Позволь себе жить дальше! Настя Каменских поделилась списком важных вещей во время войны

За полгода полномасштабной войны украинцы переосмыслили ценности. Пустяки, которые волновали нас до 24 февраля, сейчас кажутся абсурдными.

Все обиды и недоразумения с друзьями или родными отошли на задний план. Мы стали одной настоящей семьей. Однако вместе с тем люди начали ограничивать некоторые свои желания, ведь сейчас “не ко времени”. Надо подождать, пока война закончится.

Зато существует много вещей, которые всегда важны. Настя Каменских поделились в своем Instagram списком вещей, которые “ко времени” для большинства украинцев сейчас.

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Проживать жизнь с осознанием ценности каждого момента. Наконец-то воплощать то, что давно откладывали на потом.

Забыть о страхе “что скажут или подумают другие”. Не бояться идти по зову своего сердца и делать что-то новое в своей жизни.

Проводить максимально много качественного времени с близкими и наедине с собой.

Любить еще больше и не сдерживаться проявлять свою любовь. Позволять себе все эмоции — хорошие и плохие.

— Война забрала у нас очень много. Не отдавайте ей еще больше. А потому продолжайте жить. И делайте что можете, чтобы помочь сохранить жизнь другим, чтобы поддержать друг друга, потому что в единстве наша сила, — призвала певица.

Украинские артисты с самого начала полномасштабного вторжения рассказывают всему миру о войне в Украине, волонтерят и воюют на фронте. Певица Джамала вернулась в Киев и призвала освободить бойцов Азова.

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