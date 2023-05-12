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“Мене заспокоювали поштовхи в животику, бандера-смузі й фото вбитих окупантів”. Інтерв’ю з українкою Лідією Паньків

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 12 Травня 2023, 10:00
Лідія Паньків

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Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни
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Жінки сильні, не треба опускати руки. Історія Ганни, яка народжувала в окупованій Бучі без лікарів
“Мене заспокоювали поштовхи в животику, бандера-смузі й фото вбитих окупантів”. Інтерв’ю з українкою Лідією Паньків
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