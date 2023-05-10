Збиралася народжувати з сусідом-хірургом на паркінгу. Інтерв’ю зі Світланою Міцкевич про пологи 24 лютого у Києві

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Богдана Макалюк, редакторка сайту Діана Просяник, редакторка сайту 10 Травня 2023, 09:00
Світлана Міцкевич
Фото: Facebook

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