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Я вперше в житті втратила дух, але знову його повернула — Полякова про концерти під час війни та хвилю хейту

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 22 Липня 2022, 19:45
Інтерв'ю Олі Полякової про війну, хейт та благодійність
Фото: Instagram

Ексклюзиви
Я вперше в житті втратила дух, але знову його повернула — Полякова про концерти під час війни та хвилю хейту
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