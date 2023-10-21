Інтерв'ю
Ексклюзив

Більшість іде туди за хайпом, а не заради дітей. Переможниця Супермами розповіла про життя після проекту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Жовтня 2023, 18:00
лана тіграна

Ексклюзиви
Вікторія Хорошилова: інтерв’ю про Харків, картини та роботу під час війни
Не знаю, кого більше захищала — себе чи картини. Харківська художниця про місто на полотнах та творчість під час обстрілів і блекаутів
Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
Ми з татом більше не разом. Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
Вбивці квіткової повні
Масони проти індіанців в новому фільмі Скорсезе: рецензія на фільм Вбивці квіткової повні
Як підтягнути груди: хірургічні та безопераційні варіанти
Креми з колагеном, спорт або тейпи? Як підтягнути груди — пластичний хірург про справді дієві варіанти
Дивитись більше

Більше новин
фінансова афера
Замість грошей — відмовки: Олена-Крістіна Лебідь викрила нахабну фінансову аферу з кредитам для ВПО
Чи потрібно робити розвал після заміни гуми
Не поспішай викладати всі гроші! Чи потрібно робити розвал-сходження після заміни шин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Хочеться дерунів, але лінь смажити? Зроби один великий! Рецепт від Володимира Ярославського
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
Ми з татом більше не разом. Як не травмувати дитину розлученням та підтримати її
повітряна тривога
Звук сирени лякає твою дитину? Як допомогти малечі побороти страх повітряної тривоги
епіактивність це
Головне — діяти, а не боятись: що таке епіактивність у дитини та що потрібно знати
чому новонароджений гикає
Замість “агу” звучить “гик”! Чому гикає новонароджене маля та що з цим робити

Відео
0:03:24
командир взводу БпЛА на псевдо Якір

Розуміється на всіх видах дронів! Історія командира взводу БпЛА на псевдо Якір про важливість аеророзвідки
0:03:24
командир взводу БпЛА на псевдо Якір
Разбирается во всех видах дронов! История командира взвода БпЛА с позывным Якорь
0:08:20
військовий рекрутинг
Охочих служити — тисячі! Як працює військовий рекрутинг та чому він ефективніший за військкомати
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулює паралельно з грипом — як вберегтися людям у віці старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Нова хвиля потужних штурмів. Останні новини з Авдіївського напрямку 20 жовтня — ситуація на фронті
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта бойових дій 20 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:41
Балаклія
Одягли мішок на голову і влаштували катівню. Вчителі з Балаклії розповіли про жахи окупації
0:02:50
Фантомні болі
Через 3D-окуляри побачити втрачену ногу! Винахід, який розробили у Вінниці, вражає своєю геніальністю
0:10:31
Мелітополь
Ворог продовжує заганяти людей у страх: Федоров розповів, що загрожує українцям в окупованому Мелітополі
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премія Сахарова для Махси Аміні та жінок Ірану: що відомо про масові протести, які сколихнули країну минулого року
Більше відео
Вікторія Хорошилова: інтерв’ю про Харків, картини та роботу під час війни
Читати далі
Не знаю, кого більше захищала — себе чи картини. Харківська художниця про місто на полотнах та творчість під час обстрілів і блекаутів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь