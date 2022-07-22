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Я впервые в жизни потеряла дух, но снова его вернула — Полякова о концертах во время войны и волне хейта

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 22 июля 2022, 19:45
Інтерв'ю Олі Полякової про війну, хейт та благодійність
Фото: Instagram

Эксклюзивы
Я впервые в жизни потеряла дух, но снова его вернула — Полякова о концертах во время войны и волне хейта
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