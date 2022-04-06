Ви намагаєтеся залізти в голову божевільного: сенатор Кріс Мерфі про те, чи існував шанс запобігти війні

США можуть розглянути можливість втручання у війну між Росією та Україною, якщо Кремль застосує ядерну зброю — заявив член Сенату США від Демократичної партії Кріс Мерфі в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

Політик також розповів, як у Вашингтоні збираються допомогти Україні контролювати повітряний простір та чим можуть закінчитися мирні переговори між Києвом та Москвою.

Як в американському сенаті сприймають те, що зараз відбувається в Україні?

Мені здається, ми всі в Сенаті абсолютно шоковані тими воєнними злочинами, які кояться. Володимир Путін навмисне б’є по цивільних.

Серце щемить від цього жаху.

Багато хто з нас був в Україні стільки разів, у нас там друзі. Ми зобов’язані робити все можливе, щоб допомогти Україні захищатися.

Два тижні тому ми проголосували за ініціативу передати Україні допомогу на понад $14 млрд, що включало зброю та гуманітарну допомогу, і зробимо ще більше.

Якщо президент США звернеться до Конгресу з проханням надати більше, ми це зробимо. Адже ми хочемо, щоби в цій війні перемогла Україна.

Ми в захваті від хоробрості та боєздатності української армії, українського народу. Я хочу, щоб український народ це знав.

Хоч американських військових не буде в Україні, ми й надалі надаватимемо економічну та гуманітарну допомогу, а також зброю. Тож ми всі разом, колективно, завдамо руйнівного удару по Володимиру Путіну.

Останніми днями ми чуємо від Офісу президента Зеленського, що мирні переговори з Росією добігають завершення. Як би ви оцінили те, що відомо на сьогодні?

Я особисто налаштований дуже скептично до того, що Путін хоче зараз завершити ці переговори. Він хоче створити візуальний образ для формування громадської думки щодо цих переговорів у той час, як вбиває мирне населення.

Нам не можна дозволити йому зіскочити з гачка за те, що він робить в Україні.

Нам треба підтримувати президента Зеленського будь-яким потрібним йому способом. В якийсь момент ці переговори набудуть серйозного характеру, бо Путін не може собі дозволити цю війну.

Ми дамо Україні все, що їй потрібно, щоб вона могла протистояти у цій війні стільки, скільки може.

У Росії такого привілею нема. Вони вже благають такі країни, як Китай втрутитися та допомогти їм, але ресурси в Росії закінчаться.

Отже, коли настане час переговорів, ми будемо поруч з Україною. Тож якщо президент Зеленський вважатиме, що пропозиція Росії не на користь Україні та українцям, Сполучені Штати не лишатимуться осторонь.

США прикриватиме спину Україні у цій війні стільки часу, скільки знадобиться.

Росія досі хоче забрати собі частину українських земель — Донецьку та Луганську області, а також Крим, який весь світ вважає незаконно анексованим. Якщо президент Зеленський буде змушений підписати угоду на російських умовах, якою буде реакція заходу?

Мені здається неправильним, якщо Сполучені Штати диктуватимуть умови, на яких президент Зеленський або його уряд мають погоджуватися на угоду.

На цій війні зараз б’ються та помирають українці.

Наша роль у тому, щоб підтримати президента Зеленського у будь-якому рішенні, яке він ухвалить щодо умов угоди. Звісно, важко буде проковтнути, якщо умови будь-яких домовленостей вимагатимуть відмову від суверенітету України на користь Росії.

Тому якщо президент Зеленський не хоче погоджуватися на угоду, яка передбачає відмову від територій на користь Росії, Сполучені Штати підтримають таке рішення. Але ми повинні віддати це на розсуд України — як мають виглядати умови цієї угоди.

Зараз президент Зеленський змушений брати участь у цих переговорах зі зброєю біля скроні. Наскільки легітимним буде результат таких перемовин?

Тут ще треба себе запитати, чи означатиме це кінець війни. Якщо Росія вимагатиме території на сході України, як ми можемо знати, що це не початок?

Я впевнений, президент Зеленський розуміє, які наміри у Путіна — зрештою отримати всю Україну та повернути її до своєї орбіти.

Але мені здається, позиція Путіна стає слабшою щохвилини. Його економіка переживає кризу, яка триватиме й надалі. Зрештою, в нього закінчаться засоби війни.

Інші країни не будуть вільно постачати зброю Росії, а завдяки обмеженню імпорту, яке ми застосували, вони більше не зможуть виготовляти певні види своєї.

Чи означатиме підписання мирної угоди, що західні країни, включно зі США, знімуть санкції з Росії?

Звісно, санкції застосували на час, поки триває російське вторгнення. Якщо умови угоди про мир влаштовуватимуть Україну, звісно, США будуть відкриті до зняття санкцій.

Проте диявол ховається в деталях. Ми будемо дивитися на угоду та визначимо, чи доречно знімати санкції. І робитимемо це виключно шляхом консультацій з українською владою та нашими європейськими союзниками.

Президент Байден запевнив президента Зеленського та європейські країни, що не ухвалюватиме рішень самостійно. Це вже не адміністрація Трампа.

Чи будуть Сполучені Штати допомагати у судовому процесі, сприяти покаранню винних у воєнних злочинах, або, може, санкції сприятимуть цьому?

