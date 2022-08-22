Дозволь собі продовжити жити! Настя Каменських поділилися списком речей, які “на часі” під час війни

За півроку повномасштабної війни українці переосмислили цінності. Дрібниці, які хвилювали нас до 24 лютого, зараз здаються абсурдними.

Усі образи та непорозуміння з друзями чи рідними відійшли на задній план. Ми стали однією справжньою родиною. Проте разом з тим люди почали обмежувати деякі свої бажання, адже зараз “не на часі”. Треба зачекати, поки закінчиться війна.

Натомість існує багато речей, які є важливими завжди. Настя Каменських поділилися у своєму Instagram списком речей, які “на часі” для більшості українців зараз.

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Проживати життя з усвідомленням цінності кожного моменту. Нарешті втілювати те, що давно відкладали на потім.

Забути про страх “що скажуть або подумають інші”. Не боятися йти за покликом свого серця і робити щось нове у своєму житті.

Проводити максимально багато якісного часу з близькими та наодинці з собою.

Любити ще більше і не стримуватись проявляти свою любов. Дозволяти собі всі емоції — хороші й погані.

— Війна забрала у нас дуже багато. Не віддавайте їй ще більше. А тому продовжуйте жити. І робіть що можете, аби допомогти зберегти життя іншим, аби підтримати одне одного, бо в єдності — наша сила, — закликала співачка.

Українські артисти від початку повномасштабного вторгнення розповідають усьому світу про війну в Україні, волонтерять та воюють на фронті. Співачка Джамала повернулася до Києва та закликала звільнити бійців Азова.

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