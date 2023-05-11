Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни

Український дух — сильний та незламний. Ми бачимо світло навіть у всепоглинальній темряві, знаходимо шлях у, здавалося б, цілковитій безвиході, оберігаємо, рятуємо та даруємо життя посеред смертельної небезпеки, що вирує навколо. Так зараз роблять усі українські матері.

Жінки піклуються не лише про себе, своє здоров’я та безпеку, коли навколо лунають гучні вибухи, над головою літають ракети, а де-не-де видно руїни, а й про свою малечу. Адже попри вихор війни, українки знаходять у собі сили, сміливість та бажання ставати мамою. Недарма українських матерів порівнюють з Мадонною, адже вони ризикують своїм життям, щоб вберегти інше.

Ми познайомимо тебе зі співачкою Марієттою. Вони з чоловіком довго хотіли мати дитину, але не виходило. А кілька років тому після Covid-19 жінка втратила вагітність. На початку повномасштабної війни активно займалася волонтерством, а потім дізналася радісну новину, яка змінила життя. Марієтта розповіла, як це — бути вагітною під час війни, які складнощі виникають, що тішило та що допомагало триматися увесь час.

Ця історія — частина спільного проекту Вікон та СТБ до Дня матері. Він є присвятою незламним українським матусям, які під час повномасштабної війни народжують нових українців, щоб життя тривало. І стають щитом для своїх дітей. Більше читай у спецпроекті Мадонна. Життя триває.

Початок великої війни. Допомога діткам та новина про вагітність

Марієтта згадує, що було страшно, адже ніхто не знав, що чекатиме далі. Утім, каже, що з чоловіком були готові до того, що щось може трапитися.

— Ми проживаємо у Київській області, у Василькові, тому чули звуки вишколів задовго до того, як сталося повномасштабне вторгнення. Ми розуміли, що до чогось готуються, — розповідає вона.

Коли росіяни розпочали наступ, родина підготувала підвал, який слугував укриттям. Запросили батьків, друзів та родичів. За словами Марієтти, у будинку в перші місяці повномасштабної війни мешкало близько 20 осіб.

Марієтта ділиться, що завжди з чоловіком хотіли мати дитину. Але доля вирішувала інакше.

— Коли сталося повномасштабне вторгнення Росії, ми з чоловіком почали активно волонтерити, допомагали спочатку військовим з артилерією, потім — людям, які жили поруч з нами у сусідніх селах, пенсіонерам, які не могли сходити в магазин, купити продукти тощо. Коли ми закрили потреби військових, я почала допомагати діткам та сім’ям переселенців.

Це, напевно, карма. Коли допомагаєш діткам, воно тобі повертається.

Ми з чоловіком активно не думали про те, щоб мати дитину у такий складний час, але потім я дізналася, що вагітна. Спершу це був шок, але була величезна радість, бо цю подію ми дуже довго чекали, — згадує жінка.

Ділиться: хвилювалися, як сказати новину батькам. Адже ті, напевно, не очікували отримати онука у такі страшні часи.

Вони були дуже раді та навіть зараз кажуть, що наш Давид був променем надії та сонечка у той темний час, — каже співачка.

Як це — бути вагітною під час війни

Найбільше Марієтта хвилювалася про те, щоб не втратити дитину. Вона переймалася за здоров’я малюка.

— Ми усі хвилювалися, нервували. А, як ми знаємо, стрес та нерви для матусі — найстрашніше, бо це все впливає на дитину. Два роки тому, після Covid-19, я втратила вагітність. Для мене ця дитина була дуже важлива, і я хотіла, щоб з нею усе було добре, — пояснює вона.

Розповідає, що кожен похід на УЗД був сильним хвилюванням, адже переймалася, що можуть бути негаразди. Утім, усе було добре. А лікарі заспокоювали її та казали, що всі аналізи та результати обстежень в нормі.

