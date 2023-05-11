Когда помогаешь деткам, это возвращается! История Мариетты о трудностях беременности и роли матери во время войны

Украинский дух — сильный и несокрушимый. Мы видим свет даже во всепоглощающей темноте, находим путь в, казалось бы, полной безысходности, оберегаем, спасаем и дарим жизнь среди бурлящей вокруг смертельной опасности. Так сейчас поступают все украинские матери.

Женщины заботятся не только о себе, своем здоровье и безопасности, когда вокруг раздаются громкие взрывы, над головой летают ракеты, а местами видны руины, но и о своих малышах. Ведь, несмотря на вихрь войны, украинки находят в себе силы, смелость и желание становиться мамами. Не зря украинских матерей сравнивают с Мадонной, ведь они рискуют своей жизнью, чтобы уберечь другую.

Мы познакомим тебя с певицей Мариеттой. Она с мужем долго хотели ребенка, но не получалось. А несколько лет назад после Covid-19 женщина потеряла беременность. В начале полномасштабной войны активно занималась волонтерством, а затем узнала радостную новость, изменившую жизнь. Мариетта рассказала, как это — быть беременной во время войны, какие сложности возникают, что приносит радость и что помогало держаться все время.

Эта история — часть совместного проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Он является посвящением несокрушимым украинским мамам, которые во время полномасштабной войны рожают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей. Больше смотри в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Начало великой войны. Помощь деткам и новость о беременности

Мариетта вспоминает, что было страшно, ведь никто не знал, что будет ждать дальше. Впрочем, говорит, что с мужем были готовы к тому, что что-нибудь может случиться.

— Мы проживаем в Киевской области, в Василькове, поэтому слышали звуки учений задолго до того, как произошло полномасштабное вторжение. Мы понимали, что к чему-то готовятся, — рассказывает она.

Когда россияне начали наступление, семья подготовила подвал, служивший в качестве укрытия. Пригласили родителей, друзей и родственников. По словам Мариетты, в доме в первые месяцы полномасштабной войны проживало около 20 человек.

Мариетта делится, что всегда с мужем хотели иметь ребенка. Но судьба решала по-другому.

— Когда произошло полномасштабное вторжение России, мы с мужем начали активно волонтерить, помогали сначала военным с артиллерией, потом — людям, жившим рядом с нами в соседних селах, пенсионерам, которые не могли сходить в магазин, купить продукты и т.д. Когда мы закрыли нужды военных, я стала помогать деткам и семьям переселенцев.

Это, наверное, карма. Когда помогаешь деткам, оно возвращается тебе.

Мы с мужем активно не думали о том, чтобы иметь ребенка в такое сложное время, но потом я узнала, что беременна. Сначала это был шок, но была огромная радость, потому что это событие мы очень долго ждали, — вспоминает женщина.

Делится: волновались, как сказать новость родителям. Ведь те наверняка не ожидали получить внука в такие страшные времена.

Они были очень рады и даже сейчас говорят, что наш Давид был лучом надежды и солнышка в темное время, — говорит певица.

Как это — быть беременной во время войны

Больше всего Мариетта переживала о том, чтобы не потерять ребенка. Она переживала за здоровье малыша.

— Мы все волновались, нервничали. А, как мы знаем, стресс и нервы для мамы — самое страшное, потому что все это влияет на ребенка. Два года назад, после Covid-19, я потеряла беременность. Для меня этот ребенок был очень важен, и я хотела, чтобы с ним все было хорошо, — объясняет она.

Рассказывает, что каждый поход на УЗИ был сильным волнением, ведь беспокоилась, что могут быть проблемы. Впрочем, все было хорошо. А врачи успокаивали ее и говорили, что все анализы и результаты обследований в порядке.

Бывало такое, что случались обстрелы во время плановых поездок в роддом. Тревоги продолжались по четыре – пять часов. Все время приходилось проводить в укрытии. Несмотря на волнение, Мариетта понимала, что находится в безопасности.

Также отмечает, что в период беременности было сложно выдержать постоянные обстрелы. Семья женщины живет недалеко от Одесской трассы. Поэтому в начале полномасштабного вторжения постоянно над головами летали ракеты, доставали артиллерийские обстрелы. Но, несмотря на это, она никогда не думала выезжать, потому что хотела, чтобы сын родился в Украине.

— Я пыталась посвящать себя здоровью как ментальному, так и физическому. Активно ела разные витаминки и ягоды. Период первого и второго триместра выпал на весну и лето, поэтому старалась хорошо питаться, чтобы ребенок получал все важные вещества, — говорит она.

Роды во время блэкаута

Мариетта рассказывает, что период родов пришелся на время отключения света и блэкаутов. У нее начались схватки, а света и связи не было. Мариетта позвонила мужу и сказала, что, наверное, начинаются роды. Он сначала не поверил, ведь в роддоме дату рождения ставили на неделю позже. Впрочем, такие отклонения могут быть нормой.

Тогда мужчине пришлось запускать генератор, чтобы можно было через интернет дозвониться врачам, потому что в области связь исчезала полностью во время отключений света.

Рожала Мариетта во время воздушной тревоги. В ее роддоме есть обустроенный подвал, но у нее начались потуги, поэтому не было времени переходить туда. Она родила сына, и, к счастью, все прошло хорошо.

— Мне кажется, мой Давид будет очень храбрым по жизни мальчиком, потому что он был зачат под ракеты, рожден в тревогу (смеется — ред.). Когда у меня были потуги, началась воздушная тревога. Когда он родился, она закончилась. Сейчас, когда случаются какие-то ракетные обстрелы, он всегда спокойно спит, — говорит Мариетта.

Она рожала в период блэкаутов, дома не было света. Так что впервые за несколько месяцев женщина три дня была там, где есть электроэнергия.

