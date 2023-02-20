Здоровая беременность онлайн: в Киеве запустили новую телемедицинскую платформу — что она может

Онлайн-услуги очень удобны, особенно когда речь идет о документах и здоровье. Министерство здравоохранения Украины сообщило, как можно контролировать состояние здоровья беременных пациенток с помощью телемедицинской платформы. Как работает телемедицинская платформа для ведения беременности System Carebits — читай в нашем материале.

Телемедицинская платформа для беременности System Carebits: как работает

В перинатальном центре Киева состояние здоровья беременных уже контролируют с помощью телемедицинской платформы System Carebits. Об этом сообщает МОЗ. Для контроля сердцебиения плода используют переносные портативные аппараты кардиотокографии Sigmafon.

Десять новых устройств активно применяют в родильных и акушерских отделениях, а еще в женской консультации. Телемедицинская платформа помогает контролировать состояние здоровья плода с патологиями, делает запись кардиотокографии и сердцебиения плода.

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Беременные могут пользоваться ими дома. Такие аппараты выдают пациенткам, которым нужно постоянно контролировать сердцебиение ребенка. Война влияет на состояние здоровья беременных — появляется дополнительный стресс, нарушение маточно-плацентарного кровотока, плацентарная дисфункция и другие симптомы.

Благодаря контролю на расстоянии, который стал возможным с аппаратом Sigmafon, можно предотвратить все эти осложнения, — говорит акушер-гинеколог Юлианна Вороди.

Как следить за здоровьем плода онлайн

Установить специальное программное обеспечение можно на свой смартфон. Девайс подключают к телефону, он сканирует состояние здоровья плода. Результаты проверяет врач в своем телефоне или через веб-версию программного обеспечения.

Состояние здоровья анализирует искусственный интеллект, а затем формирует отчет по более чем 30 параметрам. Аппараты Sigmafon украинские учреждения охраны здоровья получили в качестве гуманитарной помощи. Всего их 300 штук и неограниченное количество лицензий для пользователей.

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