Бувало таке, що траплялися обстріли під час планових поїздок у пологовий. Тривоги тривали по чотири – п’ять годин. Увесь час доводилося проводити в укритті. Попри хвилювання, розуміла, що в безпеці.

Також зазначає, що у період вагітності було складно витримати постійні обстріли. Родина жінки живе недалеко від Одеської траси. Тож на початку повномасштабного вторгнення постійно над головами літали ракети, діставали артилерійські обстріли. Та попри це вона ніколи не думала виїжджати, бо хотіла, щоб син народився в Україні.

— Я намагалася присвячувати усю себе здоров’ю як ментальному, так і фізичному. Активно їла різні вітамінки та ягоди. Період першого та другого триместру випав на весну та літо, тому старалася гарно харчуватися, щоб дитина отримувала всі важливі речовини, — каже вона.

Пологи під час блекауту

Марієтта розповідає, що період пологів припав на час відключень світла та блекаутів. У неї почалися перейми, а світла та зв’язку не було. Марієтта зателефонувала чоловіку і сказала, що, напевно, починаються пологи. Він спершу не повірив, адже в пологовому дату народження ставили на тиждень пізніше. Утім, такі відхилення можуть бути нормою.

Тоді чоловіку довелося запускати генератор, щоб через інтернет додзвонитися до лікарів, бо в області зв’язок зникав повністю під час відключень світла.

Народжувала Марієтта під час повітряної тривоги. У її пологовому є облаштований підвал, але почалися потуги, тому не було часу переходити туди. Вона народила сина, і, на щастя, усе минуло добре.

— Мені здається, мій Давид буде дуже хоробрим по життю хлопчиком, бо зачався під ракети, народився в тривогу (сміється — ред.). Коли у мене були потуги, почалася повітряна тривога. Коли він народився, вона закінчилася. Зараз, коли відбуваються якісь ракетні обстріли, він завжди спокійно спить, — каже Марієтта.

Вона народжувала у період блекаутів, вдома не було світла. Тож вперше за кілька місяців жінка три дні була там, де є електроенергія.

— Хотілося, щоб, коли він народився, не було цих блекаутів та ракетних обстрілів, бо це дуже складно. Але є мами, які народжували у підвалах чи вдома без лікарів та в інших складних умовах, вони для мене — матері-героїні, — каже вона.

Допомога військовим — ліки для душі

У стресових ситуаціях матусям треба знайти сили заспокоїтися та припинити нервувати, щоб це не мало негативного впливу на малечу. Марієтта розповідає, що під час вагітності допомагала військовим, зараз також продовжує це робити.

— Для мене це як ліки для душі. Я розумію, що допомагаю у певний спосіб наблизити перемогу. Старалася максимально не засмучуватися через погані новини. Найскладнішими для мене була новини про Бучу і Маріуполь, а також сильно вплинув обстріл Вінниці.

У ці моменти старалася максимально проводити час із близькими, на природі, дихати та не думати про негатив, — каже вона.

Також співачка у стресові моменти намагається знайти для себе безпечне місце. Каже, що в кожної людини має бути якась тиха гавань, де вона почуватиметься спокійно.

— Ще мені потрібно, щоб я була не сама. Важливо, щоб хтось був поруч та тримав за руку. Коли з’явився Давид, набагато спокійніше, якщо він поруч зі мною. Тому я раджу знайти своє тихе місце і людей, які будуть поруч, та дихати, повільно й глибоко, а ще — пити водичку.

Найбільші труднощі після пологів

Марієтта розповідає, що, хоч пологи пройшли відносно добре, мала тяжкий післяпологовий період. Також були проблеми з налаштуванням грудного вигодовування. У перші тижні після пологів їй сильно допомагав чоловік. Він фактично взяв на себе всі обов’язки, а також підтримували батьки.

Проблем додавали постійні вимкнення світла, але подружжя змогло до цього підготуватися, придбавши генератор. Давиду лише чотири місяці, але він уже встиг багато пережити.

