Вы пытаетесь залезть в голову сумасшедшего: сенатор Крис Мерфи о том, был ли шанс предотвратить войну

США могут рассмотреть возможность вмешательства в войну между Россией и Украиной, если Кремль применит ядерное оружие — заявил член Сената США от Демократической партии Крис Мерфи в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV.

Политик также рассказал, как в Вашингтоне собираются помочь Украине контролировать собственное воздушное пространство и чем могут закончиться мирные переговоры между Киевом и Москвой.

Как в американском сенате воспринимают то, что сейчас происходит в Украине?

Мне кажется, мы все в Сенате абсолютно шокированы теми военными преступлениями, которые творятся. Владимир Путин умышленно бьет по гражданским.

Сердце щемит от этого ужаса.

Многие из нас были в Украине столько раз, у нас там друзья. Мы обязаны делать все возможное, чтобы помочь Украине защищаться.

Две недели назад мы проголосовали за инициативу передать Украине помощь более чем на $14 млрд, что включало оружие и гуманитарную помощь, и сделаем еще больше.

Если президент США обратится к Конгрессу с просьбой предоставить больше, мы это сделаем. Мы ведь хотим, чтобы в этой войне победила Украина.

Мы в восторге от храбрости и боеспособности украинской армии, украинского народа. Я хочу, чтобы украинский народ это знал.

Несмотря на то, что американских военных не будет в Украине, мы и в дальнейшем будем предоставлять экономическую и гуманитарную помощь, а также оружие. Так что мы все вместе, коллективно, нанесем разрушительный удар по Владимиру Путину.

В последние дни мы слышим от Офиса президента Зеленского, что мирные переговоры с Россией приближаются к завершению. Как бы вы оценили то, что известно сегодня?

Я лично настроен очень скептически к тому, что Путин хочет сейчас закончить эти переговоры. Он хочет создать визуальный образ для формирования общественного мнения относительно этих переговоров в то время, как убивает мирное население.

Нам нельзя позволить ему соскочить с крючка за то, что он делает в Украине.

Нам нужно поддерживать президента Зеленского любым необходимым ему способом. В какой-то момент эти переговоры примут серьезный характер, потому что Путин не может себе позволить эту войну.

Мы дадим Украине все, что ей нужно, чтобы она могла противостоять в этой войне столько, сколько может.

У России такой привилегии нет. Они уже умоляют такие страны, как Китай, вмешаться и помочь им, но ресурсы все равно закончатся.

Итак, когда время дойдет до переговоров, мы будем рядом с Украиной. Если президент Зеленский сочтет, что предложения России не принесут пользу Украине и украинцам, Соединенные Штаты не будут оставаться в стороне.

США будет прикрывать спину Украины в этой войне столько времени, сколько понадобится.

Россия до сих пор хочет забрать часть украинских земель — Донецкую и Луганскую области, а также Крым, который весь мир считает незаконно аннексированным. Если президент Зеленский будет вынужден подписать соглашение на российских условиях, какова будет реакция Запада?

Мне кажется неправильным, если Соединенные Штаты будут диктовать условия, на которых президент Зеленский или его правительство должны соглашаться на условия договора.

На этой войне сейчас бьються и умирают украинцы.

Наша роль заключается в том, чтобы поддержать президента Зеленского в любом решении, которое он примет в условиях соглашения. Конечно, трудно будет проглотить, если условия любых договоренностей потребуют отказ от суверенитета Украины в пользу России.

Поэтому если президент Зеленский не желает соглашаться на условия, предусматривающие отказ от территорий в пользу России, Соединенные Штаты поддержат такое решение. Но мы должны отдать это на усмотрение Украины — какими должны быть условия этого соглашения.

В настоящее время президент Зеленский вынужден участвовать в этих переговорах с оружием у виска. Насколько легитимным будет результат таких переговоров?

Здесь еще нужно себя спросить, будет ли это конец войны. Если Россия потребует территории на востоке Украины, как мы можем знать, что это не начало?

Я уверен, президент Зеленский понимает, какие намерения у Путина — наконец получить всю Украину и вернуть ее на свою орбиту.

Но, мне кажется, позиция Путина слабеет ежеминутно. Его экономика переживает кризис, который будет длиться и дальше. В конце концов, у него закончатся средства войны.

Другие страны не будут свободно отправлять оружие России, а благодаря ограничению импорта, которое мы применяли, они больше не смогут производить определенные виды своего собственного.

Означает ли подписание мирного соглашения, что западные страны, включая США, снимут санкции с России?

Конечно, санкции применили на время, пока продолжается российское вторжение. Если условия соглашения о мире будут устраивать Украину, конечно, США будут открыты для снятия санкций.

Однако дьявол кроется в деталях. Мы будем смотреть на договор и определим, уместно ли снимать санкции. И делать это будем исключительно путем консультаций с украинскими властями и нашими европейскими союзниками.

Президент Байден заверил президента Зеленского и европейские страны, что не будет принимать решения самостоятельно. Это уже не администрация Трампа.

