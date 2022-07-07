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Война в Украине — последняя для Российской империи. Гарри Каспаров о самоубийственных планах Путина, кремлевских гадалках и настроениях на Западе

Александр Мельников, журналист программы Факти тижня 07 июля 2022, 18:00
Інтерв'ю Гаррі Каспарова про війну в Україні
Фото: Facebook

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