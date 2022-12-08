Шоу-биз

“Почути, щоб не було”: Dorofeeva выпустила совместную песню с Михаилом Кацуриным

Виктория Мельник, редактор сайта 08 декабря 2022, 10:48
Надя Дорофеева
Фото: Instagram

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