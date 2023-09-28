Встаешь, вытираешь слезы и понимаешь — дальше лучше. Певица Люсі о творчестве, материнстве и силе смыслов

Украинская музыкальная индустрия с начала Независимости делилась на две части: поп-сцена, которую возглавили и не отпускают известные “мастодонты”, и андеграунд, где молодые и талантливые исполнители просто делают свою музыку, не стремясь к популярности или узнаваемости.

Сегодняшняя наша история именно о представительнице инди-поп музыки, которая качественно заполняет свою нишу украинским звучанием. Кристина Варламова, более известная под именем Люсі, стала популярной в 2017 году.

Её творческий путь непохож на другие: девушка стремится создавать качество, а не количество. Голос — узнаваемый, стиль — неповторим, сюжеты песен переплетены с Библией и собственным опытом.

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Сейчас на счету Люсі несколько синглов и один альбом. Среди самых известных композиций: Досить, Марія Магдалина, Ніч, Різні, Останній роман.

Кто такая Кристина Варламова на самом деле, какие смыслы несет проект Люсі, и как война изменила жизнь женщины — об этом редакция Вікна-новини пообщалась с певицей в эксклюзивном интервью.

Люсі: кто она такая

Кристина Варламова начала свой творческий путь в школьные годы, когда впервые написала стихотворение. Как расскажет она дальше — впоследствии даже написала научную работу на тему личного творчества.

Известность среди слушателей украинского инди-попа пришла в 2017 году. Легкое имя Люсі запоминалось, врезалось в память.

— Псевдоним Люсі сделало вас таинственной. Какой смысл вы вложили в свое сценическое имя?

— Это был абсолютно рандомный выбор. Я просто хотела короткое имя, достаточно яркое, запоминающееся. Проект Люсі не планировался как нечто серьезное, что будет жить годами. Скорее, просто имя под клип песни Досить.

Мы недолго думали. Люсі? Люсі! Есть буква I, точно намекающая на украинскую инициативу.

— Переосмыслили ли вы со временем эти смыслы? Что вкладываете в Люсі сейчас?

— В моем творчестве основной лейтмотив — это библейские сюжеты. Впоследствии мы привязали к этому Святую Лючию или Люсию — это святая мученица. То есть добавляется больше религиозного аспекта и сейчас мне нравится это, смыслы подходят моему творчеству.

Я считаю, что каждый артист и является тем мучеником, потому что нужно достучаться до аудитории, нужно бороться за новый опыт, чтобы поделиться им в песнях.

— Почему именно религия? Это близкая для вас тема с детства, или пришли к этому в более зрелом возрасте?

— Я не могу сказать, что родилась в очень верующей семье. Конечно, практически каждая украинская семья исповедует религиозные традиции: Рождество, Пасху и другое Я верила в существование Иисуса Христа и Бога, в некую материю.

Это созрело во мне, когда я поступила на журналистский факультет и мы изучали литературу азов — Библию. Когда я начала писать поэзию и ставить её на музыку, то библейские мотивы сами появлялись передо мной. Наверное, потому, что я была ещё очень молодой, не имела жизненного опыта, который могла бы конвертировать в творчество, — объясняет Кристина Варламова.

Я брала свои сюжеты из Библии и понимаю, что они на самом деле вечны.

Люсі признается: даже шесть лет спустя она прослушивает свои первые песни и понимает, какое правильное решение приняла тогда.

— Это было правильно: не писать трендовые тексты, а транслировать молодой аудитории подобные истории.

— Планируете ли вы масштабировать Люсі?

— Это был скорее эксперимент, и он, собственно, не вышел за свои рамки. Я просто стала взрослее и понимаю, что нужно определить — Люсі будет сайд-проектом или основным. Мне легко удается писать тексты, они отзываются у людей.

Я понимаю, что следует масштабировать свое творчество, выходить на новый уровень, чтобы Люсі стала моей основной профессией.

Как это сделать — я знаю. У меня есть образование PR-щика, которое до этого я никогда не использовала. Это как уметь делать классную работу для всех, но не для себя, — шутит певица. — Я стараюсь делать музыку более профессионально, больше общаюсь со СМИ и веду социальные сети.

Не быть белой вороной и ждать, пока меня заметят, сами найдут где-нибудь на платформах.

Однако сейчас это сложно сочетать с материнством и ещё одной работой, которая сейчас и является основной. Поэтому учусь правильно управлять своим временем, — говорит девушка.

О войне, материнстве и быте

Отдельная тема для обсуждения и освещения — героизм женщин, рожающих во время войны. Те, кто считал пребывание в Украине опасным, решились беременными выезжать из родного дома и искать безопасное место для себя и своего ребенка.

— Как для вас началось 24 февраля, и как выезжали из Украины?

— В начале полномасштабного вторжения я уже была на третьем месяце беременности. Богдана родилась в Берлине.

Выезд из Украины стал сюрпризом, не из приятных. Я этого вообще не планировала, все было “заточено” под то, что мы собираемся создавать семью именно в Украине, в Киеве, в нашем комьюнити. Потому что семья — это не только твой дом — это твой язык, соседство, друзья и все вокруг.

