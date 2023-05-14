История об искренней волонтёрше с большим сердцем, которая бросила карьеру, чтобы помогать другим

Более трехсот жителей деоккупированного Изюма в Харьковской области получили гуманитарную помощь от волонтеров из Киева. Питание, лекарства, одежда, средства личной гигиены по всей Украине собирала бывшая медийница Валерия Лозгачева.

Вот уже больше года она забросила любимое дело и с головой ушла в волонтерство. Ей иногда тяжело, но другой свою жизнь она уже не представляет.

Волонтер из Киева помогает пострадавшим от войны. На этот раз два буса, загруженные гуманитарной помощью, отправились в освобожденный в сентябре Изюм. До войны Валерия Лозгачева была медийщицей, организовывала популярные шоу-программы, но война все изменила.

Медийщица из Киева Валерия Лозгачева стала волонтером случайно — сначала помогала киевлянам с эвакуацией, потому что сама твердо решила никуда не уезжать. Потом, говорит, одна за другой посыпались просьбы о помощи, а выехавшие объединялись и хотели хоть как-то помогать.

Поэтому создала благотворительный фонд — с тех пор поддерживает пострадавших от войны.

Помощь оказывают фонды, а также собирают украинцы, которые проживают за границей. Также поступает помощь из разных городов страны. Например, Черкасская область передала две тонны картофеля. От непрерывного волонтерского марафона Валерия истощена, но несокрушима. Немного отдохнув, снова готовит очередной гуманитарный груз.

Зачем мне это нужно? Потому что, кажется, по-другому я не могу бороться.

— Я точно не воин, точно не медик. Не человек, который будет идти в разведку, но я точно тот, кто знает и чувствует, что моральный фронт очень важен, — рассказывает волонтер Валерия Лозгачева.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как благотворительный фонд Каритас помогает восстановить дома в Николаевской области.

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