Є відповідальність, передбачена законами США, а є передбачена міжнародними нормами. Наша адміністрація впевнена, що Володимир Путін та вище військове керівництво Росії понесуть міжнародне покарання і, найімовірніше, залишаться під постійними санкціями згідно з американськими законами.

Ви побачите, що США матиме провідну роль у покаранні Путіна за все, що він зробив, під час та після завершення цієї війни.

Щодо реконструкції, тут йдеться про багато мільярдів доларів допомоги. США не залишиться осторонь у цьому питанні. Ми також сподіваємося, що осторонь не залишаться і наші європейські союзники. Я особисто просуватиму ці ідеї в Сенаті.

Навіть коли телекамери не показуватимуть війну щодня, як зараз, ми не забудемо про неї, ми точно допоможемо з реконструкцією.

Хоча Росія заявила, що відтягує сили від Києва та Чернігова, що на самому кордоні з нею, все одно чутно сирени. Наскільки можна довіряти Росії?

Стратегія Володимира Путіна змінилася. Він точно знає, що Київ не візьме, тож вони переорієнтовують сили на Схід. Ще кілька тижнів тому він зрозумів, що стратегію треба замінити тероризмом.

Він продовжить авіаудари по Києву та західних регіонах країни, які в нього немає жодного шансу захопити та контролювати.

Авіа- та ракетні удари — це його спосіб тероризувати українське населення і змусити Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів та підписати документ, який в інших умовах був би відхилений.

Розумію, попри те, що наземні сили відступають, сирени лунатимуть і надалі. Я тільки уявляю, наскільки це страшно.

Ми й надалі будемо підтримувати людей, які тікають від війни та намагаються знайти притулок десь у Європі. Ми також відчинимо двері до своєї країни для тих, хто хоче перечекати, поки закінчиться війна.

Лунають натяки, що Україна готова відмовитися від євроатлантичних амбіцій, але буде представлений новий безпековий формат. Чи готові Сполучені Штати брати участь у такому форматі?

Зарано судити. Поки незрозуміло, який формат матиме ця нова безпекова архітектура. Очевидно, що Будапештський меморандум, який раніше мав гарантувати безпеку Україні, не вартий паперу, на якому був написаний.

Росія в тому документі взяла на себе зобов’язання гарантувати безпеку України, якими знехтувала.

США виконали свої обіцянки, Росія — ні.

Звісно, ми ретельно дослухатимемося до того, з чим звернеться до нас президент Зеленський, та із задоволенням долучимося до вивчення креативного способу забезпечення підвищеної безпеки Україні після закінчення цього конфлікту.

Надто рано говорити, яка готовність США брати участь в безпековому форматі, який є частиною цих переговорів.

На початку березня російські літаки порушили повітряний простір Швеції та мали на борту ядерну зброю. Також обговорюється можливість того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Як у Сполучених Штатах це сприймуть, якщо вони до цього вдадуться?

Давайте сподіватися, що це лише плітки. Знаю, що Путін зараз зайшов у небезпечний кут. Ми дуже ретельно спостерігаємо за пересуванням російської ядерної зброї.

Якщо Путін використає тактичну ядерну зброю, це фундаментально змінить суть цієї війни, відповідно фундаментально змінить позицію Сполучених Штатів.

Мені, члену Сенату, не треба йти стежкою припущень. Досить буде сказати, що США задумаються дуже серйозно про втручання у цей конфлікт, якщо так трапиться.

Чи не вважаєте ви, що вже чинні руйнівні санкції проти Росії, якби їх запровадили у 2014, могли б зупинити все, що відбувається зараз?

Думаю, це малоймовірно. Я думаю, це все було в голові у Путіна тривалий час — відновити неіснуючий Радянський Союз. Думаю, жодні санкції не могли його стримати від цього.

Звісно, можна до цього повертатися, робити припущення, але Путін чітко висловився щодо своїх цілей. Згадайте, ми застосували потужні санкції після вторгнення до Криму та сходу України.

Після його втручання у вибори у 2016-му році ми пішли навіть далі. Однак не думаю, що санкції могли вплинути на його розрахунки.

Але хоч щось могло допомогти запобігти цій війні? Чи все було зроблено правильно?

Ви намагаєтеся залізти в голову божевільного.

Я просто не можу вам сказати, чи існує низка подій в минулому, яка б могла змінити низку реалій у теперішньому.

Чи є щось, що можна зробити сьогодні, щоб принаймні полегшити наслідки цієї війни або ж наблизити її завершення на користь українського народу?

Так. Я вірю, що принаймні одну річ можна зробити — допомогти Україні контролювати свій повітряний простір, постачати протиповітряні ракетні комплекси.

Поки ми з вами говоримо, триває робота з передачі Україні комплексів С-300 з інших європейських країн.

Це нелегкий проект, але дуже потрібний. Ми малу довгу секретну зустріч в адміністрації президента. Суть цієї зустрічі була в тому, щоб чим швидше доставити в Україну протиракетні комплекси. Впевнений, ми їх скоро там побачимо.

Нагадаємо, раніше очільник української делегації на переговорах Давид Арахамія розповів про перемовини, роль Абрамовича та нейтральний статус.