Война в Украине — последняя для Российской империи. Гарри Каспаров о самоубийственных планах Путина, кремлевских гадалках и настроениях на Западе

Гарри Каспаров — российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам и политик, который сейчас живет в США. С начала полномасштабной войны России против Украины он активно поддерживает нашу страну и открыто выступает против диктатуры Путина.

В эксклюзивном интервью Каспаров рассказал о дальнейших планах России, настроениях на Западе, увеличении поставок оружия, а также какую новую сакральную дату избрал российский руководитель.

— Россия устроила Украине ракетный армагеддон. За четыре дня выпустила 130 ракет. Множество жертв среди мирного населения и разрушений. Что происходит и с чем связано такое изменение тактики Москвы?

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— Эта кампания террора развязана сознательно, а чему мы удивляемся в принципе? Буквально за три – четыре дня взять Киев не удалось, и война переходит в другую фазу.

Российская армия начала целенаправленно обстреливать жилые кварталы. Сейчас кампания начинает носить более широкий характер, потому что объекты находятся уже по всей территории Украины. И это, я считаю, с точки зрения Путина оптимальным методом ведения войны. Как и с точки зрения любого диктатора.

Войну нужно выиграть. Она на поле сражения не выигрывается так, как он хотел. Соответственно, нужно подорвать волю противника к сопротивлению. Волю украинцев к сопротивлению. Нужно подорвать инфраструктурную базу, и это часть войны на истощение.

Путин отлично осознает это. Это ответ тем, кто считает, что он сумасшедший. С точки зрения диктатора, ведущего такую ​​войну, он действует очень целесообразно.

Его лучший шанс сегодня в затяжной, изнурительной войне нанести как можно больше разрушений. Его уже не интересует, сколько он убьет там мирных жителей.

Это все, с его точки зрения, часть вот той же концепции подавления воли к сопротивлению, и не только в Украине, но и в Европе.

Он приучает европейцев к тому, что он будет убивать столько, сколько захочет.

На самом же деле люди просто устают, потому что одно и то же повторяется: кошмары эти, обстрелы. А он продолжает это делать.

Он надеется, что до конца года Европа устанет от этого, общественное мнение в Европе не сможет просто это переносить и поддержка Украины ослабнет.

— То есть, это какое-то послание Западу в ответ на поддержку Украины?

— Можете считать это посланием на Запад, но это часть общей стратегии. Демонстрация того, что он будет убивать столько, сколько сочтет необходимым. Его остановить может только военная сила.

Он реагирует даже не столько на демонстрацию силы на Западе, потому что пока такой демонстрации мы особо не видим, а наоборот — определенную слабость.

Он считает, что это будет сходить ему с рук, потому что объемы военной помощи Украине сегодня со стороны Запада явно недостаточны. Он словно проводит свою эскалацию.

До сих пор западные лидеры, как европейские, так и американские, не могут четко произнести какую-либо конечную цель войны. Не допустить поражения Украины или сделать все возможное, чтобы она победила.

На самом деле между этими двумя позициями есть огромная разница. Потому что от этого зависит вообще объем снабжения и вся концепция.

Сегодня, пожалуй, кроме англичан и поляков, никто не может четко заявить, что наша цель — победа Украины.

Все к этому идет, но это не произносится. И также до сих пор не произнесены важнейшие слова о том, что санкции, которые уже начинают приносить определенный эффект, не будут сняты, пока не будут выполнены три требования:

Освобождение всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Выписывание репараций в объеме, утвержденном международным сообществом. Суд над военными преступниками.

Вот эти слова достаточно простые, но они не произносятся. Соответственно, с точки зрения Путина, Запад не готов к дальнейшей эскалации конфронтации. Поэтому он просто проверяет, как далеко может зайти.

Сейчас на Западе разумные люди понимают, что угроза эскалации существует. Наглый Путин может решить, что есть смысл проверить готовность НАТО и на территории НАТО.

Не обязательно переходить крымскую границу. Есть много способов устроить провокации, чтобы проверить готовность НАТО вступить в реальное столкновение. У нас удивительно парадоксальная ситуация.

