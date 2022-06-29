Я думал только о нас, об Украине: Владимир Зеленский откровенно об отказе от эвакуации, визите в Бучу и ситуации на фронте

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мир шокировала украинская смелость и сопротивление. Сегодня мир поддерживает нас и уважает выбор президента остаться в стране. Владимир Зеленский в своем интервью для NBC рассказал, почему важно, чтобы Украина не была “серой” зоной, об отказе от эвакуации и ситуации на фронте.

— Насколько важно кандидатство в ЕС?

— Очень важно. Всегда было очень важно, чтобы Украина не была “серой” зоной с точки зрения геополитики. Украинский народ избрал европейский путь и ценности. Такие ценности совпадают у Европы, США и Украины.

Когда-то был Советский Союз, мы были частью этого государства. Но сегодня мы хотим быть независимыми. Еще до СССР украинцы хотели иметь свою землю и традиции. Мне кажется, это нормально — уважать суверенный выбор Украины. У нас есть независимость, и мы так сложно боремся за нее и боремся за ценности (европейские — ред.).

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О признании России государством-спонсором терроризма

— Я хочу поблагодарить США, сенат, президента, которые поддержали эту резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Санкционная политика, экономическая изоляция — это работает, но это не очень быстрый процесс. Когда санкции вводятся не менее чем на 100%, то и результат такой не получается.

Хочется, чтобы все санкции поддерживались всеми государствами. Тогда сразу последует удар. Остановить государство-террориста можно только силой, она в единении. Санкции сработают, но это вопрос времени.

О начале полномасштабной войны

— О чем вы думали в тот момент, когда началась война?

— Я думал только о нас, об Украине. Я сразу поехал в Офис президента, был готов, собран. Не тратил время на размышления. Сразу собрался военный комитет, мы были готовы к отпору.

Об отказе от эвакуации

— В тот момент, в первый день войны, многие лидеры звонили мне по телефону и говорили, что надо бежать. Это было искренне, они хотели помочь. Они говорили, что готовы предоставить все, что нужно. Я отказался, сказал, что нам нужно оружие и мы остаемся здесь (в Украине — ред.). Также звонили по телефону относительно моей семьи: “Ты решил остаться, но что насчет твоей жены и детей?” Я благодарен лидерам за эти предложения.

— То, что вы остались на Украине, стало поворотным моментом в этой войне?

— Я не уверен, что это был переломный момент, но думаю, что это помогло. Во время полномасштабного вторжения и бомбардировок украинцам нужен был президент, который находится здесь. Который готов защищать и стоять рядом с народом. Это точно поддержало и скоординировало людей.

Они понимали, что будут делать власти и что они готовы. Иначе нельзя было сделать. Мне кажется, это верный выбор. Даже если бы я не был президентом, я все равно остался бы на месте.

О визите в Бучу после освобождения

— Иногда, когда ты смотришь фильмы, ты в шоке от того, как это происходит. Но ты выходишь из кинотеатра и говоришь, что это кино, и не до конца ему веришь. То, что мы видели в Буче — это страшное чувство и понимание, что это выглядит как в фильме, в жестоком кино о войне.

Но ты понимаешь, что это не фильм, не книга, это реальность. Реальность гораздо страшнее. Там нет столько крови, как у Тарантино, нет столько выстрелов, как у Спилберга… Там просто тишина… Все разрушено, мертвые люди, ощущение смерти…

Что меня изменило? Я просто не верил, что люди способны на такие пытки. Это изменяет твое отношение к людям.

О ситуации на фронте

— Надо понять, что не только у нас есть потери, но и у России есть. Там, где мы теряем одного человека, Россия пять.

Там, где мы теряем один танк, они пять. Да мы боремся, но надо быть справедливым и сказать, что нам сложно.

Ведь на один наш танк, у них — десять. На одного нашего бойца, у них — десять военных. Какими бы крепкими мы ни были, их в десять раз больше, и это сложно.

Мы стоим, где-то идем вперед, где-то отходим назад. Один на один с Россией нам очень сложно, поэтому нам важна поддержка. Все должны понимать, что это не только война Украины с Россией, но и всего цивилизованного мира с РФ и ее военно-политическим руководством.

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— Вы беспокоитесь, что Запад может потерять интерес к Украине и устать от этой войны?

— Меня действительно беспокоит этот вопрос, я слышу разные призывы о замедлении помощи. Мы не имеем права проиграть, я говорю о мире. Я считаю, что это общая победа.

Если мы проиграем, то проигрывает демократия, а значит, проигрывают и США, и европейские государства, которые декларируют те ценности, о которых мы все так много говорим.

— Как вы думаете, что будет наследством после вашего правления?

— После меня будет объединенная Украина. Объединенный народ. Так оно и получилось, у нас уже не делятся люди: кто с Запада, кто из Центра, кто из Донбасса. Мы все едины, и нас объединила эта война. Я уверен, что закончится война и мы отстроим государство. Мы построим новое государство — государство-мечту.

Владимир Зеленский дистанционно посещает встречи лидеров ведущих стран мира и других организаций. Вчера 28 июня состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. К нему присоединился и президент Украины. Ранее мы рассказывали, какие решения приняли на заседании.

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