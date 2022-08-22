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Позволь себе жить дальше! Настя Каменских поделилась списком важных вещей во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 августа 2022, 21:00
Настя Каменський розповіла про речі, які “на часі” під час війни
Фото: Instagram

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