Будут ли Соединенные Штаты помогать в судебном процессе, способствовать наказанию виновных в военных преступлениях или, может, санкции будут способствовать этому?

Есть ответственность, предусмотренная законами США, а есть предусмотренная международными нормами. Наша администрация уверена, что Владимир Путин и высшее военное руководство России понесут международное наказание и, скорее всего, останутся под постоянными санкциями согласно американским законам.

Вы увидите, что США будут играть ведущую роль в наказании Путина за все, что он сделал, во время и после завершения этой войны.

Что касается реконструкции, здесь речь идет о многих миллиардах долларов помощи. США не останется в стороне в этом вопросе. Мы также надеемся, что в стороне не останутся и наши европейские союзники. Я лично буду продвигать эти идеи в Сенате.

Даже когда телекамеры не будут показывать войну каждый день, как сейчас, мы не забудем ее, мы точно поможем с реконструкцией.

Несмотря на заявления России об отводе сил от Киева и Чернигова, который находится на самой границе с ней, все равно слышно сирены. Как можно доверять России?

Стратегия Владимира Путина изменилась. Он точно знает, что Киев не возьмет, поэтому они переориентируют силы на восток. Еще несколько недель назад он понял, что стратегию следует сменить на терроризм.

Он продолжит авиаудары по Киеву и западным регионам страны, так как у него нет никакого шанса захватить их и контролировать.

Авиа- и ракетные удары — это его способ терроризировать украинское население и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров и подписать документ, который бы в других условиях был отклонен.

Понимаю, несмотря на то, что наземные силы отступают, сирены будут звучать и дальше. Я только представляю, насколько это страшно.

Мы и дальше будем поддерживать людей, которые бегут от войны и пытаются найти убежище где-то в Европе. Мы также откроем двери в свою страну для тех, кто хочет переждать, пока война закончится.

Звучат намеки, что Украина готова отказаться от евроатлантических амбиций, но будет представлен новый формат безопасности. Готовы ли Соединенные Штаты участвовать в таком формате?

Слишком рано судить. Пока неясно, в каком формате будет эта новая архитектура безопасности. Очевидно, что Будапештский меморандум, ранее обеспечивавший безопасность Украины, не стоит бумаги, на которой был написан.

Россия в том документе взяла обязательства обеспечить безопасность Украины, которыми пренебрегла.

США выполнили свои обещания, Россия — нет.

Разумеется, мы будем тщательно прислушиваться к тому, с чем обратится к нам президент Зеленский, и с удовольствием приобщимся к изучению креативного способа обеспечения повышенной безопасности Украины по окончанию этого конфликта.

Слишком рано говорить, какова готовность США участвовать в формате безопасности, который является частью этих переговоров.

В начале марта российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции и имели на борту ядерное оружие. Также обсуждается возможность того, что Россия может нанести ядерный удар по Украине. Как в Соединенных Штатах это воспримут, если они прибегнут к этому?

Давайте надеяться, что это только разговоры. Знаю, что Путин сейчас зашел в опасный угол. Мы очень тщательно наблюдаем за передвижением российского ядерного оружия.

Если Путин использует тактическое ядерное оружие, это фундаментально изменит сущность этой войны, соответственно, фундаментально изменит позицию Соединенных Штатов.

Мне, члену Сената, не нужно идти по тропе предположений. Достаточно будет сказать, что США задумаются очень серьезно о вмешательстве в этот конфликт, если это произойдет.

Не кажется ли вам, что сегодняшние разрушительные санкции против России, если бы их ввели в 2014-м, могли бы остановить все, что происходит сейчас?

Думаю, это маловероятно. Я думаю, это все было на уме у Путина долгое время — восстановить несуществующий Советский Союз. Думаю, никакие санкции не могли его удержать от этого.

Безусловно, можно возвращаться, делать предположения, но Путин четко высказался по поводу своих целей. Вспомните, мы применили мощные санкции после вторжения в Крым и на восток Украины.

После его вмешательства в выборы в 2016-м году мы пошли даже дальше. Однако не думаю, что санкции могли повлиять на его расчеты.

Но хоть что-то могло помочь предотвратить эту войну? Все ли было сделано правильно?

Вы пытаетесь залезть в голову сумасшедшего.

Я просто не могу вам сказать, существует ли ряд событий в прошлом, которые могли бы изменить ряд реалий в настоящем.

Есть ли что-то, что можно сделать сегодня, чтобы по крайней мере облегчить последствия этой войны или же приблизить ее завершение в пользу украинского народа?

Да. Я верю, что хотя бы одну вещь можно сделать — помочь Украине контролировать свое воздушное пространство, поставки противовоздушных ракетных комплексов.

Пока мы с вами говорим, идет работа по передаче Украине комплексов С-300 из других европейских стран.

Это нелегкий проект, но очень нужный. У нас была долгая секретная встреча в администрации президента. Суть этой встречи была в том, чтобы как можно быстрее доставить в Украину противоракетные комплексы. Уверен, мы их там скоро увидим.

Напомним, ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия рассказал о переговорах, роли Абрамовича и нейтральном статусе.