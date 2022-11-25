Створена, щоб ми відчули диво на зло усім! Нова пісня NK Мама-зима

Під час війни кожен українець ринувся з головою у допомогу фронту: матеріально, фізично та емоційно. Та ось уже наближається Новий рік та різдвяні свята: час справжніх див та здійснення мрій. Цього року мрія у всіх одна, спільна, і співачка Настя Каменських (NK) з такої нагоди випустила нову пісню Мама-зима.

Своєю новою композицією співачка закликає кожного вірити в краще. NK зазначає — для всіх прийдешня зима буде складною, але ми обов’язково вистоїмо!

— Вона ніби створена, щоб подарувати нам чари передноворічного дива. І це диво у нас буде на зло всім тим, хто хоче знищити незламний український народ! — наголошує співачка. — Я дуже хочу, щоб попри зиму і темряву навколо ми завжди прислухалися до своїх почуттів.

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Зараз так важливо берегти в собі внутрішнє світло і не втрачати надію на краще, адже хоч як холодно, нас завжди гріють найсильніші почуття — любов і віра у свою силу!

Ми віримо не лише в диво, але й в ЗСУ, але трохи магії в нашому житті зараз точно не завадить! Українці попри все вміють знаходити віру в краще та чекати на новорічне диво.

— Не розгубіть ці вміння та зігрівайте одне одного своїми гарячими серцями цієї холодної зими! — закликає NK.

Слухати нову пісню Насті Каменських Мама-зима можна на всіх музичних платформах.

А нещодавно NK спільно з Артемом Пивоваровим випустили пісню Там у тополі. Слухати її можна на всіх майданчиках, а читати про створення композиції — у нашому матеріалі.

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