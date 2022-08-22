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Дозволь собі продовжити жити! Настя Каменських поділилися списком речей, які “на часі” під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 21:00
Настя Каменський розповіла про речі, які “на часі” під час війни
Фото: Instagram

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