бачите і розумієте, що ми відчуваємо, як ми боремося проти всіх ворогів за нашу свободу, підтримайте нас, і не лише словами, а й прямими та конкретними кроками. Зробіть це. І я думаю, що ми переможемо усі разом, з усім світом.

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