Наша любовь сильнее их ненависти! Звезды СТБ рассказали, каким был для них год полномасштабной войны

Год войны. Это 365 дней боли, слез, оглушительных взрывов и разрушенных судеб. Но в то же время это год единства украинцев, поражающего героизма и несокрушимой борьбы. Весь мир увидел, что мы — нация сильных и мудрых людей с крепкими демократическими ценностями. И должны быть полноправной частью большой европейской семьи.

Специально к 24 февраля звезды телеканала СТБ поделились личными воспоминаниями и выводами, сделанными во время полномасштабного вторжения РФ.

Их искренние мини-интервью мы собрали для тебя в материале.

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Татьяна Высоцкая — Вікна-новости; Единые новости. Главное; ДНК. Свои

Думаю, было бы лишним повторять, что наша жизнь разделилась на “до” и “после”. Но здесь есть один нюанс — теперь мы навсегда в этом “после”, и пора привыкать к этим новым нам.

Мы стали более тревожными, но и более решительными. Более уставшими, но и более собранными. Мы теперь точно знаем, где именно сторона света и на каком языке там разговаривают.

Лично для меня и моей семьи этот год стал разлукой с мужем и папой наших детей, который воюет. И пристанищем для наших родителей, которые пока не могут вернуться в родной Херсон из-за постоянных обстрелов.

Я наконец сделала необходимое для военных времен — села за руль. И воплотила мечту ребенка — мы живем теперь не только с кошкой, но и с собакой.

Потому что мечты должны сбываться не после победы, а приближать ее прямо сейчас.

Орест Дрималовский — Вікна-новости; марафон Единые новости

В первые дни войны Starlight новости одними из первых решились переместить студию в укрытие. Чтобы не останавливать эфир во время тревоги и своим примером призывать беречь себя и наших зрителей.

Это фото с первого выезда в освобожденную от оккупантов Киевскую область. Начало апреля. Тогда впервые своими глазами увидел ужасы, которые оставили после себя россияне. За моей спиной — остатки их разбитой техники.

Наше единство оказалось сильнее их ракет и танков. Это то, чего не учла Россия, когда готовила свое нападение. Наше единство — неожиданно даже для нас — стало сильнейшим оружием. Такого мы никогда бы не получили от партнеров.

Мы впервые почувствовали, как много мы можем, когда вместе. Останавливать руками танки, выходить на митинги в оккупированном городе, покупать Байрактары.

Мы упорно держались друг за друга, подставляли плечо, поддерживали, обнимали. Любили!

Наша любовь сильнее их ненависти. И точно победит.

Эктор Хименес-Браво — МастерШеф; Проснись с Эктором; Украина: кулинарный фронт

Этот год стал для меня переломным. Когда все только начиналось, был страх. Затем волнение, нервозность. А сейчас есть только уверенность в нашей победе. Это год стал для меня годом озарения, ведь я понял, что такое действительно патриотизм и сила единства народа.

10 марта — я в Польше, в Украинском доме, вместе с украинцами. Держимся, улыбаемся, а сердце разрывается. Даю мастер-классы, собираю деньги, рассказываю правду на местном телевидении, хожу на митинги, 24/7 делаю что могу. Моя кулинарная армия в Украине уже готовит 2000+ обедов каждый день вместе с партнерами.

ВСУ и ТрО — самые смелые люди планеты. Смотрю на ребят и не могу сдержать эмоций. Я вернулся в Киев, когда здесь было очень опасно, но для меня это было самое спокойное место на земле. Потому что дома.

Да, мешаю борщ в бронику. Я рад, что смог развеселить всех, но безопасность превыше всего, ведь каждый день мы развозили еду всем, кто в ней нуждался.

Этот год показал, что в Украине очень много супергероев! Наши солдаты, наши врачи, волонтеры и даже дети. Ради них мы все должны работать, пока не будет победы. Потому что это то, для чего мы родились в этот мир — победить Россию и обрести полноценную независимость, которую многие не ценили.

У меня есть друзья-иностранцы, которые до сих пор не понимают, почему я здесь остаюсь. Я им объясняю: ты не можешь быть женат, пока все хорошо, и убегать, когда возникла проблема, болезнь или что-нибудь другое. Я женат на Украине, люблю ее всем сердцем, это моя родина.

Свобода у нас в ДНК.

Даже в такой период бизнес возобновляется. Все ясно понимают, что у каждого есть своя задача: у кого-то — воевать, у кого-то — лечить, у кого-то — платить налоги, производить или собирать средства на помощь. Украина — это прежде всего люди.

Я всегда знал, что я украинец в душе. А теперь я убедился в этом на миллион процентов. Украина — самая сильная страна сейчас. Для меня честь быть причастным к такому великому единому народу.

Евгений Клопотенко — Пекельні борошна с Евгением Клопотенко

Война на Украине началась в 2014 году. В 2017 году я начал глубоко осознавать значение этой войны и чувствовать ее в Украине. Поэтому полномасштабное вторжение для меня почти ничего не изменилось. Те вещи, которые меняет война, во мне произошли в 2017–2018 годах.

С родителями я стал чаще видеться с 2017 года, начал глубже исследовать украинскую кухню, стал осознавать значимость Украины как огромной страны с глубокой историей. Это все у меня было тогда. Единственная небольшая вещь — мое отношение к еде.

Еда для меня стала не просто искусством, но и тем, что может спасать жизнь. Если раньше я создавал, чтобы наслаждаться, то сейчас я создаю, чтобы люди могли жить.

