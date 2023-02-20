Здорова вагітність онлайн: у Києві запустили нову телемедичну платформу — що вона може

Онлайн-послуги дуже зручні, особливо коли йдеться про документи та здоров’я. Міністерство охорони здоров’я України повідомило, як можна контролювати стан здоров’я вагітних пацієнток за допомогою телемедичної платформи. Як працює телемедична платформа для спостереження вагітності System Carebits — читай у нашому матеріалі.

Телемедична платформа для вагітності System Carebits: як працює

У перинатальному центрі Києва стан здоров’я вагітних уже контролюють за допомогою телемедичної платформи System Carebits. Про це повідомляє МОЗ. Для стеження за серцебиттям плоду використовують переносні портативні апарати кардіотокографії Sigmafon.

Десять нових пристроїв активно застосовують у пологовому та акушерському відділеннях, а ще в жіночій консультації. Телемедична платформа допомагає контролювати стан здоров’я плоду з патологіями, робить запис кардіотокографії та серцебиття плоду.

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Вагітні можуть користуватися ними вдома. Такі апарати видають пацієнткам, хто має постійно контролювати серцебиття дитини. Війна впливає на стан здоров’я вагітних — з’являється додатковий стрес, порушення матково-плацентарного кровотоку, плацентарна дисфункція та інші симптоми.

Завдяки контролю на відстані, що стало можливим з апаратом Sigmafon, можна запобігти всім цим ускладненням, — каже акушерка-гінекологиня Юліанна Вороді.

Як стежити за здоров’ям плоду онлайн

Встановити спеціальне програмне забезпечення можна на свій смартфон. Девайс підключають до телефону, він сканує стан здоров’я плоду. Результати перевіряє лікар у своєму телефоні або через веб-версію програмного забезпечення.

Стан здоров’я аналізує штучний інтелект, а потім формує звіт на понад 30 параметрів. Апарати Sigmafon українські заклади охорони здоров’я отримали як гуманітарну допомогу. Всього їх 300 штук та необмежена кількість ліцензій для користувачів.

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