— Хотелось, чтобы, когда он родился, не было этих блэкаутов и ракетных обстрелов, потому что это очень сложно. Но есть мамы, которые рожали в подвалах или дома без врачей и в других сложных условиях, они для меня — матери-героини, — говорит она.

Помощь военным — лекарство для души

В стрессовых ситуациях мамам нужно найти силы успокоиться и прекратить нервничать, чтобы это не оказало негативного влияния на малышей. Мариетта рассказывает, что во время беременности помогала военным, сейчас тоже продолжает это делать.

— Для меня это как лекарство для души. Я понимаю, что помогаю как-то приблизить победу. Старалась максимально не расстраиваться через плохие новости. Самыми сложными для меня были новости о Буче и Мариуполе, а также сильно повлиял обстрел Винницы.

В эти моменты старалась максимально проводить время с близкими, на природе, дышать и не думать о негативе, — говорит она.

Также певица в стрессовые моменты пытается найти безопасное место. Говорит, что у каждого человека должна быть какая-то тихая гавань, где он будет чувствовать себя спокойно.

— Еще мне нужно, чтобы я была не одна. Важно, чтобы кто-то был рядом и держал за руку. Когда появился Давид, гораздо спокойнее, если он рядом со мной. Поэтому я советую найти свое тихое место и людей, которые будут рядом, и дышать, медленно и глубоко, а еще — пить водичку.

Наибольшие трудности после родов

Мариетта рассказывает, что, хотя роды прошли относительно хорошо, был тяжелый послеродовой период. Также были проблемы с настраиванием грудного вскармливания. В первые недели после родов ей сильно помогал муж. Он фактически взял на себя все обязанности, а также поддерживали родители.

Проблем добавляли постоянные отключения света, но супруги смогли к этому подготовиться — приобрели генератор. Давиду всего четыре месяца, но он уже успел многое пережить.

— Он сильно потерял вес в первые месяцы после рождения. С желтухой лежал, потом мы оба заболели на Covid-19. Несколько дней была высокая температура, и потом, к счастью, прошло.

Можно сказать, что ребенок уже многое на свете пережил. Я всегда старалась держаться позитивно и верила, что все будет хорошо, — делится Мариетта.

В жизни изменились приоритеты

Женщина говорит, что полномасштабная война оказала большое влияние на жизнь семьи. Прежде всего — изменились приоритеты. Хочется побольше времени проводить с родными. Изменилось отношение к безопасности.

— В первые месяцы мы очень заботились о безопасности: заколотили окна, закрывали тканями для светомаскировки, мужчины постоянно дежурили и контролировали периметр. Начали ценить жизнь. Сейчас думаешь только об успешном контрнаступлении и победе, очень волнуемся за находящихся в оккупации людей, — признается певица.

Также добавляет, что роль матери во время войны изменилась в том плане, что мама сейчас действительно стала защитницей ребенка.

— Раньше это было так же, но сейчас мамы готовы что угодно сделать, чтобы их ребенок был в безопасности. Я прекрасно понимаю женщин, которые в начале полномасштабной войны выехали из страны. Когда ты отвечаешь за маленького человека, ты будешь делать выбор в пользу того, чтобы ребенок был в безопасности.

Сейчас мамы больше заботятся о здоровье. Они понимают, насколько важно быть рядом с ребенком здоровой, улыбающейся, позитивной, хотя морально сложно держаться всем женщинам и мужчинам. Мне кажется, что наши женщины самые смелые в мире, — утверждает Мариетта.

О планах на создание детского контента

— У меня была идея записать детский альбом песен. Когда я родила Давида, поняла, что у нас мало украинского хорошего контента для детей. Все слушают одни и те же песенки, больше вариантов нет. Почему наши подростки и дети младшего школьного возраста слушают российскую музыку? Потому что нет другого контента, о котором дети сказали бы, что это классно и трендово.

Сейчас наши исполнители стараются писать такую музыку, но сложно перебивать росийский контент.

Если раньше я думала о песнях, что хочу сделать их веселыми и танцевальными, то сейчас работаю с тем материалом, который считаю правдивым и актуальным, — делится Мариетта

Говорит, что постоянно поет Давиду, он любит слушать голос матери. Однажды, когда Мариетта ездила на премьеру песни на радио, Давид услышал, что мама поет. Он искал ее, но не видел, только слышал, поэтому расплакался. Певица говорит, что любимая песня сына — это украинский перевод Old MacDonald had a farm. Он всегда ее слушает и улыбается.

Всегда стараюсь быть в форме

На вопрос, как Мариетта чувствует себя сейчас, женщина ответила:

— С первого дня полномасштабного вторжения стараюсь быть в форме, в моральном плане. Думаю, сейчас у меня хорошее состояние. Я много общаюсь с военными, слышу их настроения, вижу, что у них есть мотивация.

Поэтому думаю: “Как я здесь могу грустить, если они там на передовой имеют такую мотивацию”. Эти мысли держат меня в форме.

Улыбающийся Давид для меня самая большая радость. Мой муж рядом также важен для меня, — продолжает она.

Мариетта желает украинкам не бояться рожать во время войны и беременеть.

— Я считаю, что дети, которые родятся сейчас, будут сильны морально и физически, потому что будут стрессоустойчивыми. Сейчас гибнет много наших лучших людей, к сожалению. Нам нужно рожать молодых украинцев. Тех, кто будет жить в мире, будет восстанавливать нашу страну и творить новую историю, — убеждена она.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

Ранее мы рассказывали историю Светланы Мицкевич, которая родила дочь в первый день полномасштабного вторжения. Читай ее историю о трудностях, страхах и волнениях по ссылке.

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