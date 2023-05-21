Рассказы

От работы с мировыми знаменитостями до волонтерства! Как немец решил помогать украинцам

Артем Куля, журналист Факты недели 21 мая 2023, 17:00
Майк Шульц

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