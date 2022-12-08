“Почути, щоб не було”: Dorofeeva выпустила совместную песню с Михаилом Кацуриным

Приближается Новый год, поэтому сейчас самое время для подведения итогов 2022 года. Для каждого эти 365 дней были по-своему тяжелыми, но все мы справились. Конец этого года также богат новыми песнями от украинских исполнителей, среди которых и Надя Дорофеева.

Ее новая песня стала совместной работой с Михаилом Кацуриным — он написал слова к композиции. Комментируя совместную работу над песней Щоб не було, Dorofeeva сделала вывод — стоит искать лекарства против проблем в столь сложное время.

2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга.

Композиция уже успела растрогать многих ценителей творчества певицы.

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Сам Михаил Кацурин в своем Instagram написал, что и писали, и исполняли эту песню они вместе.

Слушать новую песню Dorofeeva Чтобы не было на всех музыкальных платформах.

А недавно новую композицию выпустила и NK: читай в нашем материале историю создания песни и о чем она.

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