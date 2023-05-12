“Меня успокаивали толчки в животике, бандера-смузи и фото убитых оккупантов”. Интервью с украинкой Лидией Панькив

Лидия Панькив – руководительница эфирного промо телеканала СТБ. А еще активистка с опытом волонтерства с 2014 года. Признается, с началом полномасштабного вторжения РФ ее работа превратилась в круглосуточную: ведь, кроме основных задач, связанных с эфиром общенационального вещателя, и помощи ВСУ, почти все усилия были направлены на создание роликов, которыми Украина говорила с миром. И все это время внутри нее билось еще одно, маленькое, сердечко.

Чувствовала ли страх и что давало силы держаться — читайте в откровенном интервью Лидии.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Каковы были первые твои мысли, когда узнала о начале полномасштабной войны?

— Что Россия ее проиграет. Не шучу, я это сказала мужу накануне, когда уходили спать. Если они начнут полномасштабную войну против нас, то будут воевать не только с нами, и потому проиграют. Но от этой мысли не становилось менее страшно. И не становится.

Но ты не стала уезжать из Украины в безопасное место.

— Для меня было очень важно, чтобы сын родился в Украине, в своем Киеве. Если бы была вдали от родного города и страны в такое время, то сошла бы с ума, а ребенку нужна здоровая мама.

На месте всегда можно быть полезной и помочь чем-нибудь. Тем более что у меня с 14-го года был опыт волонтерства и легче было поднять все контакты, чтобы получить все необходимое.

До какого момента ты продолжала работать?

– Я не прекращала работать вообще. Мы с командой за год полномасштабной войны сделали более тысячи роликов и сюжетов, в том числе на иностранных языках, чтобы об Украине слышали во всем мире.

То же самое и с обеспечением потребностей наших ребят из передовой. У них нет выходных, потому у нас их тоже не может быть. Лишь после рождения сына взяла себе неделю, чтобы отдохнуть, и снова “в бой”.

Быть беременной во время войны – как это?

— Это нести ответственность за еще одну жизнь, которая выбрала самое тяжелое из времен, чтобы родиться. Это взять себя в руки и быть сильным, как никогда в жизни еще не было. Это успокаиваться без лекарств, это быть самым надежным укрытием для своих малышей.

Мы сталкивались с теми же трудностями, что и все. Все время прилетало где-то рядом. Некоторое время жили у родителей под Киевом. Спали очень мало. Спали не только одетые, но и обуты.

Прятаться в подвал на восьмом месяце — это еще тот квест, но я знала, что другим хуже и надо держаться.

Когда интенсивность обстрелов уменьшалась, мы ехали развозить помощь на блокпосты или передавать ее знакомыми, почтой, поездами.

То есть ты, являясь работающей беременной мамой, еще и активно волонтерила.

– А как иначе? Тогда каждый броник был на вес тонны айфонов. Доставала амуницию из Штатов, из Европы через друзей. И нужно было оперативно их отдавать нашим защитникам, поэтому доставлять приходилось, несмотря на обстоятельства и воздушные тревоги. Но о безопасности я, конечно, не забывала.

Однажды мы ехали за посылкой на Новую почту. Как только добрались до отделения, услышали сирену и страшные взрывы. Сначала подумали, что это работает наша ПВО, но быстро поняли, что это вражеские прилеты и лучше убираться оттуда, потому что началось что-то страшное. Тогда мы даже не успели получить посылку…

Что придавало тебе сил существовать в таком безумном темпоритме?

— Честно ответить? (улыбается). Я была подписана на группы, где публиковали фото убитых оккупантов. В тот момент они меня очень успокаивали. Это такая сатисфакция от того, что зло получает то, чего заслуживает.

Конечно, придавало мне силы не только это. Главное – это толчки в животе, муж, родители. Приготовление коктейлей “Бандера-смузи” вместе с соседями. Успокаивало, когда удалось достать и передать большую партию брони или хотя бы термобелье ребятам. А когда удалось достать несколько тепловизоров и даже прибор ночного видения, то вообще крылья выросли!

За что ты беспокоилась больше всего во время беременности и родов?

— О жизни. Всё остальное не имеет никакого значения в такие моменты. Ни во что будет одет малыш после родов, ни будет ли у нас общая фотография после выписки – все это отошло на второй план. Задача каждой мамы – выжить, дать и сохранить жизнь.

Многие женщины, которые также вынашивали ребенка после 24 февраля, столкнулись с тем, что не всегда могли вовремя попасть на осмотр, и это придавало волнениям за жизнь малыша. Как у тебя было?

– К счастью, у меня беременность проходила без осложнений. Мне кажется, что сынишка меня берег.

В нашем родильном (частном) принимали в то время бесплатно всех беременных из Ирпеня, Бучи, Бородянки, из Харькова.

Так что я даже старалась не ездить лишний раз на обследование, чтобы не занимать время у врачей, работавших круглосуточно.

Твой самый большой вызов, с которым столкнулась после рождения сына?

— Постоянные тревоги и обстрелы. Нужно было прятаться с малышом, хотя бы в ванную, которая у нас как раз по правилу 2-х стен расположена.

Блэкауты, когда почти все аптеки закрыты, нужно найти необходимую смесь для ребенка. Но всегда была вера, что мы все выдержим. Мы украинцы!

Какой момент или день за этот год стал самым ужасным для тебя? Конечно, кроме 24 февраля.

— Но все дни были и ужасны, потому что смерти не прекращаются. Ибо гибнут невинные, гибнут лучшие. Один из дней, когда дрожали руки, когда друзья выезжали из Бучи и колонну обстреляли. И мы не знали, доедут ли они до нас.

Их дочери было всего 7 месяцев в то время. Мы тогда предупредили все ближайшие к нам блок-посты, что должно быть такое авто, и, скорее всего, они будут ехать ночью, после начала комендантского, чтобы их пропустили к нам.

Мы приготовили ужин горячий из того, что было, потому что продуктов тогда не хватало, испекли хлеб, застелили им чистую постель и ждали до 3 ночи. К счастью, они доехали. После двух недель в подвале они были рады просто ломтику хлеба и теплому душу.

А был самый счастливый день или он еще впереди? Кроме рождения сына, конечно.

– Он еще впереди. Когда мы по всей стране будем праздновать победу. И поедем в наш Крым, и все отцы и мамочки вернутся домой.

Как эта война изменила жизнь твоей семьи?

– Мы стали ценить каждую минуту вместе. Радоваться маленьким вещам. Донатить всякий раз, когда хочется купить какую-нибудь ненужную фигню, и не только.

А еще мы теперь живем в городе (имею в виду, Киев, конечно), где украиноязычие нашей семьи больше не вызывает удивления, ведь это теперь норма.

Муж после рождения сына также начал разговаривать исключительно на украинском.

Каждый в семье сейчас вовлечен в волонтерство своим способом, и это очень добавляет сил и веры в нашу Победу. Всем рекомендуем конвертировать злость, боль и отчаяние в помощь ребятам на фронте.

Общалась Елена Сандул.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

Фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали историю Светланы Мицкевич, которая родила дочь в первый день полномасштабного вторжения. Читай ее историю о трудностях, страхах и волнениях по ссылке.

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