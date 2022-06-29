Интервью

Я думал только о нас, об Украине: Владимир Зеленский откровенно об отказе от эвакуации, визите в Бучу и ситуации на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 июня 2022, 15:00
Володимир Зеленський інтерв'ю NBC
Фото: Сайт президента Украины

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