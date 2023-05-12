“Меня успокаивали толчки в животике, бандера-смузи и фото убитых оккупантов”. Интервью с украинкой Лидией Панькив

Лидия Панькив – руководительница эфирного промо телеканала СТБ. А еще активистка с опытом волонтерства с 2014 года. Признается, с началом полномасштабного вторжения РФ ее работа превратилась в круглосуточную: ведь, кроме основных задач, связанных с эфиром общенационального вещателя, и помощи ВСУ, почти все усилия были направлены на создание роликов, которыми Украина говорила с миром. И все это время внутри нее билось еще одно, маленькое, сердечко.
Чувствовала ли страх и что давало силы держаться — читайте в откровенном интервью Лидии.
Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.
— Что Россия ее проиграет. Не шучу, я это сказала мужу накануне, когда уходили спать. Если они начнут полномасштабную войну против нас, то будут воевать не только с нами, и потому проиграют. Но от этой мысли не становилось менее страшно. И не становится.
— Для меня было очень важно, чтобы сын родился в Украине, в своем Киеве. Если бы была вдали от родного города и страны в такое время, то сошла бы с ума, а ребенку нужна здоровая мама.
На месте всегда можно быть полезной и помочь чем-нибудь. Тем более что у меня с 14-го года был опыт волонтерства и легче было поднять все контакты, чтобы получить все необходимое.
– Я не прекращала работать вообще. Мы с командой за год полномасштабной войны сделали более тысячи роликов и сюжетов, в том числе на иностранных языках, чтобы об Украине слышали во всем мире.
То же самое и с обеспечением потребностей наших ребят из передовой. У них нет выходных, потому у нас их тоже не может быть. Лишь после рождения сына взяла себе неделю, чтобы отдохнуть, и снова “в бой”.
— Это нести ответственность за еще одну жизнь, которая выбрала самое тяжелое из времен, чтобы родиться. Это взять себя в руки и быть сильным, как никогда в жизни еще не было. Это успокаиваться без лекарств, это быть самым надежным укрытием для своих малышей.
Мы сталкивались с теми же трудностями, что и все. Все время прилетало где-то рядом. Некоторое время жили у родителей под Киевом. Спали очень мало. Спали не только одетые, но и обуты.
Прятаться в подвал на восьмом месяце — это еще тот квест, но я знала, что другим хуже и надо держаться.
Прятаться в подвал на восьмом месяце — это еще тот квест, но я знала, что другим хуже и надо держаться.
Когда интенсивность обстрелов уменьшалась, мы ехали развозить помощь на блокпосты или передавать ее знакомыми, почтой, поездами.
– А как иначе? Тогда каждый броник был на вес тонны айфонов. Доставала амуницию из Штатов, из Европы через друзей. И нужно было оперативно их отдавать нашим защитникам, поэтому доставлять приходилось, несмотря на обстоятельства и воздушные тревоги. Но о безопасности я, конечно, не забывала.
Однажды мы ехали за посылкой на Новую почту. Как только добрались до отделения, услышали сирену и страшные взрывы. Сначала подумали, что это работает наша ПВО, но быстро поняли, что это вражеские прилеты и лучше убираться оттуда, потому что началось что-то страшное. Тогда мы даже не успели получить посылку…
— Честно ответить? (улыбается). Я была подписана на группы, где публиковали фото убитых оккупантов. В тот момент они меня очень успокаивали. Это такая сатисфакция от того, что зло получает то, чего заслуживает.
Конечно, придавало мне силы не только это. Главное – это толчки в животе, муж, родители. Приготовление коктейлей “Бандера-смузи” вместе с соседями. Успокаивало, когда удалось достать и передать большую партию брони или хотя бы термобелье ребятам. А когда удалось достать несколько тепловизоров и даже прибор ночного видения, то вообще крылья выросли!
— О жизни. Всё остальное не имеет никакого значения в такие моменты. Ни во что будет одет малыш после родов, ни будет ли у нас общая фотография после выписки – все это отошло на второй план. Задача каждой мамы – выжить, дать и сохранить жизнь.
– К счастью, у меня беременность проходила без осложнений. Мне кажется, что сынишка меня берег.
В нашем родильном (частном) принимали в то время бесплатно всех беременных из Ирпеня, Бучи, Бородянки, из Харькова.
Так что я даже старалась не ездить лишний раз на обследование, чтобы не занимать время у врачей, работавших круглосуточно.
— Постоянные тревоги и обстрелы. Нужно было прятаться с малышом, хотя бы в ванную, которая у нас как раз по правилу 2-х стен расположена.
Блэкауты, когда почти все аптеки закрыты, нужно найти необходимую смесь для ребенка. Но всегда была вера, что мы все выдержим. Мы украинцы!
— Но все дни были и ужасны, потому что смерти не прекращаются. Ибо гибнут невинные, гибнут лучшие. Один из дней, когда дрожали руки, когда друзья выезжали из Бучи и колонну обстреляли. И мы не знали, доедут ли они до нас.
Их дочери было всего 7 месяцев в то время. Мы тогда предупредили все ближайшие к нам блок-посты, что должно быть такое авто, и, скорее всего, они будут ехать ночью, после начала комендантского, чтобы их пропустили к нам.
Мы приготовили ужин горячий из того, что было, потому что продуктов тогда не хватало, испекли хлеб, застелили им чистую постель и ждали до 3 ночи. К счастью, они доехали. После двух недель в подвале они были рады просто ломтику хлеба и теплому душу.
– Он еще впереди. Когда мы по всей стране будем праздновать победу. И поедем в наш Крым, и все отцы и мамочки вернутся домой.
– Мы стали ценить каждую минуту вместе. Радоваться маленьким вещам. Донатить всякий раз, когда хочется купить какую-нибудь ненужную фигню, и не только.
А еще мы теперь живем в городе (имею в виду, Киев, конечно), где украиноязычие нашей семьи больше не вызывает удивления, ведь это теперь норма.
А еще мы теперь живем в городе (имею в виду, Киев, конечно), где украиноязычие нашей семьи больше не вызывает удивления, ведь это теперь норма.
Муж после рождения сына также начал разговаривать исключительно на украинском.
Каждый в семье сейчас вовлечен в волонтерство своим способом, и это очень добавляет сил и веры в нашу Победу. Всем рекомендуем конвертировать злость, боль и отчаяние в помощь ребятам на фронте.
Общалась Елена Сандул.
Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!
Фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.
Ранее мы рассказывали историю Светланы Мицкевич, которая родила дочь в первый день полномасштабного вторжения. Читай ее историю о трудностях, страхах и волнениях по ссылке.
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