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Я думав тільки про нас, про Україну: Володимир Зеленський відверто про відмову від евакуації, візит до Бучі та ситуацію на фронті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Червня 2022, 15:00
Володимир Зеленський інтерв'ю NBC
Фото: Сайт президента України

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