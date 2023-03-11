Радость материнства: как не бояться и стоит ли рожать во время войны

С началом военного положения многие женщины почувствовали желание родить ребенка, но они боятся рожать во время войны: не планировали ребенка в ближайшее время или считали себя чайлдфри (с англ. “свободны от детей”).

В течение этого времени сознание людей меняется так, что теперь мы иногда не можем найти объяснение своему поведению и желаниям.

Почему мы хотим рожать детей во время войны и стоит ли решаться, если страшно, разбираем вместе с психологами Валентиной Жемчужниковой и Юлией Михайловой.

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Почему во время войны возникает желание иметь ребенка

Валентина Жемчужникова говорит, что дело в инстинктах выживания рода и сохранении любимого человека.

Во время войны включаются инстинкты — выживание, продолжение рода. Множество людей умирает, и, чтобы продолжался род, нужно рожать детей.

Кроме того, возможно, присутствует страх, что с мужчиной что-то случится и женщина останется сама, не сможет родить, не встретит такого же замечательного мужчину, чтобы решиться стать мамой.

— Кто-то хочет оставить “частичку” мужчины, если вдруг тот погибнет на фронте, — говорит психолог.

В таких желаниях обычно мало размышлений, здравого смысла, взвешенного подхода.

В альтернативу такому утверждению Юлия Михайлова говорит, что люди испытывают постоянный стресс и негативные эмоции. Война ассоциируется со смертью, горем и страданиями, поэтому в противодействие этому естественно возникает желание иметь ребенка, которое ассоциируется совершенно с противоположным.

Появление ребенка — это начало жизни, то, что является полной противоположностью войне и то, что приносит счастье и радость, которых людям так не хватает во время войны.

Как побороть страх и нужно ли решаться завести ребенка

Юлия Михайлова говорит, что если уже возникло желание иметь ребенка, то, безусловно, нужно рожать. Она рассказывает, как оценить перед этим свои возможности. Анализировать обязательно нужно вместе с партнером, собственно, как и в мирное время.

Если желание есть, но присутствует страх, нужно по пунктам расписать свои страхи, что именно пугает, а напротив каждого пункта написать, что можно сделать, чтобы нивелировать его.

— Причем, поскольку имеется в виду, что в рождении ребенка участвуют двое, то и обсуждать все за и против, все страхи нужно обязательно вдвоем, чтобы понимать, что партнер(-ка) готов(-а) разделить с ней ответственность за столь важное событие, а по некоторым вопросам вообще взять ее на себя, — говорит Юлия.

Валентина Жемчужникова считает, что спешить не стоит, потому что страх в данной ситуации естественный. Здесь, скорее, нужно не избавляться от него, а признать, что именно этот страх сейчас оберегает от непродуманного поступка.

— Следует задать себе вопрос: “А могу ли я обеспечить ребенку сейчас одну из базовых потребностей любого человека — безопасность?” Очевидно, что нет, если мы говорим о женщинах, которые проживают в Украине сейчас.

Что делать, если желания и мысли о материнстве навязчивы, как их подавить?

— Этот анализ необходимо сделать еще на этапе, когда только впервые возникает желание иметь ребенка, тогда ничего подавлять не нужно. Так же, как и в вопросе со страхами, нужно по пунктам расписать, почему ты не готова к рождению ребенка, а потом — что ты можешь сделать, чтобы устранить проблему. Тогда ты взвешенно подойдешь к вопросу о том, почему хочешь рожать ребенка и стоит ли решаться, — отвечает эксперт.

По словам психолога Валентины Жемчужниковой, желание не нужно подавлять, его нужно понять, изучить, о чем оно.

Бывает, за желанием стать мамой стоят причины и проблемы, совершенно не имеющие отношения к материнству. И просто рождением ребенка этого не решить. Поэтому я за то, чтобы достаточно взвешенно подходить к рождению ребенка, особенно когда желание стать мамой превращается в навязчивое состояние.

Что стоит за желанием стать мамой именно сейчас? Что для меня вообще материнство? Какие переживания и чувства возникают во время войны и как это связано с моим желанием? Как по-другому я могу обращаться с ним?

Это касается, кстати, не только военного времени, но и мирного тоже. Если желание становится навязчивым, то его точно нужно разбирать.

Для беременных украинок наиболее ответственным и волнующим событием являются роды. Ранее мы рассказывали, как не бояться и подготовиться к родам в условиях военного положения — читай в нашем материале.