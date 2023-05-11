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Коли допомагаєш діткам, це повертається! Історія Марієтти про труднощі вагітності та роль матері під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Травня 2023, 14:00
Історія співачки Марієтти
Фото: Instagram

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