Наша нация начала формироваться. Если раньше, после 2014 года, она формировалась медленно, то после начала полномасштабной войны эти процессы ускорились.

Для того чтобы Украина стала той желанной страной, которую мы хотим, нужно, чтобы появилась критическая масса людей. Мне кажется, что сейчас эта масса уже набралась, и происходит процесс выкристаллизации наших ценностей. Поэтому Украина наконец становится Украиной, о которой люди мечтали 500 лет.

Главные выводы для меня в этом году: поддержка — это самое главное, что существует в мире.

Надежда Матвеева — Невероятная правда о звездах

Этот год стал для меня большим экзаменом на то, как я умею держаться в действительно тяжелых ситуациях, как могу использовать свой опыт, как способна поддерживать и помогать. А еще он стал годом большой благодарности — людям, с которыми я встречалась, и всем приближающим победу украинцам. Благодарность и экзамен — таков был мой 2022 год.

Самый главный вывод — сложные ситуации проявляют в человеке приобретаемые годами качества. Мы действительно стали настоящими, такими, как есть. Благодарность и любовь — самые главные чувства, которые держат нас в этом мире, придают силы. Их нужно лелеять в себе.

То, что жизнь продолжается при любых обстоятельствах, доказывает и наше телевидение.

Несмотря на тяжелые условия, мы продолжаем создавать любимые проекты, ведь они о том, что держит наши семьи вместе — поддержку, любовь, честность, уважение.

Радуюсь, что украинского вокруг становится все больше, а наши проекты помогают его усовершенствовать. Например, Соловьиное шоу на СТБ. Даже я охотно приняла участие в игре и одержала “соловьинку”, то есть победу.

Украинцы как нация сплотились. Стали сильнее, сознательнее, ярче. Мир увидел, насколько смелая и прекрасная Украина. Нам до сих пор очень сложно, но мы не теряем веру, чувство юмора и жажду знаний. Вот почему мы выстоим и победим.

Григорий Решетник — Невероятная правда о звездах; Как ты?; Холостяк

Безусловно, это самый сложный и трагический год за всю историю нашей независимой Украины. Год-вызов, год испытаний для всех украинцев. Но за этот год я еще больше любил все, что меня окружает.

Весь год мы с семьей в Украине. Несмотря на все испытания, планируем и дальше оставаться здесь, дома. Да, сохранять оптимизм под ракетами и с воздушными тревогами сложно. Но мы должны достойно пройти этот период.

Конечно, за это время были разные мысли и настроения: и отчаяние, и разочарование, и слезы, и чувство несправедливости из-за ужасающих кадров, пыток наших женщин, детей, защитников. Но я всегда верил в ВСУ и нашу победу над злом.

Мы с семьей регулярно помогаем чем можем. За этот год с Кристиной создали собственный благотворительный фонд, активно помогающий военным и детям. Стараемся таким образом на своем фронте приближать победу.

Мы как будто переродились. Стали еще более близкими, еще более сплоченными, еще больше полюбили Украину. Украинский язык начал звучать еще чаще. И в этом наша сила.

Мы самобытная европейская страна. Свободная, независимая, со светлыми взглядами. Прогрессивная и очень талантливая нация. Хочется, чтобы мы этим дорожили. Оставались верными себе, нашим принципам и убеждениям.

Я счастлив, что, несмотря на войну, могу быть полезным в своей профессии. СТБ — это территория любви, поддержки, добра. А любовь и свет всегда побеждают. Так что и мы не прекращаем работать ради эмоций украинцев.

Мы обязательно все преодолеем. Перед нами много вызовов, которые нужно решать, но сейчас самое важное — победа. А потом мы должны отстроить страну, в которой будут жить наши дети и внуки. Всем сердцем верю в Украину.

Тарас Цымбалюк — сериалы Поймать Кайдаша, Кофе с кардамоном, Крепостная и другие

Этот год разделил жизнь украинцев на “до” и “после”. Он стал переключателем сознания каждого из нас. Во мне за это время зародилась жилка авантюризма. Начал больше жить сегодняшним днем, ценить происходящее со мной сейчас. Ведь забегать вперед, планировать что-то дальновидное стало практически невозможно.

Страна также изменилась — появилась целостность наконец. Люди стали интересоваться всем украинским. Война дала правильное направление в объединении, которого нам очень не хватало.

На этом фото я в образе украинца, закаленного сегодняшними событиями. Мечтаю сыграть такую роль, которая будет нести украинский символизм, мощь, выводы того, что мы пережили.

Анна Сагайдачная — сериалы Справедливость, Крепостная и другие

Этот год сменил всех, без исключения. Но, думаю, в большей степени тех, кто не покидал страну с начала войны.

Я, наверное, еще до конца и не понимаю, насколько меня изменил этот год лично. Стала смелее — это точно.

Меняется все: люди переосмысливают самих себя как украинцев и свою принадлежность к нации; в политике происходит зачистка от бесполезных людей. Наша страна как будто перерождается. Большая боль, что это перерождение такое кровавое.

Самое большое сокровище — твоя семья, люди, которых ты любишь. Жизнь — самая непредсказуемая и быстротечная вещь, поэтому нельзя терять ни минуты. Надо жить, радоваться, любить, помогать… И просто быть достойным человеком.

Многие из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть родные дома, любимых мужчин, любимую работу или бизнес, который выстраивали и лелеяли долгие годы.

После такого количества испытаний может показаться, что излюбленные элементы прежней жизни навсегда утрачены. Однако Вікна собрали истории украинских женщин, нашедших в себе силы, чтобы бороться с обстоятельствами.