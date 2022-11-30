Все тримаю в собі, але висловитися хочеться — Надя Дорофєєва про пісню з Кацуріним та новий етап у творчості

Українські артисти під час війни продовжують створювати україномовний контент та радувати своїх фанів новими піснями. Вони, як і ми, справляються з хвилюваннями через війну.

Співачка Надя Дорофєєва розповіла для сайту ТСН.ua, як змінилося її життя та творчість, а також про стосунки з ресторатором Мішею Кацуріним.

Співачка зазначила, що зараз їй стало трохи спокійніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Думає, це через те, що українці вже змогли адаптуватися до всіх подій.

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Справлятися з негативними емоціями їй допомагає гумор, підтримка близьких, концерти та музика.

Про трансформацію творчості

Зараз творчість співачки зазнає трансформації. Надя зізналася, що це далося їй складно, адже перші місяці повномасштабного вторгнення вона взагалі не писала пісень.

Думаю, що зміну та емоційну глибину чутно по моїх піснях в альбомі. Усі мої переживання та емоції за цей час — все у моїй новій музиці, — сказала вона.

Співачка хоче створювати новий якісний україномовний матеріал. Перекладати старі пісні з російської на українську не планує.

— Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими та емоційними. І наступні будуть саме такими, — підкреслила Надя Дорофєєва.

Про концерти

Співачка продовжує давати благодійні концерти під час війни. Вона зізнається, що відчуває по віддачі аудиторії, що людям також це потрібно.

— Виступаючи на благодійних заходах в Україні та спілкуючись з іншими артистами, які робили сольні концерти під час війни, я відчула, що зараз не можна не робити такі концерти! Я відчуваю це й по фідбеку аудиторії, по запитах у соцмережах. Тому що в найскладніші часи людина не має опускати руки! А вона не буде їх опускати, якщо в неї буде час перепочити, видихнути, — поділилася артистка.

На одному її київському концерті будуть присутні не колеги-артисти, а працівники енергетичної інфраструктури, які щодня відновлюють зруйноване ворогом і забезпечують нас світлом.

— У такий спосіб я хочу їм віддячити та подарувати хоча б півтори години відпочинку і свята, — сказала вона. А метою концертів є збір коштів для волонтерського руху Добробат.

Про стосунки з Мішею Кацуріним

На співачку вилилось чимало хейту через нові стосунки. Вона зізнається, що реагує на це по-різному. Але ставиться з розумінням до цього, адже кожен зараз переживає складні часи.

— Я ніколи не відчувала такої цікавості до свого особистого життя. Більш того, і не хотіла б відчувати. Насправді це дуже тисне.

Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладали по кістках, — наголосила вона.

Коли пара має вільний час, то завжди проводить його разом. Полюбили разом малювати картини, вони зберігаються у них удома.

— Всі переживання я залишаю в собі. Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте! — сказала Дорофєєва.

Українські виконавці трансформують нашу музичну індустрію. Раніше ми розповідали про пісню Артема Пивоварова та NK Там у тополі.

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