Все держу в себе, но сказать хочется — Надя Дорофеева о песне с Кацуриным и новом этапе в творчестве

Украинские артисты во время войны продолжают создавать украиноязычный контент и радовать своих фанатов новыми песнями. Они, как и мы, справляются с волнениями из-за войны.

Певица Надя Дорофеева рассказала сайту ТСН.ua, как изменилась ее жизнь и творчество, а также об отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным.

Певица отметила, что сейчас ей стало немного спокойнее, чем в начале полномасштабного вторжения. Думает, это потому, что украинцы уже смогли адаптироваться ко всем событиям.

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Справляться с негативными эмоциями ей помогает юмор, поддержка близких, концерты и музыка.

О трансформации творчества

Сейчас творчество певицы переживает трансформацию. Надя призналась, что это далось ей сложно, ведь в первые месяцы полномасштабного вторжения она вообще не писала песен.

Думаю, что изменения и эмоциональная глубина слышны по моим песням в альбоме. Все мои переживания и эмоции за это время — все в моей новой музыке, — сказала она.

Певица хочет создавать новый качественный украиноязычный материал. Переводить старые песни с русского на украинский не планирует.

— Думаю, вы обратили внимание, что мои тексты стали более глубокими и эмоциональными. И следующие будут именно такими, — подчеркнула Надя Дорофеева.

О концертах

Певица продолжает давать благотворительные концерты во время войны. Она признается, что чувствует по отдаче аудитории — им тоже это нужно.

— Выступая на благотворительных мероприятиях в Украине и общаясь с другими артистами, которые делали сольные концерты во время войны, я почувствовала, что сейчас нельзя не делать такие концерты! Я чувствую это и по фидбеку аудитории, по запросам в соцсетях. Потому что в сложные времена человек не должен опускать руки! А он не будет их опускать, если у него будет время отдохнуть, выдохнуть, — поделилась артистка.

На одном ее киевском концерте будут присутствовать не коллеги-артисты, а работники энергетической инфраструктуры, которые ежедневно восстанавливают разрушенное врагом и снабжают нас светом.

— Таким образом, я хочу их отблагодарить и подарить хотя бы полтора часа отдыха и праздника, — сказала она. Целью концертов является сбор средств для волонтерского движения Добробат.

Об отношениях с Мишей Кацуриным

На певицу вылилось немало хейта из-за новых отношений. Она признается, что реагирует на это по-разному. Но относится с пониманием, ведь каждый сейчас переживает сложные времена.

— Я никогда не чувствовала такого интереса к своей личной жизни. Более того, и не хотела чувствовать. На самом деле это очень давит.

Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не раскладывали по костям, — подчеркнула она.

Когда пара имеет свободное время, то всегда проводит его вместе. Полюбили вместе рисовать картины, они хранятся у них дома.

— Все переживания я оставляю в себе. Наверное, вы заметили, что я ничего не комментирую касательно своих отношений публично. Но сказать хочется. Потому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите! — сказала Дорофеева.

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