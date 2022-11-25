Создана, чтобы мы почувствовали чудо на зло всем! Новая песня NK Мама-зима

Во время войны каждый украинец ринулся с головой на помощь фронту: материально, физически и эмоционально. Но вот уже приближается Новый год и рождественские праздники: время настоящих чудес и мечтаний. В этом году мечта у всех одна, общая, и певица Настя Каменских (NK) по этому случаю выпустила новую песню Мама-зима.

Своей новой композицией певица призывает каждого верить в лучшее. NK отмечает — для всех грядущая зима будет сложной, но мы обязательно выстоим!

— Она будто создана, чтобы подарить нам волшебство предновогоднего чуда. И это чудо у нас будет назло всем тем, кто хочет уничтожить несгибаемый украинский народ! — отмечает певица. — Я очень хочу, чтобы, несмотря на зиму и тьму вокруг, мы всегда прислушивались к своим чувствам.

Сейчас также смотрят

Сейчас так важно беречь в себе внутренний свет и не терять надежду на лучшее. Ведь как бы ни было холодно, нас всегда греют сильнейшие чувства — любовь и вера в свою силу!

Мы верим не только в чудо, а и в ВСУ, но немного магии в нашей жизни сейчас точно не помешает! Украинцы, несмотря ни на что, умеют находить веру в лучшее и ждать новогоднего чуда.

— Не растеряйте эти умения и согревайте друг друга своими горячими сердцами этой холодной зимой! — призывает NK.

Слушать новую песню Насти Каменских Мама-зима можно на всех музыкальных платформах.

А недавно NK совместно с Артемом Пивоваровым выпустили песню Там у тополі. Слушать ее можно на всех площадках, а читать о создании композиции — в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!