— Він сильно втратив вагу у перші місяці після народження. З жовтяницею лежав, потім ми обоє захворіли на Covid-19. Кілька днів була висока температура, і потім, на щастя, минулося.

Можна сказати, що дитина вже багато на світі пережила. Я завжди намагалася триматися позитивно і вірила, що все буде добре, — ділиться Марієтта.

У житті змінилися пріоритети

Жінка каже, що повномасштабна війна сильно вплинула на життя родини. Найперше — змінилися пріоритети. Хочеться якомога більше часу проводити з рідними. Змінилося ставлення до безпеки.

— У перші місяці ми сильно дбали про безпеку: забили вікна, закривали тканинами для світломаскування, чоловіки постійно чергували та контролювали периметр. Почали цінувати життя. Зараз думаєш лише про успішний контрнаступ та перемогу, дуже хвилюємося за людей, які перебувають в окупації, — зізнається співачка.

Також додає, що роль матері під час війни змінилася у тому плані, що мама зараз дійсно стала захисницею для дитини.

— Раніше це було так само, але зараз мами готові будь-що зробити, щоб їхня дитина була в безпеці. Я прекрасно розумію жінок, які на початку повномасштабної війни виїхали з країни. Коли ти відповідаєш за маленьку людину, ти робитимеш вибір на користь того, щоб дитина була в безпеці.

Зараз мами більше піклуються про здоров’я. Вони розуміють, наскільки важливо бути поруч з дитиною здоровою, усміхненою, позитивною, хоча морально складно триматися усім жінкам і чоловікам. Мені здається, що наші жінки найсміливіші у світі, — стверджує Марієтта.

Про плани на створення дитячого контенту

— У мене була ідея записати дитячий альбом пісень. Коли я народила Давида, зрозуміла, що у нас мало українського хорошого контенту для дітей. Усі слухають ті самі пісеньки, більше варіантів немає. Чому наші підлітки та діти молодшого шкільного віку слухають російську музику? Бо немає іншого контенту, про який діти сказали б, що це класно і трендово.

Зараз наші виконавці стараються писати таку музику, але складно перебивати російський контент.

Якщо раніше я думала над піснями, що хочу зробити їх веселими та танцювальними, то зараз працюю з тим матеріалом, який вважаю правдивим та актуальним, — ділиться Марієтта

Говорить, що постійно співає Давиду, він любить слухати голос матері. Одного разу, коли Марієтта їздила на прем’єру пісні на радіо, Давид почув, що мама співає. Він шукав її, але не бачив, лише чув, тому розплакався. Співачка каже, що улюблена пісня сина — це український переклад Old MacDonald had a farm. Він завжди її слухає та посміхається.

Завжди стараюся бути у формі

На питання, як Марієтта почувається зараз, жінка відповіла:

— З першого дня повномасштабного вторгнення стараюся бути у формі, у моральному плані. Думаю, зараз у мене хороший стан. Я багато спілкуюся з військовими, чую їхні настрої, бачу, що в них є мотивація.

Тому думаю: “Як я тут можу сумувати, якщо вони там на передовій мають таку мотивацію”. Ці думки тримають мене у формі.

Давид, який посміхається, для мене найбільша радість. Мій чоловік поруч також важливий для мене, — веде далі вона.

Марієтта бажає українкам не боятися народжувати під час війни та вагітніти.

— Я вважаю, що діти, які народяться зараз, будуть сильні морально та фізично, бо вони будуть стресостійкими. Зараз гине багато наших найкращих людей, на жаль. Нам треба народжувати молодих українців. Тих, хто житиме в мирі, відбудовуватиме нашу країну та творитиме нову історію, — переконана вона.

Дивись важливий проект – присвяту мамам, які народили під час повномасштабної війни, — документальний фільм Мадонна. Життя триває — 14 травня, у неділю, о 23:10 на телеканалі СТБ!

Раніше ми розповідали історію Світлани Міцкевич, яка народжувала донечку у перший день повномасштабного вторгнення. Читай її історію про труднощі, страхи та хвилювання за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!