Почути, щоб не було: Dorofeeva випустила спільну пісню з Михайлом Кацуріним

Наближається Новий рік, тож зараз саме час для підбивання підсумків 2022. Для кожного ці 365 днів були по-своєму важкими, але всі ми впоралися. Кінець цього року також багатий на нові пісні від українських виконавців, серед яких і Надя Дорофєєва.

Її нова пісня стала спільною роботою з Михайлом Кацуріним — він написав слова до композиції. Коментуючи спільну роботу над піснею Щоб не було, Dorofeeva виснувала — варто шукати ліки проти проблем у такий складний час.

2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас із Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного.

Композиція уже встигла розчулити багатьох поціновувачів творчості співачки.

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Сам Михайло Кацурін у своєму Instagram написав, що й писали, і виконували цю пісню вони разом.

Слухати нову пісню Dorofeeva Щоб не було можна на всіх музичних платформах.

А нещодавно нову композицію випустила й NK: читай у нашому матеріалі історію створення пісні та про що вона.

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