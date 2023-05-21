От работы с мировыми знаменитостями до волонтерства! Как немец решил помогать украинцам

Татуировки на руках и шее, серьга в носу и кашкет задом вперед. На первый взгляд, 33-летний немец Майк Шульц больше похож на рокера. У себя на Родине он — звукотехник, работал со всемирно известными звездами.

Но сейчас, в Украине, он волонтер, вместе с которым журналист Фактов недели побывал на освобожденной от оккупантов Херсонской области.

Два дня я просидел просто прикован к новостям, и потом осознал, что не могу сидеть и ждать чего-нибудь. Сначала планировал только одну поездку — поехать на границу, доставить гуманитарку и уехать домой, но я задержался на девять дней и теперь я здесь, — рассказывает о начале волонтерства Майк.

В Украине он теперь не на дни, а на недели. В загранпаспорте уже, кажется, нет свободного места для штампов.

Сначала он помогал беженцам на украинско-польской границе, а затем начал возить гуманитарку на освобожденные территории.

За последний год я уже накрутил более ста тысяч километров. Если объехать вокруг света, это будет 40 тысяч километров. Выходит, что я объехал мир более чем вдвое — за один год!

И вот он грузит очередную помощь. В этот раз для жителей освобожденных от захватчиков сел в Херсонской области. Два буса Майк приобрел за свой счет. Один из них решил подарить местным волонтерам.

Раньше быстро проехать в некоторые населенные пункты не удавалось. Маршруты, признается волонтер, прокладывали на свой страх и риск.

— Иногда нам приходилось ехать посреди поля, все вокруг было заминировано. Уже темнело, и мы застряли в путях от танка и еще не раз. Это было безумие. Быстрее было дождаться другого танка, чем того, кто приедет на помощь.

Местные жители, куда привозит Майк помощь, рассказывают, что самим приходилось убирать снаряды, чтобы начать посевную. Добавляют, что для защиты разве что перед этой процедурой перекрестились.

Майк делится, что таких историй каждый раз он слышит множество. Поэтому это лишь подкрепляет его желание помогать.

Когда я приезжаю в новые места, думаю, что мы можем сделать? Потому что все, что я везу в машине — это только капля в море.

Майк привозит из Германии все необходимое. Деньги на это дают простые немцы. Но каждая поездка мужчины также обязательно сопровождается рассказами людей о личных трагедиях.

Однако есть вещи, поражающие Майка. То, как селяне, несмотря на бедственное положение и потребность в помощи, сами пытаются помочь. Собирают деньги нашим бойцам на передовой.

Помогает военным и Майк. Для них у волонтера отдельные пакеты. Во время ротаций бойцы забирают такие передачи в оговоренном месте.

Несмотря на то, что английский, а тем более немецкий, мало кто из местных понимает, волонтеру удается найти общий язык со всеми. Понемногу Майк начинает учить и украинский.

Майк уже понимает, что после освобождения от захватчиков остальных украинских территорий потребность в его помощи только увеличится, поэтому, говорит, впереди у него еще очень много работы.

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