Совершенно очевидно огромное преимущество блока НАТО. Очевидно, что путинская армия не способна к серьезным боевым действиям против уже объединенной армии Европы и США. Даже против тех сил, которые уже есть на континенте.

Но Путин готов пойти на обострение, а натовские руководители, как политические, так и военные панически боятся самого слова “эскалация”.

— Как вы считаете, предоставит ли Запад Украине столь необходимые средства ПВО, чтобы защитить города от российских ракет? И перестал ли Запад бояться реакции Кремля?

— Я бы очень хотел вас обрадовать, но не хочу раздувать неоправданные ожидания. Позиция Запада по поставке оружия Украине носит достаточно циничный характер.

Они пытаются двигаться на основе консенсуса, а консенсус пока находится в этой точке — не дать Украине проиграть. Дать возможность защищаться.

Да, конечно, какие-то территории будут потеряны, но в целом оружия будет достаточно, чтобы воспрепятствовать массированному наступлению путинских войск по всей линии фронта.

Украина будет получать больше оружия, но явно недостаточно для того, чтобы начать серьезное наступление. Пока такая картина складывается. Другое дело, что она постепенно меняется. Понимаете? Как по миллиметру.

Вектор движения верный — оружия становится больше. Мы видим, что французы что-то подбросили и американцы начинают больше давать. Это реакция: обстреляли украинские города — противовоздушную оборону поставили.

Но это очень циничная, я считаю, позорная игра, когда Украина кровью расплачивается за решение Запада по увеличению количества военных поставок.

Все это можно было сделать гораздо раньше, если бы на Западе были не политические менеджеры, а настоящие государственные мужи, готовые принимать решения исторического порядка.

Тогда бы у Украины уже месяца два назад было бы все необходимое оружие, чтобы сегодня перейти в наступление. Это оружие есть в природе, в первую очередь, у американцев, и никаких логистических препятствий в поставках этого оружия нет.

Сейчас не Вторая мировая война, Европа открыта. Не нужно искать никаких обходных путей через Арктику или Иран. Все прямо через Польшу можно спокойно поставлять.

Но для этого нужна политическая воля, а главное — определение целей войны. Во время Второй мировой и Черчилль, и Рузвельт знали, что это война на капитуляцию Германии.

А сегодня мы слышим разные разговоры о том, что нужно найти компромисс. То есть, продолжается разговор о том, что существуют какие-то другие способы прекратить путинскую агрессию, кроме разгрома путинских войск на поле боя.

При правильном векторе движения скорость очень медленная. Последние поставки, которые были объявлены, — результат путинских атак на украинские гражданские объекты.

Другое дело, что это можно было сделать раньше, и эти жизни были бы спасены. Вот это то, что вызывает у меня просто гнев. Понимаю, что Путин сделал бы это в любом случае. Никакого сюрприза не было.

Обстрел гражданской инфраструктуры Украины начался уже на пятый день войны, целенаправленно.

Поэтому зачем нужно было ожидать, чтобы сейчас десятки людей в Кременчуге были просто похоронены под этими завалами, чтобы начать поставлять то, что могло эти жизни спасти?

— Может ли Россия использовать тактическое ядерное оружие, если Украина перейдет к массированному контрнаступлению? Например, в Херсонской области или даже в Крыму?

— Мне кажется, сейчас в это верят меньше, чем в начале войны. Такие страхи сохраняются, но они сейчас стали менее артикулированными. На самом деле многие понимают, что путинская диктатура — это все-таки мафиозная структура, не идеологическая.

И там желающих умирать за иллюзии вождя не найдется. И даже если внутри самого бункера его никто не остановит, у меня есть полная уверенность, что генералы, адмиралы найдут способ этот приказ саботировать.

Умирать никто из них не желает. Одно дело бомбить украинские города, зная, что ответа не будет, вести войска куда-то. В общем, делать все эти гадости войны. А другое дело — поставить себя под ответный удар НАТО.

Потому что никто не знает, как НАТО поведет себя. НАТО, кстати, тоже не знает, как поступит. Но эта неопределенность станет определяющим фактором, который остановит путинских военачальников от такого решения.

