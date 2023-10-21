Большинство идет туда за хайпом, а не ради детей. Победительница Супермамы рассказала о жизни после проекта

Многие украинцы и украинки следят за популярным шоу Супермама, которое выходит на телеканале СТБ. После начала полномасштабного вторжения проект не закрыли, а, несмотря на сложные испытания, участницы доказывают, что учиться становиться лучшими родителями — никогда не поздно.

Победительница реалити-шоу Супермама Лана Тиграна, а сейчас — общественный деятель, волонтер и основатель учебного центра — рассказывала, как изменилась её жизнь после участия в проекте, почему разошлась с мужем и как удалось открыть бизнес во время войны и заниматься благотворительностью.

О жизни после проекта Супермама

Немало событий произошло после победы Ланы в проекте. Изменения не обошли стороной и личную жизнь женщины.

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— Как изменилась ваша жизнь после проекта Супермама?

— Сразу после проекта Супермама я разошлась со своим гражданским мужем. Был шанс посмотреть на себя и свою жизнь со стороны.

Тогда я приняла решение, что мне не нужен человек рядом, который меня не ценит, поэтому я ушла от него. Когда начала жить сама, началась (полномасштабная — ред.) война.

Из-за войны в моей жизни изменилось немало вещей: потеряла бизнес и своих учеников, которые выехали за границу, а я с ребенком скитались по Украине. Сначала жила в одной деревне, потом снова переезжала в другую.

В тот момент было очень тяжело. Всеми силами я старалась не падать в депрессию. Я посвятила много времени духовности и психологическому здоровью, — признается женщина.

В Киев Лана с дочерью вернулись на седьмом месяце великой войны.

— В Киеве собрала своих учеников, открыла центр и начала свою жизнь с чистого листа. Сейчас живу для себя и своего ребенка, выполняю свою миссию, развиваюсь и претворяю мечты в реальность.

Моя жизнь — это развитие, а не только материнство, а моя миссия — приносить пользу обществу. Я волшебница своей жизни.

— Приняли ли бы вы участие в подобных Супермаме проектах?

— Я думаю да. Не могу сказать, что проект Супермама — это об игре. Там правдиво транслируется жизнь человека. Я считаю, что могла бы принять участие в проекте, направленном на самореализацию и развитие.

Теперь я осталась одна с маленьким ребенком и хотела бы показать пример другим мамам, как можно быть личностью и строить бизнес во время войны. Не жаловаться, а себя поднимать на ноги и ни от кого не быть зависимой.

— Что больше всего запомнилось и удивило?

— В проекте Супермама больше меня удивило, что некоторые мамы не выполняют свою материнскую функцию. Они не заботятся о своих детях вообще. Вместе с этим эти женщины верят и думают, что они действительно “супер мамы”.

В моем случае, какие бы отношения ни были у меня с мужем, — я своего ребенка с пяти месяцев носила с собой на работу, не оставляла его у бабушек или дедушек. Самое главное для меня — это материнство.

Ребёнок не виноват, что мама не могла вовремя реализоваться, например. Мы несем ответственность за наших детей. Многие идут на проект за хайпом и пиаром, а не ради своих детей.

Помощь детям-ВПЛ

После начала полномасштабного вторжения Лана Тиграна стала помогать детям-ВПЛ.

— Как вы сейчас помогаете детям ВПЛ и когда начали заниматься благотворительностью?

— Благотворительностью я занималась задолго до войны: это началось, когда мне было 23 года. Я стала гостьей одной популярной ранее телепрограммы, поднимающей важные для общества темы.

Там была девочка, которая мечтала танцевать восточные танцы, но не могла из-за болезни. Эта ситуация очень меня тронула. Я захотела помочь ей, поэтому организовала три концерта и собирала средства для нее. Также проходил Венский бал, где я стала королевой. Там мы собирали средства для детей в больницу Охматдет.

Сейчас я помогаю детям-ВПЛ, вижу, насколько разбиты их родители — особенно из Бахмута. Не понимаю, как родители в таком состоянии могут давать детям тепло, поддержку и покой. Я захотела поддержать и протянуть руку помощи, чтобы они чувствовали себя нужными.

Ведь дети — это наше будущее. Это общество, в котором нам жить и которое в будущем будет поднимать нашу страну. Я в них верю и хочу, чтобы они были сознательными гражданами.

Началось с того, что я создала женское сообщество Возродим нацию и познакомилась с благотворительной организацией Мы Бахмут. Тогда у меня возникла идея с благотворительными акциями и мы впервые смогли её реализовать, поехав в Бучу к детям-ВПЛ из Бахмута. В тот момент я поняла, что мы делаем все правильно.

Эмоции и улыбки этих детей мотивировали, и мы начали двигаться дальше. Впоследствии даже отправили более двух тонн гуманитарной помощи в Лиман и сделали благотворительный аукцион, где предоставили детям-ВПЛ гранты на безвозмездное обучение.

Когда в начале войны я проживала в селе, тоже помогала людям-переселенцам из Луганской области. Я хочу, чтобы общество было добрее и каждый начинал с себя.

— Чего удалось добиться за это время?

— За четыре месяца существования организация Возродим нацию помогла более тысячи детям-ВПЛ из Бахмута. Мы также предоставили более десяти тонн гуманитарной помощи. В неё входят продуктовые наборы, канцелярия, одежда и бытовые средства гигиены.

Я открыла пункт помощи для детей, привлекла сады и неравнодушных людей. Сама закупала подгузники, передавала их в Херсонскую область, когда россияне взорвали ГЭС.

Как только вернулась в Киев, первое, что я начала делать — организовала помощь людям. Когда-то хотелось, чтобы и мне кто-то помог, но этого не делали. У меня есть желание поддерживать и помогать другим, а также верить в них.

Этого мне не хватало в жизни, потому я начала это отдавать другим людям.

— Чего, по-вашему, не хватает в украинском образовании и воспитании детей?

— Полагаю, что неправильно организована физкультура для детей в школе, недооценено внешкольное образование. Дети развиваются в хобби, творчестве. Поэтому хобби должно быть уравнено с основным образованием, я думаю.

Хочу попасть в Министерство молодежи и спорта Украины, предложить им программы, которые я создала сама как психолог, физиолог и тренер. Это 3D образование для детей — физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие.

Надо сделать реформы в наших школах: мы не можем забывать, что физиология — это наше здоровье.

Мечтаю, чтобы отовсюду ехали в нашу страну получать образование, а не наоборот. Для этого нужно принять многие качественные реформы. В домах культуры в разных городах и селах я открывала бы спортивные секции. Нужно проводить фестивали, спортивные мероприятия не только коммерческие, но и государственные, — заключает Лана Тиграна.

Что пережило украинское образование во время полномасштабной войны и выстояло ли оно, мы рассказывали раньше.

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