Срок рождения ребенка был запланирован на осень, все понимали: будут провокации, обстрелы.

Таков был мой опыт. Наверное, так мне суждено. Я хорошо знаю английский, владею немецким, поэтому рожать было легко. Я пыталась отвлечься и посвятить себя именно этим эмоциям, прожить их так, как того хотела.

Сейчас мечтаю вернуться в Украину и показать дочери все, что мне дорого.

— Как вы сочетаете творчество и материнство?

— Меня семья поддерживает, помогает во всем. Нет четкого разделения на женские дела и занятия с ребенком и мужские обязанности — только зарабатывать деньги и даже не подходить к дочери, — объясняет Люсі.

Все помогают понемногу: смотрят за ребенком, пока я пишу музыку, потому что понимают, что мне нужно реализовываться, чтобы быть счастливым человеком.

Мне кажется в современном мире вполне нормально совмещать самореализацию и материнство.

Мой муж знает, что музыка — это то, чего от меня не отнять. Да и сам он мне во многом помогает: с обложками песен, продакшеном.

Он проявляет инициативу, когда понимает, что мне нужно время на музыку и её создание. В наших отношениях мы все проговариваем, общаемся, строим диалог.

— Помогает ли вам кто-нибудь в создании песен, клипов?

— Конечно. Хотя большую часть работы я выполняю своими силами, но не смогла бы делать все сама — даже физически.

Трудно быть на все руки мастером, ещё и делать дело качественно.

У меня есть друзья, которые помогают с проектом Люсі. Это связи не только в Украине, но и во всем мире. В этом году я два месяца была в Украине, и за это время мы успели сделать клип к песне, обложки. У меня друзья — стилисты, фотографы. Это значительно экономит деньги, я могу отблагодарить подарками.

Большинство контактов я получила именно благодаря моему проекту. То есть, это были просто люди, которые сами писали мне с предложением помочь. Собственно, так мы познакомились и с мужем тоже. В конце концов, сейчас у меня круг друзей в Киеве, которые так же творят, как и я. И мы поддерживаем друг друга.

Кстати, очень смешной момент: меня уже просят о помощи младшие музыканты. Я уже для кого-то — музыкальный Гуру, — делится Кристина Варламова.

— А какими исполнителями вы вдохновляетесь?

— Мне лично нравится Shygirl — британская исполнительница, американская певица Оливия Родриго. Сейчас больше работаю с вокалом, поэтому вдохновляюсь теми, у кого он есть, даже Weeknd мне нравится.

Мне отзывается, когда я в песне узнаю другие композиции и сюжеты. Это уже современное искусство, когда автор закладывает какие-либо аллюзии на другие произведения.

Среди украинских исполнителей сейчас много новых интересных артистов появилось, украинское творческое сообщество растет, слушатели поддерживают наших исполнителей. Мне нравятся певицы Юви, Марьяна Клочко. Иногда и Надю Дорофееву могу послушать, её эксперименты с музыкой действительно крутые.

Планы и мечты Люсі

Несмотря на сложности, Люсі стремится развиваться в любимом деле. А ещё есть мечта, общая на всех украинцев: чтобы война закончилась украинской победой.

— Какие у вас планы и о чем мечтаете сейчас?

— Конечно, самая большая мечта, чтобы закончилась война. Для себя хочется, возможно, немного больше поддержки, потому что все-таки люди у нас очень враждебно настроены к находящимся за рубежом артистам, не в контексте. Но я так не считаю.

Да, я нахожусь за границей, но я же не перешла на английский язык, не покоряю латиноамериканские рынки. Я остаюсь украинской певицей. Я пою на украинском.

Каждый день ты понимаешь, кто ты: выходишь на улицу и слышишь не свой язык, не свою культуру, не свои традиции. Ты ещё больше это переживаешь.

Сейчас певица работает над песней, написанной и сделанной под влиянием переживаний войны. Также Люсі планирует активно развивать свой Instagram, работать над новым альбомом.

— Есть какая-то фраза, которая вас постоянно вдохновляет?

— Я не руководствуюсь какими-то фразами, просто знаю, что дальше будет только лучше. Всегда так.

Это даже не девиз, а жизненный опыт: чтобы не происходило — даже самые трагические события, — ты все равно встаешь, вытираешь слезы и понимаешь, что дальше будет только лучше.

Мы все переживаем какие-либо изменения. Пусть они резкие, болезненные — потом будет лучше, это правило жизни.

— По вашему мнению, в чем сила украинцев?

— Наша сила — в географическом расположении. Мы все сейчас думаем, что это очень большая проблема и наш недостаток — соседствовать с агрессивно настроенным государством. Но наше географическое расположение построило и наш менталитет, повлияло на культуру.

Нам нужно это полюбить, научиться этим пользоваться, беречь и защищать и никогда больше не пускать “в гости” врага, — заключает Кристина Варламова.

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