Потому что 50 на 50, а что если НАТО решится? Они же понимают, что через пять минут их не будет. Поэтому я бы не считал, что это большой фактор. Намного, мне кажется, большей проблемой для Запада является потенциальный крах путинского режима, как это ни странно.

Потому что победу Украины все понимают: освобождение Крыма, украинский флаг в Севастополе, разгром путинской армии, появление озлобленных военных в России. Это крах режима.

“А что будет дальше?” — думают они. А вдруг Китай захватит половину России? То есть они же не привыкли к историческим решениям, возвращаюсь к этой теме.

Следует понимать, что масштаб мировых изменений в случае победы Украины будет огромным. А это значит, что нужно жить в другой парадигме.

Сегодняшние руководители западного мира не понимают, как жить в случае, если Украина добьется победы, а путинский режим коллапсирует. И это проблема, с которой нужно считаться.

Но, на мой взгляд, никаких других вариантов разрешения этого конфликта не существует. Пока Путин будет у власти, он будет стремиться к уничтожению Украины как государства и ликвидации украинцев как независимой нации.

И это не я сказал — это он говорит, российская пропаганда. Вот я постоянно показываю европейским и американским чиновникам, что это не мои слова — это их слова. Более того, Путину нужно верить.

Все, что он обещал сделать, — все эти кошмары и ужасы — он их делает, как только у него есть возможность. Надо понимать, что никакого промежуточного варианта нет.

Путин не готов ни к каким компромиссам, кроме победы над украинской государственностью — то, чего Украина допустить не может и не должна. И поэтому, по-моему, ни у кого нет морального права советовать Украине, как себя вести.

Если Украина готова к новым жертвам для отвоевания Крыма и Донбасса — наше дело помогать, чтобы было больше оружия, меньше денег у Путина и т.д. То есть, предоставлять всю необходимую помощь для того, чтобы Украина силой оружия вернула свои законные территории.

Это не захват, это опасность коллапса. Вы понимаете, когда коллапсирует диктатура, разрушается империя.

Россия — это умирающая империя. Война в Украине — это последняя война Российской империи, я в этом уверен.

А мы знаем, когда пал коммунистический режим — распался Советский Союз. Россия же тоже империя, и тоже есть части России, которые будут отваливаться.

Если начнется хаос, то кто знает, что произойдет. Ведь Китай давно точит зубы на Дальний Восток и восточную Сибирь. Потому что для Китая гораздо спокойнее получить какие-то территории в этой части, чем атаковать Тайвань, который американцы будут защищать.

То есть снова это большой элемент непредсказуемости. Никто не знает, что произойдет, и это пугает сегодня руководителей. Нет людей калибра Черчилля или Рузвельта, или Кеннеди, или Рейгана, или Тэтчер, или де Голля.

А мы неожиданно получаем уравнение с сотней неизвестных. Поэтому они пытаются минимизировать этот фактор неизвестности и, соответственно, поступают так, чтобы не допустить тотального краха всей системы международных отношений, в которой Путин является фактором.

Пусть отрицательным — они все это понимают — преступным, но фактором. Не станет Путина, и что будет дальше?

— Мы постоянно слышим об особых датах для Путина. То это 9 мая, то 26 июня. Неужели он верит в какие-то сакральные даты? И на какую из них теперь ориентируется глава Кремля?

— Мы знаем из истории, что диктаторы суеверны и всегда обращают внимание на вещи, которые при нормальном политическом раскладе должны игнорироваться. Созданию Советского Союза будет 100 лет в конце 2022 года.

Возможно, эта дата у Путина в голове сидит, словно восстановление по крайней мере части Советской империи. Снова можно напомнить, что Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

Это тоже, стало быть, в его голове сидело. Причем когда он это говорил, у него еще возможностей восстановить это не было. Сейчас мы видим, что он пытается свои геополитические фантазии превратить в реальность.

Как это будет выглядеть — никто не знает. Готов ли он присоединять Беларусь к себе? Готов ли начать конфронтацию в странах Балтии? Не знаю. Трудно предположить, потому что большинство этих шагов самоубийственны.

И пока, мне кажется, он смотрит на Украину. Для него очень важно добиться здесь успеха. Возможно, даже не стопроцентного — Киев уже не взять. Но захватить Донбасс, отрезать Украину по возможности от моря, начать наступление на Одессу.

