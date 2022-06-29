Я думал только о нас, об Украине: Владимир Зеленский откровенно об отказе от эвакуации, визите в Бучу и ситуации на фронте

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мир шокировала украинская смелость и сопротивление. Сегодня мир поддерживает нас и уважает выбор президента остаться в стране. Владимир Зеленский в своем интервью для NBC рассказал, почему важно, чтобы Украина не была “серой” зоной, об отказе от эвакуации и ситуации на фронте.
— Очень важно. Всегда было очень важно, чтобы Украина не была “серой” зоной с точки зрения геополитики. Украинский народ избрал европейский путь и ценности. Такие ценности совпадают у Европы, США и Украины.
Когда-то был Советский Союз, мы были частью этого государства. Но сегодня мы хотим быть независимыми. Еще до СССР украинцы хотели иметь свою землю и традиции. Мне кажется, это нормально — уважать суверенный выбор Украины. У нас есть независимость, и мы так сложно боремся за нее и боремся за ценности (европейские — ред.).
— Я хочу поблагодарить США, сенат, президента, которые поддержали эту резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Санкционная политика, экономическая изоляция — это работает, но это не очень быстрый процесс. Когда санкции вводятся не менее чем на 100%, то и результат такой не получается.
Хочется, чтобы все санкции поддерживались всеми государствами. Тогда сразу последует удар. Остановить государство-террориста можно только силой, она в единении. Санкции сработают, но это вопрос времени.
— Я думал только о нас, об Украине. Я сразу поехал в Офис президента, был готов, собран. Не тратил время на размышления. Сразу собрался военный комитет, мы были готовы к отпору.
— В тот момент, в первый день войны, многие лидеры звонили мне по телефону и говорили, что надо бежать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно. Я отказался, сказал, что нам нужно оружие и мы остаемся здесь (в Украине — ред.). Также звонили по телефону относительно моей семьи: “Ты решил остаться, но что насчет твоей жены и детей?” Я благодарен лидерам за эти предложения.
— Я не уверен, что это был переломный момент, но думаю, что это помогло. Во время полномасштабного вторжения и бомбардировок украинцам нужен был президент, который находится здесь. Который готов защищать и стоять рядом с народом. Это точно поддержало и скоординировало людей.
Они понимали, что будут делать власти и что они готовы. Иначе нельзя было сделать. Мне кажется, это верный выбор. Даже если бы я не был президентом, я все равно остался бы на месте.
— Иногда, когда ты смотришь фильмы, ты в шоке от того, как это происходит. Но ты выходишь из кинотеатра и говоришь, что это кино, и не до конца ему веришь. То, что мы видели в Буче — это страшное чувство и понимание, что это выглядит как в фильме, в жестоком кино о войне.
Но ты понимаешь, что это не фильм, не книга, это реальность. Реальность гораздо страшнее. Там нет столько крови, как у Тарантино, нет столько выстрелов, как у Спилберга… Там просто тишина… Все разрушено, мертвые люди, ощущение смерти…
Что меня изменило? Я просто не верил, что люди способны на такие пытки. Это изменяет твое отношение к людям.
Что меня изменило? Я просто не верил, что люди способны на такие пытки. Это изменяет твое отношение к людям.
— Надо понять, что не только у нас есть потери, но и у России есть. Там, где мы теряем одного человека, Россия пять.
Там, где мы теряем один танк, они пять. Да мы боремся, но надо быть справедливым и сказать, что нам сложно.
Там, где мы теряем один танк, они пять. Да мы боремся, но надо быть справедливым и сказать, что нам сложно.
Ведь на один наш танк, у них — десять. На одного нашего бойца, у них — десять военных. Какими бы крепкими мы ни были, их в десять раз больше, и это сложно.
Мы стоим, где-то идем вперед, где-то отходим назад. Один на один с Россией нам очень сложно, поэтому нам важна поддержка. Все должны понимать, что это не только война Украины с Россией, но и всего цивилизованного мира с РФ и ее военно-политическим руководством.
— Меня действительно беспокоит этот вопрос, я слышу разные призывы о замедлении помощи. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что это общая победа.
Если мы проиграем, то проигрывает демократия, а значит, проигрывают и США, и европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы все так много говорим.
Если мы проиграем, то проигрывает демократия, а значит, проигрывают и США, и европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы все так много говорим.
— После меня будет объединенная Украина. Объединенный народ. Так оно и получилось, у нас уже не делятся люди: кто с Запада, кто из Центра, кто из Донбасса. Мы все едины, и нас объединила эта война. Я уверен, что закончится война и мы отстроим государство. Мы построим новое государство — государство-мечту.
Владимир Зеленский дистанционно посещает встречи лидеров ведущих стран мира и других организаций. Вчера 28 июня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. К нему присоединился и президент Украины. Ранее мы рассказывали, какие решения приняли на заседании.
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