То есть сейчас он, как ни странно, действует рациональными категориями, а дальше посмотрит, как скоро у Запада закончится порох для того, чтобы поддерживать Украину.

Конец года, наверное, действительно та дата, на которую Путин сейчас смотрит. 100 лет со дня образования Советского Союза. Я бы считал, что это вполне может быть тот же исторический рубикон, который Путин хотел бы перейти как победитель.

— Вера в высшие силы и даты свойственна многим диктаторам. В нацистской Германии еще и оккультизм был в почете. Мы видели информацию о кремлевских гадалках, алтайских шаманах Путина. Зачем ему это?

— Диктаторы всегда будут окружать себя астрологами, гадалками, шаманами. Оккультизм вообще очень важен, потому что они ищут некую мифологическую основу для поддержания собственной власти.

И тут ничего удивительного, что Гитлер посылал своих альпинистов искать Шамбалу, потому что это корни древнегерманской мифологии. В СССР этого было меньше. Просто там не было таких корней.

Но не следует забывать, что Путин — это не совсем советский руководитель. Вообще мне кажется, что здесь у него больше общего с Гитлером, потому что путинская эсхатология (теория конца света — ред.) во многом схожа с фашистской.

Это поиск древних ордынских корней. Эта эклектика характерна для малообразованного человека. Какое образование было у Путина? Ленинградская подворотня, школа самбо и затем КГБ. Ну мы понимаем, откуда это все пошло.

И сейчас эти все идеи вдруг представляются игрой во властелина колец. Он сошел с ума от власти. Власть вообще вещь опасная.

Вы посмотрите на окружение Путина и представьте себе, что они просто сошли с ума от власти — это же наркотик, страшнее которого придумать нельзя.

И поэтому, мне кажется, они сейчас должны постоянно подпитываться безумными идеями, чтобы сохранять себя в мире геополитических галлюцинаций.

Есть вещи, которые нам, нормальным людям, живущим в нормальном мире, не понять. Нужно исходить из того, что это их логика.

Это диктаторская логика, диктаторская ментальность — она не с Путиным пришла, она всегда есть в таких структурах. А учитывая объем власти, он еще и король ядерного оружия — может нажать кнопку, и мир умрет.

Посмотрите на эволюцию или деградацию Путина. Надо понять, что для него это естественно. А вокруг него крутится публика, разогревающая магические и оккультные галлюцинации.

— Как вы считаете, решится ли Запад предоставить Украине ракеты дальнего действия, способные преодолеть 200 км? И главное, допускают ли там вариант, что этими ракетами Украина может ударить в военные цели уже на территории России?

— Сейчас наша задача пробить западную бюрократию, чтобы Украина получила ракеты, которые приземлятся в Севастополе. Это самый надежный способ прикрыть все геополитические галлюцинации Путина и его окружения.

Как только украинские ракеты начнут приземляться в бухте и российский флот станет уязвимым, мы будем говорить о другой реальности. Надо жить в реальности — войне на поле боя. И гадалки им здесь не помогут.

Ракеты, безусловно, появятся, вопрос только в том, когда это произойдет. Я вам не могу сказать. Я и мои друзья делаем все возможное, чтобы они появились раньше, чтобы прекратился робкий вой о том, что нельзя поражать объекты, которые находятся за территорией Украины.

На мой взгляд, любой объект, наносящий смерть и разрушение Украины, — в Беларуси, в России, не имеет значения где — он должен быть законной военной целью для украинского оружия.

И Украина должна получить все необходимое оружие, чтобы поражать подобные цели независимо от их местонахождения. Завтра это не произойдет, но я думаю, что это тот вектор, который медленно, но все же продвигается в нужную сторону. Будем работать.

Все поставки связаны с наличием или отсутствием политической воли. Сначала должно быть политическое решение. Потому работа ведется в кабинетах с людьми, пиаровская работа.

Вот это все мы стараемся сделать, чтобы проломить ужас Запада перед крахом путинского режима. Я думаю, что мы в этом направлении добиваемся определенных успехов. Меньше, чем нам хотелось бы, но все равно процесс движется в правильную сторону.

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